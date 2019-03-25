Газзаев: «Кокорин и Мамаев убедились, что в России нужно уважать закон»

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о деле форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Вся история с Кокориным и Мамаевым получила такой широкий резонанс, поскольку они являются известными спортсменами. С точки зрения закона, конечно, правильно, что те, с кем у них произошел конфликт, решили пойти до конца. Другое дело, что никто не ожидал, что за этот некрасивый поступок они проведут в тюрьме полгода. Банальная драка – и за это полгода в СИЗО. Вопрос - соразмерны ли их действия тому наказанию, которое они уже понесли?
Держали бы в СИЗО полгода за подобные действия тех, кто не является известным футболистом, у кого нет многомиллионных контрактов? Ребята, я уверен, уже осознали, что совершили, раскаялись в содеянном. Самое главное – впредь, думаю, будут вести добропорядочный образ жизни, и никаких проблем с законом у них не будет. И будут только играть в футбол, радовать болельщиков и приносить пользу нашей стране.
Произошедшее для них - большая наука. Нужно надеяться, что суд учтет все эти моменты, и эта неприятная история для этих двух футболистов закончится. Они, да и все вокруг, убедились в очередной раз, что в России нужно прежде всего уважать закон.
Преступники- только Кокорин и Мамаев.
Преступники- только Кокорин и Мамаев.
Я согласен что нужно уважать закон но в России многое зависит от положения и связей!
Я согласен что нужно уважать закон но в России многое зависит от положения и связей!
Безнаказанность довела обвиняемых до ТЮРЬМЫ.
Незнание законов не освобождает от ответственности.
При вынесении своего решения, суд будет ОПИРАТЬСЯ на закон.
Вот что главное!!!
Следствие на верном пути, а суд воздаст Кокорину, Мамаеву и братки по их криминальным "заслугам"!!!
Следствие, суд и прокуратура действуют в рамках законов России.
Доказательства работают против обвиняемых.
Ждём РЕАЛЬНЫХ сроков наказания хулиганам и выпивохам по совокупности - от 2-х до 7-ми лет, с отбыванием в колонии, а там как решит суд, соразмерно тяжести содеянного обвиняемыми Кокориным, Мамаевым и братки.
Реальный срок Кокорину и Мамаеву - другим криминальным подельникам наука, как не надо звездить и хулиганить.
Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!
Безнаказанность довела обвиняемых до ТЮРЬМЫ.
Незнание законов не освобождает от ответственности.
При вынесении своего решения, суд будет ОПИРАТЬСЯ на закон.
Вот что главное!!!
Следствие на верном пути, а суд воздаст Кокорину, Мамаеву и братки по их криминальным "заслугам"!!!
Следствие, суд и прокуратура действуют в рамках законов России.
Доказательства работают против обвиняемых.
Ждём РЕАЛЬНЫХ сроков наказания хулиганам и выпивохам по совокупности - от 2-х до 7-ми лет, с отбыванием в колонии, а там как решит суд, соразмерно тяжести содеянного обвиняемыми Кокориным, Мамаевым и братки.
Реальный срок Кокорину и Мамаеву - другим криминальным подельникам наука, как не надо звездить и хулиганить.
Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!