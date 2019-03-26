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Роналду: «Травма? Я прекрасно знаю своё тело, беспокоиться не о чем»

вчера, 03:26
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия1 : 1Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своём состоянии после матча с Сербией в рамках квалификации Евро-2020 (1:1). На 30-й минуте встречи Роналду, получивший травму правой ноги, был заменён на Пицци.

Я не беспокоюсь, потому что прекрасно знаю своё тело.

Такое случается, это футбол. Этим рискует каждый, кто выходит на поле. Я спокоен, потому что знаю, что без проблем вернусь в строй за одну-две недели.

Напомним, 10 апреля «Ювентусу» предстоит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   27 / 850
вчера в 17:48
Тело Роналду это настоящая крепость! Его не возможно сломать. Востанавлевайся Рон, ждет твое возварщенее к матчам с Аяксом!!
Багров-брат
Багров-брат
   72 / 850
вчера в 13:04
Рон восстановится, и всё будет ровно...)))
drug01
drug01
   96 / 850
вчера в 12:49
Разные мнения....
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   156 / 850
вчера в 12:32
Все и так знали что Кристина просто унесла ноги поняв что пенальти не будет))
Wolf77785
Wolf77785 ответил marvel777
   230 / 850
вчера в 12:28
На фиг ему эта сборная уже тем более отбор к евро который он брал а не к чм
ничего, 3 раз судей просил тащить подряд в лч, который он тоже брал!
Морозовский
Морозовский
   6 / 850
вчера в 11:37
Видно по харе сразу было, что шланганул! Плевать ему на Родину!
kotmyshka
kotmyshka
   102 / 850
вчера в 11:23
ну и ладно
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   237 / 850
вчера в 11:16
тело свое не только он знает ...неделька " лечения" в марокко и как новый)
marvel777
marvel777
   271 / 850
вчера в 11:10
На фиг ему эта сборная уже тем более отбор к евро который он брал а не к чм
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   350 / 850
вчера в 10:07
Жду возвращения. У меня тоже ноги болят
Ruslik1982
Ruslik1982
   59 / 850
вчера в 09:48
симулянт
shur
shur
   178 / 850
вчера в 09:43
...здоровья Рон,ждём брать"Голанские Высоты"!
beefs
beefs
   98 / 850
вчера в 09:36
Такие футболисты долго не лечатся...
Брулин
Брулин
   25 / 850
вчера в 09:15
Роналду: судья не назначил очевидный пенальти в ворота Сербии
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   147 / 850
вчера в 09:13
за косил
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 850
вчера в 09:03
машина
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 850
вчера в 08:43
Прикинул, что Сербия не Андорра и много им не напихаешь...
Здоровья пареньку ;)
NGY
NGY ответил Тибетус Тибатитус
   42 / 850
вчера в 08:34
Ты нормальный вообще, вск твои комменты про геев, тебе так нравится об этом писать, ты что сам голубой?
Это каталонский троль, темы про геев у них в почете.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   76 / 850
вчера в 08:18
Аякс вас и с тобой парвёт!😂😂😂
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус ответил дельфин непешеход из морокко
   262 / 850
вчера в 08:13
Пеналду: "а еще лучше мое тело знает бадр"
    barcamilan
    barcamilan
    вчера в 08:08
    он прекрасно знает свое тело, каждый день детально изучает его
    Шуnя771
    Шуnя771
       93 / 850
    вчера в 07:52
    Производителю футбольных шедевров - здоровья)
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 850
    вчера в 07:46
    Выздоравливай. Кто без тебя будет тащить старуху? Гыгыгы
    cevin cigan
    cevin cigan ответил дельфин непешеход из морокко
       40 / 850
    вчера в 07:29
    Пеналду: "а еще лучше мое тело знает бадр"
    Кто о чём,а у тебя одна любимая тема.....может один из этих?(правда,зашёл на профиль,из двадцати коменнтов ,девятнадцать про "это"....странно всё это)
    дельфин непешеход из морокко
    дельфин непешеход из морокко
       119 / 850
    вчера в 07:15
    Пеналду: "а еще лучше мое тело знает бадр"
    Agamaga
    Agamaga ответил Caniggia
       375 / 850
    вчера в 06:26
    Ты прав, без слез на публику совсем не то
    Agamaga
    Agamaga
       375 / 850
    вчера в 06:25
    Дело то, смажет задний привод и сразу в бой.
    NGY
    NGY
       42 / 850
    вчера в 06:23
    Если заднюю поверхность бедра дернул, это конечно не одна две недели.

    Здоровья Рон.
    Caniggia
    Caniggia
       30 / 850
    вчера в 06:21
    Надеемся, что успеет. Без него четвертьфинал с Аяксом будет не так ярок.
    ОПС
    ОПС
       190 / 850
    вчера в 05:24
    Отдыхай побольше и лечись подольше.
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