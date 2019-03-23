Глава ФФУ: «Украина успешно выступила в Лиге Наций при поддержке Порошенко»

вчера, 12:49

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко отметил вклад президента страны Петра Порошенко в удачное выступление «желто-синих» в Лиге Наций. Напомним, что Украина выиграла свою группу с Чехией и Словакией.

Накануне подопечные Андрея Шевченко на выезде сыграли вничью с Португалией в рамках отбора к Евро-2020.