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Газзаев: «Кокорин и Мамаев убедились, что в России нужно уважать закон»

вчера, 20:51

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о деле форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Вся история с Кокориным и Мамаевым получила такой широкий резонанс, поскольку они являются известными спортсменами. С точки зрения закона, конечно, правильно, что те, с кем у них произошел конфликт,  решили пойти до конца. Другое дело, что никто не ожидал, что за этот некрасивый поступок они проведут в тюрьме полгода. Банальная драка – и за это полгода в СИЗО. Вопрос - соразмерны ли их действия тому наказанию, которое они уже понесли?

Держали бы в СИЗО полгода за подобные действия тех, кто не является известным футболистом, у кого нет многомиллионных контрактов? Ребята, я уверен, уже осознали, что совершили, раскаялись в содеянном. Самое главное – впредь, думаю, будут вести добропорядочный образ жизни, и никаких проблем с законом у них не будет. И будут только играть в футбол, радовать болельщиков и приносить пользу нашей стране.

Произошедшее для них - большая наука. Нужно надеяться, что суд учтет все эти моменты, и эта неприятная история для этих двух футболистов закончится. Они, да и все вокруг, убедились в очередной раз, что в России нужно прежде всего уважать закон.

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Все комментарии
МапС
МапС
   89 / 851
сегодня в 11:07
Дело в суде, там разберутся как следует и накажут кого попало.
Bastardo
Bastardo
   388 / 851
сегодня в 10:58
Интересно, а его работа в Алании, которая привела к расформированию клуба, тоже законна? А, ну конечно законно, его ведь за это даже не судили!
тумба-юмба
тумба-юмба
   421 / 851
сегодня в 09:56
Газаев вы это серьёзно?Лучше посоветуйте путину и его питерским друзьям,чтобы они уважали закон.
4RT
4RT
   177 / 851
сегодня в 08:35
xa-xa-xa
Знатог
Знатог
   139 / 851
сегодня в 08:15
Проблемы у нас- только на Украине.
Преступники- только Кокорин и Мамаев.
Знатог
Знатог
   139 / 851
сегодня в 08:13
Осталось только, чтобы все большие начальники убедились, что в России нужно уважать закон.
Землянин
Землянин
   579 / 851
сегодня в 05:09
Надоела уже эта парочка и тошнит от защитничков быдлятины (((
Bayern Best
Bayern Best
   75 / 851
сегодня в 03:11
Посмотрим может еще накуралесят.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Сетка между ног
   332 / 851
сегодня в 02:25
Какарин и Мамаев убедились, что гинер и миллер занесут не везде! Гыгыгы!
По понятиям они пешки - просто золотые)
Kuprin
Kuprin
   189 / 851
сегодня в 01:44
судя как их прессуют законом тут и не пахнет
ESPANOL
ESPANOL
   285 / 851
сегодня в 00:33
Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло... не у нас об уважении закона говорить. Нашли мальчиков для показательной порки, как буд то прокуратуре больше заняться нечем... поэтому и смеется над нами весь мир! Махровые казнокрады живут в свое удовольствие, а про этих горемык и про Мару Багдасарян весь эфир и всю прессу нашпиговали. Судебная система сама себя позорит, мусоля эту разборку до тошноты.
Nikola45
Nikola45
   39 / 851
вчера в 23:33
Не будь Пак другом Федуна и болельщиком Тарасятины! Только из Свинарника мог так поступить! Погугались разошлись пожали друг другу руки и тут же побежал заяву писать! Воспитание!
Морозовский
Морозовский
   6 / 851
вчера в 23:26
Сами мажоры виноваты - довыёжывались! Теперь Газзаева уважать нужно!
mondial18
mondial18
   128 / 851
вчера в 23:20
заказуха чистой воды
trimetil
trimetil
   446 / 851
вчера в 23:07
Мы по делу Сердюкова и Васильевой, прежде всего убедились, что в России надо соблюдать закон. Мы по делу Шавенковой убедились, что прежде всего надо соблюдать закон... А дело пьяного мальчика??? Кто заказал Немцова, думаю, все понимают...
pomor45
pomor45
   104 / 851
вчера в 22:59
Вот Газзаев чиновников не обижал, закон по отношению к ним понимал. Вот теперь и сидит в Госдуме - тоже теперь в законе.
n272nm
n272nm
   507 / 851
вчера в 22:58
«Кокорин и Мамаев убедились, что в России нужно уважать закон»(С) Кокорин и Мамаев, впрочем как и вся Россия убедились, что закона в России нет.
Ваня лучший
Ваня лучший
   51 / 851
вчера в 22:38
Вроде как депутат ГД, а такой безграмотный. В законе, который он не знает чётко прописано, что не всякая драка - хулиганство. А у них злостное хулиганство в общественном месте. Это по любому статья. А насчёт раскаяния -это вряд ли. По их словам и поведению видно, что они считают себя незаслуженно обиженными. И так е сопли, что пускает Газзаев, только убеждают их в том, что они пострадали ни за что
Морозовский
Морозовский
   6 / 851
вчера в 22:28
Мажоры эти будут теперь ненавидеть Закон!
cska plus
cska plus
   10 / 851
вчера в 22:05
Надо положить конец беспределу.
eleven LC
eleven LC
   92 / 851
вчера в 21:47
Я думаю если бы Кокорин и Мамаев напали бы на официанта например,а не на чиновника то даже 15 суток бы не получили!
Я согласен что нужно уважать закон но в России многое зависит от положения и связей!
Footbolista
Footbolista
   2 / 851
вчера в 21:27
Одного не учел Газзаев, что зам. председателя Пресненского суда Москвы Елене Абрамовой как то пофиг убедились в чем то гр. Кокорин и гр. Мамаев или нет...она и не таких клоунов судила)...
Сетка между ног
Сетка между ног
   15 / 851
вчера в 21:27
Какарин и Мамаев убедились, что гинер и миллер занесут не везде! Гыгыгы!
Sysanin101
Sysanin101
   259 / 851
вчера в 21:26
Закон СУРОВ, но это закон и все должны об этом знать, в том числе - Кокорин, Мамаев и другие подельники по криминалу.
Безнаказанность довела обвиняемых до ТЮРЬМЫ.
Незнание законов не освобождает от ответственности.
При вынесении своего решения, суд будет ОПИРАТЬСЯ на закон.
Вот что главное!!!

