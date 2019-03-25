Марокканцы требуют разъяснений по поводу отсутствия Месси в ближайшем матче

вчера, 08:54

Марокканская федерация футбола потребовала разъяснений от своих аргентинских коллег по поводу отсутствия Лионеля Месси в предстоящем во вторник товарищеском матче.

Аргентинец не сыграет в этой игре из-за травмы, но в Марокко хотят удостовериться в том, что у форварда действительно есть повреждение, и просят предоставить подробные материалы.

Стоит отметить, что в договоре между Марокко и Аргентиной относительно проведения матча прописан специальный гонорар за участие в игре Месси. Если Лионель не выйдет на поле, он станет примерно на 1 млн евро меньше.