Отец Неймара: «Ведем переговоры о продлении контракта с ПСЖ»

Форвард ПСЖ Неймар может продлить контракт с клубом. Об этом заявил отец и агент футболиста Неймар да Силва.
У него впереди еще три года по контракту с клубом, но мы уже обсуждаем продление соглашения. Мы с 17 лет сталкиваемся со слухами, которые связывают моего сына с разными клубами. Это значит, что у него хорошая карьера, хотя он пережил в своей жизни всего два трансфера. Вероятность того, что он никуда не уйдет из ПСЖ, очень велика.
Ранее сообщалось, что на бразильца претендует «Реал».
https://www.youtube.com/watch?v=vnvkUFceShM
Если Реал сумеет подписать Мбаппе, то с Пересом случится то что говорят "скупой платит дважды", но в его случае, вместо "скупой", можно поставить "тупой"!!!
Если Реал сумеет подписать Мбаппе, то с Пересом случится то что говорят "скупой платит дважды", но в его случае, вместо "скупой", можно поставить "тупой"!!!
Неймар никому не нужен уже. Во всяком случае за 150-200 млн.
Неймар никому не нужен уже. Во всяком случае за 150-200 млн.