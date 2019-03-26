«Уфа» в ближайшее время может уволить главного тренера команды

вчера, 10:14

Сообщается, что «Уфа» может уволить Дмитрия Кириченко с поста главного тренера.

На место руководителя команды сейчас рассматриваются три кандидатуры: Сергей Юран, Андрей Кобелев и Евгений Перевертайло, который сейчас находится в тренерском штабе «Уфы».