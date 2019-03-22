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СМИ: Фабиан Руис перенес свиной грипп

вчера, 15:39

По данным СМИ, полузащитник «Наполи» и сборной Испании Фабиан Руис переболел свиным гриппом.

Футболист не смог помочь своему клубу в последнем матче с «Удинезе». При этом Руис получил дебютный вызов в сборную Испании, но покинул ее расположение из-за болезни.

Сейчас игрок уже выписан из больницы и избавился от симптомов болезни, но врачи опасаются, что Руис мог заразить кого-то из своих товарищей по команде.

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Все комментарии
kust07
kust07
   232 / 998
вчера в 20:35
В Спартак ему дорога
Bagula
Bagula
   243 / 998
вчера в 18:07
Известно кто разносит по всему миру.
Шанхай Шеньхуа
Шанхай Шеньхуа
   226 / 998
вчера в 17:56
спартаком заразился
Конный кружок по интересам
Конный кружок по интересам ответил handreb
   417 / 998
вчера в 17:54
А потом назначает банетерапию
Санчо Панса
Санчо Панса
   100 / 998
вчера в 17:23
Ну и дела! Видимо, он заразил Дриса Мертенса, что тот поступил по - свински в конце матча, когда спровоцировал Сашу Головина....
wingback
wingback
   356 / 998
вчера в 17:18
Заразит всю команду спартаком как пить дать. Все почернеют и начнут ходить в баню, а на поле над ними все будут смеяться...
handreb
handreb ответил Конный кружок по интересам
   38 / 998
вчера в 17:11
Говорят Головин переболел кобыльей икотой, поэтому лягнул Бельгийца переднем копытцем...
Говорят, в тарасовке психиатр спартачей осматривает.
Конный кружок по интересам
Конный кружок по интересам
   417 / 998
вчера в 17:08
Говорят Головин переболел кобыльей икотой, поэтому лягнул Бельгийца переднем копытцем...
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед ответил handreb
   57 / 998
вчера в 17:05
Скорее всего с ЖигО.
Вполне возможно.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   112 / 998
вчера в 16:52
Наш человек !!!!! ))))))))))))))))))))))))))
kotmyshka
kotmyshka
   166 / 998
вчера в 16:32
грипп он и есть грипп...
КЭТиК
КЭТиК
   151 / 998
вчера в 16:19
Теперь его и свиньёй не зазорно называть.
handreb
handreb ответил Любитель тухлых побед
   38 / 998
вчера в 16:10
С кем-то из тарасовки встречался?
Скорее всего с ЖигО.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   57 / 998
вчера в 16:03
С кем-то из тарасовки встречался?
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   114 / 998
вчера в 16:01
За одно слово свиной, прямой путь в тарасовский позорник.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   24 / 998
вчера в 15:55
Максимович в Наполи может быть переносчиком....
Он был в аренде...В прошлом году .....
В очаге инфекции...))))
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   463 / 998
вчера в 15:55
Опять свиной, только про хворобу.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   217 / 998
вчера в 15:54
Говорят им недавно Спартак интересовался, даже встречались с ним.
Сетка между ног
Сетка между ног
   17 / 998
вчера в 15:46
Это про свиней, вбросили, чтобы отвлечь от позорной игры жиркова и голловина.
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