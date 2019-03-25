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Отец Неймара: «Ведем переговоры о продлении контракта с ПСЖ»

вчера, 16:34

Форвард ПСЖ Неймар может продлить контракт с клубом. Об этом заявил отец и агент футболиста Неймар да Силва.

У него впереди еще три года по контракту с клубом, но мы уже обсуждаем продление соглашения. Мы с 17 лет сталкиваемся со слухами, которые связывают моего сына с разными клубами. Это значит, что у него хорошая карьера, хотя он пережил в своей жизни всего два трансфера. Вероятность того, что он никуда не уйдет из ПСЖ, очень велика.

Ранее сообщалось, что на бразильца претендует «Реал»

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Все комментарии
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   262 / 851
сегодня в 11:17
Отец Неймара -самый ненадежный источник информации)))
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   248 / 851
сегодня в 09:22
У папаши вместо зрачков в глазах баблишко.Иначе бы он играл в нормальном клубе,претендующем на что то большее,чем чемпионство во Франции.А так до конца карьеры там будет играть.
dok66
dok66
   267 / 851
сегодня в 07:22
Решил напомнить о сыне . А то забывать стали .
Leha-ha50
Leha-ha50
   22 / 851
сегодня в 00:58
Любит пакпик денюшки, ой как любит!!!
Мяcной Отдел
Мяcной Отдел
сегодня в 00:57
и так всю жизнь
95-shishani-95
95-shishani-95
   242 / 851
сегодня в 00:34
Он не нужен Реалу! Реалу нужен Мбаппе!!!
Если Реал сумеет подписать Мбаппе, то с Пересом случится то что говорят "скупой платит дважды", но в его случае, вместо "скупой", можно поставить "тупой"!!!
Ruslik1982
Ruslik1982
   58 / 851
вчера в 23:41
еще бы, с такой игрой, что весь сезон в лазарете, нужно лет на 10 продлить, чтобы исправно бабло поступало
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   82 / 851
вчера в 23:09
А когда мама подключится?
Генадий Павлович
Генадий Павлович
   293 / 851
вчера в 22:35
папаша оказался знатным стратегом - может тогда сразу начать договариваться о контракте на тренера сборной бразилии...?
handreb
handreb
   62 / 851
вчера в 22:05
Нужно как-то выживать.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   118 / 851
вчера в 21:11
Отец мошенник кидает удочку,может кто то предложит опять бешенные деньги за сынка,мол готовимся продлевать,спешите.Поезд уехал.
Брулин
Брулин
   27 / 851
вчера в 20:26
Папаша всеми силами пытается напомнить о своем сынишке, которого своими собственными руками отправил в небытие.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   152 / 851
вчера в 20:23
Самое интересное что его могут послать куда подальше.
Неймар никому не нужен уже. Во всяком случае за 150-200 млн.
Gahi
Gahi
   219 / 851
вчера в 19:48
Сдулся, мыльный пузырь.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Happyboy Barca
   167 / 851
вчера в 19:44
уже 28 год пошел пацану. так и не выиграл ЗМ. ушел от тени Месси но попал в тень футбола
ну папик его деньгами хоть обеспечил...
kella
kella
   660 / 851
вчера в 19:41
На костылях далеко не уйдет!
Vave666
Vave666 ответил STVA 1
   467 / 851
вчера в 19:20
Неймар уже не тот , что был в Барсе...
И уж совсем не тот, что был в Сантосе!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   171 / 851
вчера в 19:02
Зачем им этот бесполезный петушок? Чемпионат Франции и без него взять несложно, а в ЛЧ он уже показал все
Alex12357
Alex12357
   251 / 851
вчера в 18:48
Если Камерунское эму уберут /на счастье/ и на его место приобретут Гризмана-будет очень неплохо,ещё бы в полузащиту Аллана,тогда было бы великолепно!
ermak6848
ermak6848
   169 / 851
вчера в 18:45
Да пусть от бывает своё...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 851
вчера в 18:19
Я не пойму, 3 года ещё по контракту пахать, какие продления? Просто с целью поднять зряплату? Послали бы его шейхи куда подальше с этими продлениями.
STVA 1
STVA 1
   61 / 851
вчера в 18:15
Неймар уже не тот , что был в Барсе...
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко
   109 / 851
вчера в 17:47
че коменты удаляете все нормально написано было или являетесь поклонником так не приятно правду читать?
Novograd
Novograd
   480 / 851
вчера в 17:41
Ахааааааахасаманаааа курваааааа не смеши
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   384 / 851
вчера в 17:16
Пусть в ПСЖ и засыхает.
drug01
drug01
   94 / 851
вчера в 17:15
Отец делает а сын играет!
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   163 / 851
вчера в 17:09
уже 28 год пошел пацану. так и не выиграл ЗМ. ушел от тени Месси но попал в тень футбола
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   531 / 851
вчера в 17:06
Ему через 3 года карьеру пора завершать, о каком продлении речь то?! Он в 27 то не играет толком, больше лечится.
Гавроша
Гавроша
   37 / 851
вчера в 17:03
Думаю, псж не стоит торопиться.
ДАША Д
ДАША Д
   124 / 851
вчера в 17:03
Будут прибавки просить.
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