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Месси не сыграет с Марокко из-за травмы паха

вчера, 02:38
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 3Логотип футбольный клуб ВенесуэлаВенесуэлаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и полузащитник «Атланты» Гонсало Мартинес получили повреждения во время товарищеской встречи с Венесуэлой (1:3).

Как сообщает пресс-служба аргентинской сборной, капитан «альбиселесте» во вторник не сыграет с командой Марокко из-за травма паха, а Мартинес – из-за растяжения двуглавой мышцы бедра.

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Брулин
Брулин
   22 / 979
вчера в 14:13
Изначально не следовало вызывать Лео. Хотели заработать. В итоге Барса и Федерация договорились на травме, а разницу в гонораре думаю каталонцы компенсируют.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил NGY
   210 / 979
вчера в 10:56
Ну да, когда вам не выгодно, вы вспоминаете про защиту, про вратаря. Но когда Месси забивает три гола, а команда не пропускает, то такие как ты их не вспоминают!
убери у красавицы голы и он простой игрок. убери у Месси голы и останется просто замечательный футболист который имеет в арсенале умение диктовать игру раздавая передачи плюс дриблинг который может развить атаку до опасного момента
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил NGY
   3 / 979
вчера в 10:02
Они могут и слить Марокко. Однажды без Месси против Нигерии Сампаоли сыграл в 3-6-1 (это что за схема?!) Персофаны: Без Месси Аргентина Нигерии проигрывает, кококо!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил NGY
   3 / 979
вчера в 09:59
Однажды Тер Штеген спас Барсу при скользком счёте. Фанам Реала пришлось доказывать мессиботам это. А точно ли такие болеют за Барсу? Им выгодно будет, они и мешком и кабинетом её выставят!
Alex12357
Alex12357
   412 / 979
вчера в 09:49
Вы знаете ,очень и очень доволен ,где расхваленный Меська?????А ещё краше ,где хвалённый Роналду??????Что-то инопланетяне в глубокой ж..е от выступлений за сборные,вот истинная сила лидеров!!!Молодцы -Венесуэла и Украина!!!
NGY
NGY ответил Happyboy Barca
   59 / 979
вчера в 09:27
какая же истерия внизу. из-за Месси, да да Месси это защитник и вратарь которые пропустили три гола. но кому выгодно смотреть на то что пользы от Месси вчера было больше чем от красавицы в матче против той сборной из-за которой у сливного бочка все кипит на 60мин
Ну да, когда вам не выгодно, вы вспоминаете про защиту, про вратаря.

Но когда Месси забивает три гола, а команда не пропускает, то такие как ты их не вспоминают!
spartach091
spartach091
   61 / 979
вчера в 08:46
Слился месси

Сборная зато в выигрыше. Без мнимоготлидера
cevin cigan
cevin cigan
   95 / 979
вчера в 07:29
Плохому танцору по паху настучали??? PS. Крылатая фраза для героев "пришёл,увидел,победил" у гномяры звучит иначе:"пришёл,обкакал,соскочил"!
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   210 / 979
вчера в 07:29
какая же истерия внизу. из-за Месси, да да Месси это защитник и вратарь которые пропустили три гола. но кому выгодно смотреть на то что пользы от Месси вчера было больше чем от красавицы в матче против той сборной из-за которой у сливного бочка все кипит на 60мин
Juve14
Juve14
   313 / 979
вчера в 07:26
Скорее опять обиделся и расхотел за сборную играть, пытаются скрыть, Аргентине неудобно же перед всем миром за этого
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил NGY
   210 / 979
вчера в 07:21
Ну конечно "травма паха", более глупую отмазку, чтобы специально пропустить игру и найти было тяжело. Я вообще не понимаю, какого лешего его пригласили? Ну играла же и без него прекрасно Аргентина, этим же составом выигрывали у грозных Мексиканцев причем дважды по 2:0. Ведь хорошо все было, зачем было приглашать этот каталонский шлак, который кроме как в Барселоне без партнеров нигде заиграть не в состоянии. И нет же пригласили, наступив на те же самые грабли вот уже 13 лет и расстроили всю командную игру проиграв, какой-то Венесуэле. А потом сами говорят, что у них ничего не получается. Конечно не получится, пока все цацкаются с этим Каталонским балластом.
гори гори ясно чтобы не погасло
NGY
NGY
   59 / 979
вчера в 07:09
Ну конечно "травма паха", более глупую отмазку, чтобы специально пропустить игру и найти было тяжело.

Я вообще не понимаю, какого лешего его пригласили?

Ну играла же и без него прекрасно Аргентина, этим же составом выигрывали у грозных Мексиканцев причем дважды по 2:0.
Ведь хорошо все было, зачем было приглашать этот каталонский шлак, который кроме как в Барселоне без партнеров нигде заиграть не в состоянии.

И нет же пригласили, наступив на те же самые грабли вот уже 13 лет и расстроили всю командную игру проиграв, какой-то Венесуэле.
А потом сами говорят, что у них ничего не получается.
Конечно не получится, пока все цацкаются с этим Каталонским балластом.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   396 / 979
вчера в 04:45
Может в футбол хоть сыграют.
cska plus
cska plus
   5 / 979
вчера в 04:45
Снова возятся с гномом.
ДАША Д
ДАША Д
   174 / 979
вчера в 04:40
Возвращение не удалось.
mondial18
mondial18
   348 / 979
вчера в 03:17
Товарняк можно пропустить
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   48 / 979
вчера в 03:12
Хоть дома три мяча не пропустят, повезло
ElaineCassidy
ElaineCassidy
   415 / 979
вчера в 02:56
Ведь у нового тренера дела шли хорошо до сегодняшнего матча, и никакого Месси в тех поединках не было, и было 1 поражение и то от Бразилии на 90 минуте, остальные матчи без пропущенных и если не ничьи, то победки, вот надеюсь что и с Марокко будет более привычный состав у тренера.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   85 / 979
вчера в 02:52
Может быть, хоть там не проиграют.
Шишанутый
Шишанутый
   40 / 979
вчера в 02:42
Значит Аргентина выйграет этот матч.
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