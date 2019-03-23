Месси не сыграет с Марокко из-за травмы паха

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и полузащитник «Атланты» Гонсало Мартинес получили повреждения во время товарищеской встречи с Венесуэлой (1:3).
Как сообщает пресс-служба аргентинской сборной, капитан «альбиселесте» во вторник не сыграет с командой Марокко из-за травма паха, а Мартинес – из-за растяжения двуглавой мышцы бедра.
Но когда Месси забивает три гола, а команда не пропускает, то такие как ты их не вспоминают!
Но когда Месси забивает три гола, а команда не пропускает, то такие как ты их не вспоминают!
Сборная зато в выигрыше. Без мнимоготлидера
Сборная зато в выигрыше. Без мнимоготлидера
Я вообще не понимаю, какого лешего его пригласили?
Ну играла же и без него прекрасно Аргентина, этим же составом выигрывали у грозных Мексиканцев причем дважды по 2:0.
Ведь хорошо все было, зачем было приглашать этот каталонский шлак, который кроме как в Барселоне без партнеров нигде заиграть не в состоянии.
И нет же пригласили, наступив на те же самые грабли вот уже 13 лет и расстроили всю командную игру проиграв, какой-то Венесуэле.
А потом сами говорят, что у них ничего не получается.
Конечно не получится, пока все цацкаются с этим Каталонским балластом.
Я вообще не понимаю, какого лешего его пригласили?
Ну играла же и без него прекрасно Аргентина, этим же составом выигрывали у грозных Мексиканцев причем дважды по 2:0.
Ведь хорошо все было, зачем было приглашать этот каталонский шлак, который кроме как в Барселоне без партнеров нигде заиграть не в состоянии.
И нет же пригласили, наступив на те же самые грабли вот уже 13 лет и расстроили всю командную игру проиграв, какой-то Венесуэле.
А потом сами говорят, что у них ничего не получается.
Конечно не получится, пока все цацкаются с этим Каталонским балластом.