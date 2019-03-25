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Канчельскис: «Бельгийцы - фавориты в нашей группе»

вчера, 16:45

Бывший футболист МЮ Андрей Канчельскис считает, что сборная России обязана выходить на Евро-2020.

Мы обязаны занимать второе место в группе. Потому что первое занять слишком трудно. Вы понимаете, что бельгийцы - фавориты в нашей группе. Но второе мы должны занять. Впрочем, есть шотландцы. С Кипром, как показывает история, нам сложно играть. Бояться эту команду не следует, но уважать нужно. Я помню, как мы играли с Кипром в 90-годы, в гостях - была ничья. Хотя мы доминировали тогда. Где-то недооценка соперника была. Так что матчи с ними непростыми будут. И шотландцы, думаю, хороший урок получили: команде в первом матче дали сильно по голове. Так что сделают выводы. Поэтому пока трудно сказать что-то определенное. Но то, что мы обязаны выйти из группы, это так.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   75 / 851
сегодня в 04:15
Ну,это естественно.
Bolshoy
Bolshoy
вчера в 22:14
В домашнем матче наши выиграют у Бельгии. Не забывайте, что наш чемпионат только, что начался.
Sergey Z
Sergey Z
   204 / 851
вчера в 19:43
Тут согласен с Андреем!
КЭТиК
КЭТиК
   182 / 851
вчера в 18:46
Бельгия вне конкуренции.
Сетка между ног
Сетка между ног ответил 25процентный клоун
   15 / 851
вчера в 18:36
Я решил вернуться к написанию статей, забросил, совсем диванные эксперты распоялись

Вот к слову https://soccer.ru/blogs/record/1109296
kotmyshka
kotmyshka
   106 / 851
вчера в 18:28
Ему явно кто-то это подсказал...
minai
minai
   149 / 851
вчера в 17:58
Нихрена себе ! Как он догадался !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   299 / 851
вчера в 17:18
Это разве новость?
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 851
вчера в 17:06
да плевать на сборную ,там капитан не пойми кто
Аксинья
Аксинья
   28 / 851
вчера в 17:02
Андрюха, это конечно удивительно, но большинство народа на Соккере такого же мнения..Тот случай когда мысли совпадают...
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   79 / 851
вчера в 16:54
Ладно гнать, казахи.
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   53 / 851
вчера в 16:50
Спасибо, просветил, или когда сказать нечего говорят такое.
LOpp
LOpp
   12 / 851
вчера в 16:49
да ладно?
а все думали, что фаворит Сан-Марино
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 851
вчера в 16:46
Понятно, что бельгийцы фавориты, но ты про Свинси давно не говорил :)
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