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Президент «Кальяри»: «Вероятно, Барелла стоит больше 50 млн евро»

вчера, 12:05

Президент «Кальяри» Томмазо Джулини сообщил, что клуб продаст своего полузащитника Николо Бареллу не менее чем за 45-50 млн евро.

Не буду отрицать, что в январе «Наполи» конкретно интересовался Бареллой, Сарри хотел видеть его в «Челси», также мы контактировали с «Интером». 

Вероятно, он обойдется клубам дороже 50 млн евро, ведь в следующем году будет столетие «Кальяри». Не знаю, что будет дальше, но Николо может еще очень сильно добавить. Мы надеемся, что он продолжит прогрессировать в нашем клубе.

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Все комментарии
Adonius
Adonius
   226 / 979
вчера в 19:58
Откуда такие расценки на Сардинии?
1-й парень
1-й парень
   101 / 979
вчера в 19:05
Эка он загнул.
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