Отец Неймара: «Ведем переговоры о продлении контракта с ПСЖ»

Форвард ПСЖ Неймар может продлить контракт с клубом. Об этом заявил отец и агент футболиста Неймар да Силва.

У него впереди еще три года по контракту с клубом, но мы уже обсуждаем продление соглашения. Мы с 17 лет сталкиваемся со слухами, которые связывают моего сына с разными клубами. Это значит, что у него хорошая карьера, хотя он пережил в своей жизни всего два трансфера. Вероятность того, что он никуда не уйдет из ПСЖ , очень велика.