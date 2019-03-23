Каземиро: «Неймар и Винисиус могут играть в любой команде мира»

Капитан сборной Бразилии Каземиро рассыпался в комплиментах нападающим команды Неймару и Винисиусу. Оба футболиста сейчас травмированы и не смогут помочь «селесао» в ближайших товарищеских встречах.

О Неймаре можно говорить целый день. Я считаю, что он входит в тройку лучших игроков мира и у него есть всё, чтобы стать первым. Винисиус? В последние два месяца он тоже был на уровне лучших футболистов планеты. Играть в «Реале» в 18 лет - это не совсем нормально.

Мы говорим о двух исключительных игроках, которые могли бы выступать в любой команде.