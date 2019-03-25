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Роналду получил травму в матче с Сербией

вчера, 23:30
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия1 : 1Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил повреждение в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Сербии. Форвард в одном из игровых эпизодов травмировал правую ногу. Вместо Роналду на 30-й минуте встречи на поле вышел полузащитник Пицци. Насколько серьезно повреждение, пока неизвестно.

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Все комментарии
RedRedTeam
RedRedTeam ответил амурец
   514 / 851
сегодня в 17:08
ого как для Ювентуса это плохо, да и для сборной
Как раз наоборот Кубок Европы без него взяли а кубки ЛЧ перес взяли.
амурец
амурец
   135 / 851
сегодня в 01:54
ого как для Ювентуса это плохо, да и для сборной
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   53 / 851
сегодня в 01:16
Зачем так поступили с лучшим игроком мира?
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко
   109 / 851
сегодня в 01:13
хрусь епта пенальду сломалась) а глоры кричали что она пылить до 40+ может пусть хоть еще годик пенсия поиграет)
офигенный
офигенный
сегодня в 00:55
афигеть
NGY
NGY ответил ESPANOL
   43 / 851
сегодня в 00:28
Так Весло давно уже в Юве, а ты все пузыри по нему пускаешь. Тогда срочно переобувайся, как это уже сделали такие же идолопоклонники, как ты.
Если любимый игрок перешел в Юве, это значит, что я должен прекратить следить за его игрой?🤦
Логика конечно у тебя предвзятая.

Не думаю, что если завтра Месси все же наберется смелости и решится перебраться из насижанного местечка в другой клуб, что ты и тебе подобные его персофанки не перестатут следить за его игрой?!

Так зачем ты тут строишь из себя такого всего правильного?!
ESPANOL
ESPANOL ответил NGY
   285 / 851
сегодня в 00:21
Прибежали фанатки новоиспеченгого аргентинского симулянта, слившегося с матча с Марокко. Ну хоть услугу Аргам услужил, и на этом спасибо.
Так Весло давно уже в Юве, а ты все пузыри по нему пускаешь. Тогда срочно переобувайся, как это уже сделали такие же идолопоклонники, как ты.
allemz
allemz ответил Abudabi
   73 / 851
сегодня в 00:11
Ты за реал болеешь или за юве?тебе стыдно должно быть и таким глррам как ты. Эмблему с Аватарки Убери. Позоришь клуб
Фаны Ювентуса такие же (не все, конечно).
А вообще на Соккере глоров Роналду больше чем тру фанов Юве и Реала в сумме.
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   218 / 851
сегодня в 00:07
а слезы были ?
drug01
drug01
   94 / 851
сегодня в 00:05
Это плохо впереди важные игры!!!!
pavkur
pavkur
   24 / 851
вчера в 23:59
Здоровья Роналду!
Abudabi
Abudabi ответил NGY
   252 / 851
вчера в 23:58
    Abudabi
    Abudabi ответил NGY
       252 / 851
    вчера в 23:57
      NGY
      NGY
         43 / 851
      вчера в 23:57
      Прибежали фанатки новоиспеченгого аргентинского симулянта, слившегося с матча с Марокко.

      Ну хоть услугу Аргам услужил, и на этом спасибо.
      NGY
      NGY ответил Abudabi
         43 / 851
      вчера в 23:54
      Ты за реал болеешь или за юве?тебе стыдно должно быть и таким глррам как ты. Эмблему с Аватарки Убери. Позоришь клуб
      Слушай, неопознаный.
      Таким как ты я не собираюсь что-то объяснять.

      Так что потеряйся отсюда!
      Сетка между ног
      Сетка между ног ответил NGY
         15 / 851
      вчера в 23:53
      Могут победить с помощью вар, а потом крыстина сделает с юме рдусом то же, что сделал Аякс с Реалом! Гыгыгы!
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил Брулин
         4 / 851
      вчера в 23:52
      Стыдно, что пользователь с ником Брулин считает лучшим месси. Не позорил бы великого шведа.
      Брулин>Месси
      Abudabi
      Abudabi ответил Брулин
         252 / 851
      вчера в 23:49
      В точку
      mangoх12
      mangoх12
         26 / 851
      вчера в 23:48
      надо же как не повезло сербам
      Брулин
      Брулин
         27 / 851
      вчера в 23:44
      Шансы на победу у Португалии возросли:)
      ЦCКА навсегда
      ЦCКА навсегда
         3 / 851
      вчера в 23:44
      Как нырок ушел, так португальцы забили!
      Морозовский
      Морозовский
         6 / 851
      вчера в 23:42
      БУДЕТ ЖИТЬ!
      BARCELONA-BEST
      BARCELONA-BEST
         152 / 851
      вчера в 23:41
      Здоровья пеналду))
      BARCELONA-BEST
      BARCELONA-BEST
         152 / 851
      вчера в 23:40
      Ахахаха НГУшка ты хирург что ли?) 😂😂 уже диагноз поставил и срок определил))
      Abudabi
      Abudabi ответил NGY
         252 / 851
      вчера в 23:39
      Ты за реал болеешь или за юве?тебе стыдно должно быть и таким глррам как ты. Эмблему с Аватарки Убери. Позоришь клуб
      NGY
      NGY
         43 / 851
      вчера в 23:33
      Просто жесть.
      Теперь точно пропустит и первый матч 1/4 с Аяксом.
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