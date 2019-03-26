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Семёнов: «Очень задыхался между 20-й 30-й минутами встречи с Казахстаном»

вчера, 01:46
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов ответил на вопросы журналистов о матче с Казахстаном во втором туре квалификации Евро-2020 (4:0).

О психологическом напряжении после поражения от Бельгии

Безусловно, перед матчем с Казахстаном мы ощущали, что на нас лежит большая ответственность. Понимали, что в этой игре у нас вообще нет права на ошибку. Этот момент немного давил на команду. Но когда забили первый мяч, игра пошла, ребята почувствовали ещё большую уверенность в своих силах. А так, в целом, конечно, перед матчем ощущалось некое давление. 

О схожести первых трёх голов сборной России

Мы, естественно, разбирали игру Казахстана, смотрели их последний матч против Шотландии. Тренер обозначил сильные и слабые стороны соперника. В итоге теми самыми слабыми местами казахов, на которые указывал Станислав Саламович, нам и удалось воспользоваться.

Об искусственном газоне и стадионе с закрытой крышей

Где-то между 20-й и 30-й минутами встречи я очень сильно задыхался. Хорошо, что в тот момент случилась небольшая пауза в игре – я смог отдышаться и прийти в себя. А в остальном никаких проблем не было. Поле неплохого качества, игралось в целом нормально. 

О первом после долгого перерыва матче за сборную

Конечно, определённое психологическое давление в такой ситуации присутствует. Но мне нужно играть и подтверждать свою состоятельность на поле в футболке сборной. Это я и стараюсь делать, чтобы стабильно вызываться в национальную команду. Очень благодарен тренерскому штабу за доверие. В принципе я комфортно себя чувствую и в двойке, и в тройке центральных защитников. В «Ахмате» мы практикуем игру по обеим схемам. Поэтому мне не нужно было привыкать или перестраиваться. 

О своём дне рождения, совпавшем с датой матча

Самый приятный подарок – победа сборной. Для меня это очень важно. Честно, в день матча я даже отключил мобильный телефон, чтобы быть максимально сконцентрированным на предстоящей игре.

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Все комментарии
pavkur
pavkur
   22 / 850
вчера в 07:04
Что же ты с Кипром делать собираешься?
ДАША Д
ДАША Д
   122 / 850
вчера в 05:26
Повезло, соперник плохо сыграл.
mihaluch
mihaluch
   459 / 850
вчера в 04:24
Со стороны было не заметно что задыхался.
mangoх12
mangoх12
   32 / 850
вчера в 01:54
надо было окно открыть
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