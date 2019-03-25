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Марокканцы требуют разъяснений по поводу отсутствия Месси в ближайшем матче

вчера, 08:54
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина22:00 Не начался

Марокканская федерация футбола потребовала разъяснений от своих аргентинских коллег по поводу отсутствия Лионеля Месси в предстоящем во вторник товарищеском матче.

Аргентинец не сыграет в этой игре из-за травмы, но в Марокко хотят удостовериться в том, что у форварда действительно есть повреждение, и просят предоставить подробные материалы.

Стоит отметить, что в договоре между Марокко и Аргентиной относительно проведения матча прописан специальный гонорар за участие в игре Месси. Если Лионель не выйдет на поле, он станет примерно на 1 млн евро меньше.

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Все комментарии
faneng
faneng
   802 / 851
сегодня в 10:20
Марроканцы хотят сами обследовать пах Месси?
cevin cigan
cevin cigan ответил Agamaga
   45 / 851
сегодня в 08:27
Видать Мессия испытывает неприязнь к этой сборной после тех самых фотографий заднего привода с Бадри.
    Agamaga
    Agamaga
       381 / 851
    сегодня в 06:29
    Видать Мессия испытывает неприязнь к этой сборной после тех самых фотографий заднего привода с Бадри.
    амурец
    амурец
       135 / 851
    сегодня в 01:56
    ему наверное хватило, что он обгадился с Венесуэлой, и не хочет играть с Марокко, а то все ещё раз убедятся, что Месси в сборной балласт
    kust07
    kust07
       260 / 851
    вчера в 22:54
    В Аргентине смотреть больше не на кого,кроме Месси
    Red_team
    Red_team
       102 / 851
    вчера в 15:18
    Марроканцы прохавали, что Аргентину с Месси в составе легче победить и поэтому суетятся =)
    Гавроша
    Гавроша ответил Сантус
       37 / 851
    вчера в 12:49
    Так Аргентина уже не в футбол играет а торгует мощами святых?)Месси им яйца должен предъявить?
    У чехова есть рассказ свадьба с генералом, на эту тему очень подходит.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
       118 / 851
    вчера в 11:51
    Роналду пусть радует морокканцев,как он это делал раньше.Месси поступает правильно.Они не возмущались видя сомнительные фотки мороканца с Роналду.
    3ton
    3ton
       537 / 851
    вчера в 11:05
    Пусть смотрят на икону свою - португальского гея
    Сантус
    Сантус
       127 / 851
    вчера в 10:36
    Так Аргентина уже не в футбол играет а торгует мощами святых?)Месси им яйца должен предъявить?
    mangoх12
    mangoх12
       26 / 851
    вчера в 10:34
    все местные друзья и поклонники марроканца возмущены тут
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca ответил FERIS
       163 / 851
    вчера в 10:23
    гном тупо игнорит этот матч. явно у него нет ни какой травмы. скорее всего после поражения от Венесуэлы до сих пор сидит в раздевалке и льет слезы.
    да да да. товар матч его сильно ранил .пусть не играет. все силы на требл
    дельфин непешеход из морокко
    дельфин непешеход из морокко
       109 / 851
    вчера в 10:18
    сегодня мароканец обгадится в очередной раз в матче с сербами
    дельфин непешеход из морокко
    дельфин непешеход из морокко
       109 / 851
    вчера в 10:17
    пеналду требует от месси разъяснений
    FERIS
    FERIS
       373 / 851
    вчера в 10:04
    гном тупо игнорит этот матч.
    явно у него нет ни какой травмы.
    скорее всего после поражения от Венесуэлы до сих пор сидит в раздевалке и льет слезы.
    NGY
    NGY
       43 / 851
    вчера в 10:04
    Какие разъянения...? симулировать он начал в последнее время, то от пальчика Рамоса валялся два часа, то теперь и вне поля симулирует.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       58 / 851
    вчера в 09:47
    просто никто не придет смотреть на Аргентину без Месси и на стадионе кокс не напродашь особо
    vinyardrip
    vinyardrip ответил mikysss
       428 / 851
    вчера в 09:44
    что за бред? им заняться больше нечем? простой товарняк, какоие нахрен контракты???))) идиоты чес слово
    Канеш идиоты. Ток деньги считать умеют
    КЭТиК
    КЭТиК
       182 / 851
    вчера в 09:25
    Аргентинцы марокканцам 73о подсовывают.
    cevin cigan
    cevin cigan
       45 / 851
    вчера в 09:21
    Марокканцы правильно негодуют! Теперь их шансы выиграть у аргов равны нулю. С гномярой в составе,они бы не заметили гномосборную!
    Остапчук 67
    Остапчук 67
       325 / 851
    вчера в 09:19
    Ушел бы он совсем.
    Caniggia
    Caniggia
       31 / 851
    вчера в 09:15
    Можно рыжую бороду минут на 5 в конце выпустить попешеходить, чтобы лям не терять.
    Roman73
    Roman73
       202 / 851
    вчера в 09:14
    В этом году Лео собрался выиграть Лигу Чемпионов и сделать требл ,
    Какое Марокко !
    mikysss
    mikysss
       296 / 851
    вчера в 09:10
    что за бред? им заняться больше нечем? простой товарняк, какоие нахрен контракты???))) идиоты чес слово
    311
    311
       33 / 851
    вчера в 09:08
    Нарисуют справку и на больничный!)
    a3r3v3
    a3r3v3
       241 / 851
    вчера в 08:58
    Можем им Дзюбу подогнать
    Tommy Lee
    Tommy Lee
       143 / 851
    вчера в 08:56
    У него попаболь после Вересуэлы.
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