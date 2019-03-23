ГлавнаяНовости

Глава ФФУ: «Украина успешно выступила в Лиге Наций при поддержке Порошенко»

вчера, 12:49
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 0Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко отметил вклад президента страны Петра Порошенко в удачное выступление «желто-синих» в Лиге Наций. Напомним, что Украина выиграла свою группу с Чехией и Словакией.

Накануне подопечные Андрея Шевченко на выезде сыграли вничью с Португалией в рамках отбора к Евро-2020.

Отличное начало отборочного цикла Евро-2020. Уверен, этот результат – прекрасный показатель, что наш футбол и наша страна находятся на правильном пути.

Отдельное спасибо президенту Украины Петру Порошенко, который первым поздравил нашу команду с отменным результатом.

Внимание главы государства всегда очень важно для сборной Украины, и осенью именно при искренней поддержке президента страны украинская команда очень удачно выступила в Лиге наций и добилась победы в своей группе.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Моуриньо спрогнозировал, кто сыграет в финале Лиги чемпионов
Сегодня, 00:04 Комментарии30
Ван Дейк: «Не считаю нас фаворитами матча с Германией»
Вчера, 22:40 Комментарии11
Джеррард: «Вновь сыграть против „Милана“ - особенное чувство»
Вчера, 22:18 Комментарии3
Тренер «Аустрии»: «Счет в матче с „Зенитом“ мог бы быть и 3:3»
Вчера, 21:46 Комментарии10
Кака: «Пакета готов играть за Бразилию под 10-м номером»
Вчера, 19:45 Комментарии7
Варан: «Меня всё устраивает в „Реале“»
Вчера, 17:40 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   79 / 979
вчера в 20:12
Что будет Павелко делать, если 26 проиграет выборы?
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   82 / 979
вчера в 17:59
Алкаш Парашенка пытался судей подкупить?
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Олег Кожан
   179 / 979
вчера в 17:30
держись Олексеевич дай боже пройдем воровку и шута, Крым наш сцуки.
    сулейман шлагбаум
    сулейман шлагбаум ответил волгoдoн
       179 / 979
    вчера в 17:19
    молниеносно маэстро "модератор" отреагировал работа есть работа.одна команда...бизнесмены безнравственные
    Привет ! А я все знаю ! Он тебе сотку обещал и зажал. А на меня за что обижаешься ?
    сулейман шлагбаум
    сулейман шлагбаум ответил Happyboy Barca
       179 / 979
    вчера в 17:16
    Ой а в стране духовных скреп есть здравый смысл. Учитель это призвание зачем вам зарплата? Подарки путинки на новый год ракеты на основе союз мультфильма
      сулейман шлагбаум
      сулейман шлагбаум
         179 / 979
      вчера в 17:16
      А в чем поддержка-то заключалась ?
      makerdream
      makerdream
         436 / 979
      вчера в 16:03
      при чем тут ...и зачем это на футбольном сайте. Ведь перед выборами и не то будут исполнять...
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
         370 / 979
      вчера в 15:04
      Фу..., очередной лизун.
      Naimi Nabi
      Naimi Nabi
         914 / 979
      вчера в 15:00
      я думал он в воротах играл
      10 seconds to stars
      10 seconds to stars
         604 / 979
      вчера в 14:33
      Прошла зима, за нею лето, спасибо партии за это.
      Ещё забыл упомянуть, что Тимошенко и Зеленский были за португалов.
      time out
      time out
         43 / 979
      вчера в 14:32
      56изм во всей своей красе! Странно, что про Кремль ничего не ввернули. Петро укажет на этот недостаток.
      удав
      удав
         565 / 979
      вчера в 14:25
      ему самому не противно так откровенно подлизывать?
      ЮЗИК
      ЮЗИК
         199 / 979
      вчера в 14:17
      63лизов везде хватает
      Палыч82
      Палыч82
         254 / 979
      вчера в 13:49
      Гол с подачи Марлоса забивает Конопля - это личная заслуга дорогого Пороша,)
      1-й парень
      1-й парень
         101 / 979
      вчера в 13:49
      В стиле этого народа качественное лизоблюдство.
      Happyboy Barca
      Happyboy Barca ответил Литейный 4
         210 / 979
      вчера в 13:41
      Сама Украина давно уже превратилась в черную дыру, где все пропадает, и в первую очередь здравый смысл. Гыгыгы
      Ой а в стране духовных скреп есть здравый смысл. Учитель это призвание зачем вам зарплата? Подарки путинки на новый год ракеты на основе союз мультфильма
      SHMEL
      SHMEL
         50 / 979
      вчера в 13:38
      Эк он красиво и качественно лизнул!
      Пусик тарасовский
      Пусик тарасовский ответил Питермен
         88 / 979
      вчера в 13:35
      Надо пупсиков отправить на украину, они там будут как рыба в воде, среди своих
      Они друзья, сколько украинских поклонников у спартака только здесь, одни клоны Loppа чего стоят.
      minai
      minai
         218 / 979
      вчера в 13:34
      Но этот бред рассчитан на совершенно глупых людей. Это просто убожество.
      Украинцы, неужели с вами такое прокатывает? Да кого они из вас сотворили?!
      Kurt Bekelman
      Kurt Bekelman
         94 / 979
      вчера в 13:26
      это он что ли на поле бегал?)))
      Трындец просто
      С таким же успехом можно сказать, что Марадонна забил рукой. потому, что ее пожал Лев Яшин
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 979
      вчера в 13:25
      Сама Украина давно уже превратилась в черную дыру, где все пропадает, и в первую очередь здравый смысл. Гыгыгы
      Tommy Lee
      Tommy Lee
         187 / 979
      вчера в 13:20
      Предвыборный пиар - не более.
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 979
      вчера в 13:17
      Тьфу. Не ожидал такого пресмыкания к Потрошенки. Гыгыгы
      vitya valdes
      vitya valdes
         500 / 979
      вчера в 13:12
      Идиот, что тут сказать.
      Там давно смешались, люди кони... Неудивительно
      Олег Кожан
      Олег Кожан
         592 / 979
      вчера в 13:12
      держись Олексеевич дай боже пройдем воровку и шута, Крым наш сцуки.
      311
      311
         35 / 979
      вчера в 12:59
      Лизнул поросю перед выборами, ведь другой президент может погнать с теплого местечка!)
      волгoдoн
      волгoдoн
         129 / 979
      вчера в 12:58
      молниеносно маэстро "модератор" отреагировал
      работа есть работа.одна команда...бизнесмены безнравственные
      dzvinka
      dzvinka
         73 / 979
      вчера в 12:58
      павелко п*****
      drug01
      drug01
         109 / 979
      вчера в 12:57
      Начало хорошее...
      ЦCКА навсегда
      ЦCКА навсегда
         2 / 979
      вчера в 12:56
      Не может футбольный ресурс без Парашенко и Путлера!
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100