Следствие на верном пути, а суд воздаст Кокорину, Мамаеву и братки по их криминальным "заслугам"!!!
Следствие, суд и прокуратура действуют в рамках законов России.
Доказательства работают против обвиняемых.

Ждём РЕАЛЬНЫХ сроков наказания хулиганам и выпивохам по совокупности - от 2-х до 7-ми лет, с отбыванием в колонии, а там как решит суд, соразмерно тяжести содеянного обвиняемыми Кокориным, Мамаевым и братки.

Реальный срок Кокорину и Мамаеву - другим криминальным подельникам наука, как не надо звездить и хулиганить.
Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!
Литейный 4
Литейный 4 ответил Doktor S
   1 / 851
вчера в 21:22
Где у нас в стране закон?
У нас закон, что дышло. Куда повернул туда и вышло. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 851
вчера в 21:21
Больше убедились, что чем выше чиновник, тем больше за него дают. Гыгыгы
Footbolista
Footbolista ответил Ангел неБесГрешен
   2 / 851
вчера в 21:20
Что бы всем мажорам так не везло...
ermak6848
ermak6848
   169 / 851
вчера в 21:18
за зря показательно парят парней....
Denkuz
Denkuz
   56 / 851
вчера в 21:15
Пока свиньям выгодно, они будут сидеть.
shu
shu
   486 / 851
вчера в 21:12
Да когда уже закончится это шоу?)) Дом-3 какой то
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