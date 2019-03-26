«Уфа» в ближайшее время может уволить главного тренера команды

Сообщается, что «Уфа» может уволить Дмитрия Кириченко с поста главного тренера.
На место руководителя команды сейчас рассматриваются три кандидатуры: Сергей Юран, Андрей Кобелев и Евгений Перевертайло, который сейчас находится в тренерском штабе «Уфы».
Под руководством Кириченко уфимский клуб одержал всего одну победу (над «Спартаком») и после 20 туров занимает в таблице РПЛ предпоследнее место.
Ещё до начала сезона все радовались, что вместо Тосно Уфа будет играть. Я тогда ещё говорил, что будет провал как в Европе, так и в чемпионате. Посмотрите кто ушёл их Уфы и кого они взяли. Когда в команду приходить любитель из Люксембурга и сразу становится лидером команды, это уже о многом говорит.
Ещё до начала сезона все радовались, что вместо Тосно Уфа будет играть. Я тогда ещё говорил, что будет провал как в Европе, так и в чемпионате. Посмотрите кто ушёл их Уфы и кого они взяли. Когда в команду приходить любитель из Люксембурга и сразу становится лидером команды, это уже о многом говорит.