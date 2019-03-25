Роналду получил травму в матче с Сербией

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил повреждение в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Сербии. Форвард в одном из игровых эпизодов травмировал правую ногу. Вместо Роналду на 30-й минуте встречи на поле вышел полузащитник Пицци. Насколько серьезно повреждение, пока неизвестно.
Логика конечно у тебя предвзятая.
Не думаю, что если завтра Месси все же наберется смелости и решится перебраться из насижанного местечка в другой клуб, что ты и тебе подобные его персофанки не перестатут следить за его игрой?!
Так зачем ты тут строишь из себя такого всего правильного?!
Логика конечно у тебя предвзятая.
Не думаю, что если завтра Месси все же наберется смелости и решится перебраться из насижанного местечка в другой клуб, что ты и тебе подобные его персофанки не перестатут следить за его игрой?!
Так зачем ты тут строишь из себя такого всего правильного?!
А вообще на Соккере глоров Роналду больше чем тру фанов Юве и Реала в сумме.
А вообще на Соккере глоров Роналду больше чем тру фанов Юве и Реала в сумме.
Ну хоть услугу Аргам услужил, и на этом спасибо.
Ну хоть услугу Аргам услужил, и на этом спасибо.
Таким как ты я не собираюсь что-то объяснять.
Так что потеряйся отсюда!
Таким как ты я не собираюсь что-то объяснять.
Так что потеряйся отсюда!
Брулин>Месси
Брулин>Месси
Теперь точно пропустит и первый матч 1/4 с Аяксом.
Теперь точно пропустит и первый матч 1/4 с Аяксом.