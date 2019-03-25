Канчельскис: «Бельгийцы - фавориты в нашей группе»

Бывший футболист МЮ Андрей Канчельскис считает, что сборная России обязана выходить на Евро-2020.

Мы обязаны занимать второе место в группе. Потому что первое занять слишком трудно. Вы понимаете, что бельгийцы - фавориты в нашей группе. Но второе мы должны занять. Впрочем, есть шотландцы. С Кипром, как показывает история, нам сложно играть. Бояться эту команду не следует, но уважать нужно. Я помню, как мы играли с Кипром в 90-годы, в гостях - была ничья. Хотя мы доминировали тогда. Где-то недооценка соперника была. Так что матчи с ними непростыми будут. И шотландцы, думаю, хороший урок получили: команде в первом матче дали сильно по голове. Так что сделают выводы. Поэтому пока трудно сказать что-то определенное. Но то, что мы обязаны выйти из группы, это так.