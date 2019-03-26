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«Уфа» в ближайшее время может уволить главного тренера команды

вчера, 10:14

Сообщается, что «Уфа» может уволить Дмитрия Кириченко с поста главного тренера.

На место руководителя команды сейчас рассматриваются три кандидатуры: Сергей Юран, Андрей Кобелев и Евгений Перевертайло, который сейчас находится в тренерском штабе «Уфы».

Под руководством Кириченко уфимский клуб одержал всего одну победу (над «Спартаком») и после 20 туров занимает в таблице РПЛ предпоследнее место.

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Все комментарии
4RT
4RT
   146 / 850
вчера в 19:01
Для Семака место готовят
Санчо Панса
Санчо Панса
   68 / 850
вчера в 18:27
Руки прочь от Дмитрия! Дайте ему поработать. Он не виноват, что в Уфе нынче такой подбор футболистов....
Indian
Indian
   533 / 850
вчера в 16:54
Юрана берите. Тренер категории МатчТВ все-таки!
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   536 / 850
вчера в 15:45
Семачок обратно сюда пускай валит из Зенита)
Исмет
Исмет
   261 / 850
вчера в 15:05
Меняйте тренера и выигрывайте коней
STVA 1
STVA 1
   60 / 850
вчера в 14:40
Эти трое не спасут Уфу! Нет игроков , с которыми можно исправить ситуацию.
makkie
makkie ответил kolpankolpan
   28 / 850
вчера в 14:40
Скоро спам пойдет еще ниже, ниже, и ниже вспоминая на маевках Кареру.А у Зенита все хорошо.
Это мы каждый год слышим... а по итогам Спартак выше Зенита в таблице :)
kolpankolpan
kolpankolpan ответил makkie
   130 / 850
вчера в 14:24
Скоро Семак освободится из Зенита :)
Скоро спам пойдет еще ниже, ниже, и ниже вспоминая на маевках Кареру.А у Зенита все хорошо.
valt134
valt134 ответил Питермен
   132 / 850
вчера в 14:24
Клуб хороший. Не в пример Зинаиде.
За адекватность
За адекватность
   41 / 850
вчера в 14:10
Ну кандидаты на мой взгляд не ахти какие, нужен "пожарник" вроде Божовича. ИМХО.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 850
вчера в 14:05
Кого же побеждать, если не народных...
LOKOFAN is Siberia ALTAI
LOKOFAN is Siberia ALTAI ответил Footbolista
   364 / 850
вчера в 13:31
Сейчас еще пару туров и зенит с Луневым начнет из сетки своих ворот доставать мячи. Делая грустное лицо
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 850
вчера в 13:28
Шило на мыло?!?
makkie
makkie
   28 / 850
вчера в 13:10
Скоро Семак освободится из Зенита :)
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   118 / 850
вчера в 13:02
Куда спешить ? Все-равно, Сергей Богданыч освободится не раньше мая .
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   147 / 850
вчера в 12:59
походу Уфу никто уже не спасет
berda2003
berda2003
   207 / 850
вчера в 12:11
семака возвращайте, зенит его всё-равно выгонит летом...
kust07
kust07
   259 / 850
вчера в 12:08
оптимал-Кобелев
Footbolista
Footbolista ответил LOKOFAN is Siberia ALTAI
   3 / 850
вчера в 11:45
Зря ты так)...из зенита нормальная Уфа получилась...
particular
particular
   7 / 850
вчера в 11:44
Сомневаюсь, что смена тренера вознесёт Уфу в тройку призёров...
mondial18
mondial18
   114 / 850
вчера в 11:41
напрасно
Морозовский
Морозовский
   6 / 850
вчера в 11:33
А надо певца Радимова в Уфе попробовать!
wingback
wingback
   94 / 850
вчера в 11:28
Самый лучший вариант - Серёга Семак...
cska plus
cska plus
   10 / 850
вчера в 11:22
    Питермен
    Питермен
       13 / 850
    вчера в 11:22
    В любом случае, Уфа будет постоянно отнимать очки у пупсиков и краснодаров колхозных. Хороший клуб
    Аксинья
    Аксинья
       26 / 850
    вчера в 11:19
    Степа, скорее Зенит выиграет Лигу Чемпионов чем Ростов окажется в пердиве...
    Байкал-38
    Байкал-38
       65 / 850
    вчера в 11:08
    Виноват ли в провале Кириченко? я считаю, что нет.
    Ещё до начала сезона все радовались, что вместо Тосно Уфа будет играть. Я тогда ещё говорил, что будет провал как в Европе, так и в чемпионате. Посмотрите кто ушёл их Уфы и кого они взяли. Когда в команду приходить любитель из Люксембурга и сразу становится лидером команды, это уже о многом говорит.
    LOpp
    LOpp
       14 / 850
    вчера в 11:07
    Кобелев самый лучший вариант.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       2 / 850
    вчера в 11:04
    Подождали бы немного, скоро пиджак из пищевика освободится!
    EAGuar As
    EAGuar As
       35 / 850
    вчера в 11:01
    Разницы нет .
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