Моуриньо: «Я уже отклонил три-четыре предложения»

Португальский специалист Жозе Моуриньо признался, что летом он рассчитывает найти новое место работы.

Последним клубом Моуриньо был «Манчестер Юнайтед», откуда его уволили в декабре.

Я готовлюсь к следующему месту работы, сейчас я не нахожусь в отпуске, я готовлюсь. Когда ты каждый день в футболе, когда у тебя по шесть пресс-конференций в неделю и по три матча в неделю, когда ты занимаешься предматчевым и послематчевым анализом, когда ты сталкиваешься с кучей проблем ежедневно, у тебя не остается времени, чтобы позаботиться о себе. Сейчас я пользуюсь свободным временем, чтобы лучше подготовиться к будущей работе.

Я хотел бы приступить к работе в июне, чтобы пройти с командой предсезонную подготовку. Точно знаю, чего я не хочу. Именно поэтому мне пришлось уже отклонить три или четыре предложения.