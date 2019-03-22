СМИ: Фабиан Руис перенес свиной грипп

вчера, 15:39

По данным СМИ , полузащитник «Наполи» и сборной Испании Фабиан Руис переболел свиным гриппом.

Футболист не смог помочь своему клубу в последнем матче с «Удинезе». При этом Руис получил дебютный вызов в сборную Испании, но покинул ее расположение из-за болезни.

Сейчас игрок уже выписан из больницы и избавился от симптомов болезни, но врачи опасаются, что Руис мог заразить кого-то из своих товарищей по команде.