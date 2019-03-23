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Журналист: «Погба будет сложно попасть в Мадрид»

вчера, 10:11

Известный футбольный журналист Дункан Каслс прокомментировал возможный переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в «Реал»

Полагаю, что Погба будет сложно попасть в Мадрид, потому что он слишком дорого стоит. 

Еще недавно трансфер Поля был самым дорогим в истории футбола, у него очень высокая зарплата. Руководство клуба дало ясно понять, насколько Погба важен, даже когда футболист конфликтовал с главным тренером, нарушал правила, критиковал отсутствие атакующей игры. 

Сам Поль хотел бы перейти в другой клуб, однако комиссия за его трансфер будет очень большой. 

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Все комментарии
FROBI
FROBI
   45 / 979
вчера в 19:41
И что бревно будет делать в Мадриде? Бэйл-2?
4ел
4ел
   880 / 979
вчера в 13:18
этой статьёй я бы подтёрся, если бумага более-менее мягкая. Исключительно за слова, что Погба хочет перейти в другой клуб
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
   657 / 979
вчера в 11:37
Не нужны всякие Пагбы Азары, купите Мубаппе
obana777
obana777
   200 / 979
вчера в 11:19
Если будет нужен, мешок за ценой не постоит.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   188 / 979
вчера в 11:14
Если перейдёт в Реал это будет зашквар в его карьере.
shur
shur
   190 / 979
вчера в 10:40
....да у нас думающих хавов полная горница,забивающие напы нужны!!!
ДСА
ДСА
   175 / 979
вчера в 10:16
Даром его не отдадут.
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