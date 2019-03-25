Газзаев: «Кокорин и Мамаев убедились, что в России нужно уважать закон»

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о деле форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Вся история с Кокориным и Мамаевым получила такой широкий резонанс, поскольку они являются известными спортсменами. С точки зрения закона, конечно, правильно, что те, с кем у них произошел конфликт, решили пойти до конца. Другое дело, что никто не ожидал, что за этот некрасивый поступок они проведут в тюрьме полгода. Банальная драка – и за это полгода в СИЗО. Вопрос - соразмерны ли их действия тому наказанию, которое они уже понесли?

Держали бы в СИЗО полгода за подобные действия тех, кто не является известным футболистом, у кого нет многомиллионных контрактов? Ребята, я уверен, уже осознали, что совершили, раскаялись в содеянном. Самое главное – впредь, думаю, будут вести добропорядочный образ жизни, и никаких проблем с законом у них не будет. И будут только играть в футбол, радовать болельщиков и приносить пользу нашей стране.

Произошедшее для них - большая наука. Нужно надеяться, что суд учтет все эти моменты, и эта неприятная история для этих двух футболистов закончится. Они, да и все вокруг, убедились в очередной раз, что в России нужно прежде всего уважать закон.