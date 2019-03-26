Роналду: «Травма? Я прекрасно знаю своё тело, беспокоиться не о чем»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своём состоянии после матча с Сербией в рамках квалификации Евро-2020 (1:1). На 30-й минуте встречи Роналду, получивший травму правой ноги, был заменён на Пицци.

Я не беспокоюсь, потому что прекрасно знаю своё тело.

Такое случается, это футбол. Этим рискует каждый, кто выходит на поле. Я спокоен, потому что знаю, что без проблем вернусь в строй за одну-две недели.