Президент «Кальяри»: «Вероятно, Барелла стоит больше 50 млн евро»

Президент «Кальяри» Томмазо Джулини сообщил, что клуб продаст своего полузащитника Николо Бареллу не менее чем за 45-50 млн евро.

Не буду отрицать, что в январе «Наполи» конкретно интересовался Бареллой, Сарри хотел видеть его в «Челси», также мы контактировали с «Интером».

Вероятно, он обойдется клубам дороже 50 млн евро, ведь в следующем году будет столетие «Кальяри». Не знаю, что будет дальше, но Николо может еще очень сильно добавить. Мы надеемся, что он продолжит прогрессировать в нашем клубе.