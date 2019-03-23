Месси не сыграет с Марокко из-за травмы паха

вчера, 02:38

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и полузащитник «Атланты» Гонсало Мартинес получили повреждения во время товарищеской встречи с Венесуэлой (1:3).

Как сообщает пресс-служба аргентинской сборной, капитан «альбиселесте» во вторник не сыграет с командой Марокко из-за травма паха, а Мартинес – из-за растяжения двуглавой мышцы бедра.