Глава ФФУ: «Украина успешно выступила в Лиге Наций при поддержке Порошенко»

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко отметил вклад президента страны Петра Порошенко в удачное выступление «желто-синих» в Лиге Наций. Напомним, что Украина выиграла свою группу с Чехией и Словакией.
Накануне подопечные Андрея Шевченко на выезде сыграли вничью с Португалией в рамках отбора к Евро-2020.
Отличное начало отборочного цикла Евро-2020. Уверен, этот результат – прекрасный показатель, что наш футбол и наша страна находятся на правильном пути.
Отдельное спасибо президенту Украины Петру Порошенко, который первым поздравил нашу команду с отменным результатом.
Внимание главы государства всегда очень важно для сборной Украины, и осенью именно при искренней поддержке президента страны украинская команда очень удачно выступила в Лиге наций и добилась победы в своей группе.
Ещё забыл упомянуть, что Тимошенко и Зеленский были за португалов.
Ещё забыл упомянуть, что Тимошенко и Зеленский были за португалов.
Украинцы, неужели с вами такое прокатывает? Да кого они из вас сотворили?!
Украинцы, неужели с вами такое прокатывает? Да кого они из вас сотворили?!
Трындец просто
С таким же успехом можно сказать, что Марадонна забил рукой. потому, что ее пожал Лев Яшин
Трындец просто
С таким же успехом можно сказать, что Марадонна забил рукой. потому, что ее пожал Лев Яшин
Там давно смешались, люди кони... Неудивительно
Там давно смешались, люди кони... Неудивительно
работа есть работа.одна команда...бизнесмены безнравственные
работа есть работа.одна команда...бизнесмены безнравственные