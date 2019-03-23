Журналист: «Погба будет сложно попасть в Мадрид»

Известный футбольный журналист Дункан Каслс прокомментировал возможный переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в «Реал».

Полагаю, что Погба будет сложно попасть в Мадрид, потому что он слишком дорого стоит.

Еще недавно трансфер Поля был самым дорогим в истории футбола, у него очень высокая зарплата. Руководство клуба дало ясно понять, насколько Погба важен, даже когда футболист конфликтовал с главным тренером, нарушал правила, критиковал отсутствие атакующей игры.

Сам Поль хотел бы перейти в другой клуб, однако комиссия за его трансфер будет очень большой.