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Моуриньо: «Я уже отклонил три-четыре предложения»

вчера, 14:21

Португальский специалист Жозе Моуриньо признался, что летом он рассчитывает найти новое место работы.

Последним клубом Моуриньо был «Манчестер Юнайтед», откуда его уволили в декабре.

Я готовлюсь к следующему месту работы, сейчас я не нахожусь в отпуске, я готовлюсь. Когда ты каждый день в футболе, когда у тебя по шесть пресс-конференций в неделю и по три матча в неделю, когда ты занимаешься предматчевым и послематчевым анализом, когда ты сталкиваешься с кучей проблем ежедневно, у тебя не остается времени, чтобы позаботиться о себе. Сейчас я пользуюсь свободным временем, чтобы лучше подготовиться к будущей работе.

Я хотел бы приступить к работе в июне, чтобы пройти с командой предсезонную подготовку. Точно знаю, чего я не хочу. Именно поэтому мне пришлось уже отклонить три или четыре предложения. 

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Все комментарии
pavkur
pavkur
   26 / 979
сегодня в 01:45
Брешет.
Doktor S
Doktor S
   104 / 979
вчера в 19:51
Столько команд предлагавших нету.
ЮЗИК
ЮЗИК
   199 / 979
вчера в 16:18
Понты прогоняет, лишь бы напомнить о себе
cska plus
cska plus
   5 / 979
вчера в 15:28
Да вроде эта новость уже была.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответил mondial18
   191 / 979
вчера в 15:25
Тренер он конечно нулевой но пиарщик из него получился не хуже Ким Кардашьян))
У Кима хотя бы 63 есть
ДСА
ДСА
   175 / 979
вчера в 15:15
Цену себе набивает.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   314 / 979
вчера в 15:06
Сказочник.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   188 / 979
вчера в 15:00
Он, что теперь это постоянно говорить будет?
Гавроша
Гавроша ответил Ruslik1982
   18 / 979
вчера в 14:48
от тульского Арсенала, а какие еще?
В тарасовку еще звали.
mondial18
mondial18
   348 / 979
вчера в 14:45
Тренер он конечно нулевой но пиарщик из него получился не хуже Ким Кардашьян))
Ruslik1982
Ruslik1982
   60 / 979
вчера в 14:25
от тульского Арсенала, а какие еще?
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