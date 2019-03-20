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«Зенит» не планирует увольнять Семака

вчера, 18:20

Известный журналист Василий Конов опроверг слухи о том, что «Зенит» находится в поисках нового главного тренера

На данный момент футбольный клуб «Зенит» не ищет замену главному тренеру команды Сергею Семаку и полностью ему доверяет.

Ранее экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что руководству клуба следует дать шанс наставнику «сине-бело-голубых» и не менять его в межсезонье. 

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Все комментарии
mondial18
mondial18
   573 / 1081
сегодня в 01:47
пусть работает
sir_Alex
sir_Alex
   42 / 1081
вчера в 23:16
Они просто созданы друг для друга!
pomor45
pomor45
   184 / 1081
вчера в 22:03
Много разных способов давления на человека. Можно непрестанно критиковать, можно хвалить по любой мелочи, возлагать надежды, распускать слухи и опровергать их. Главное не выпускать из поля внимания, чтобы жил постоянно на виду, как в стеклянном доме. Семак сейчас подвергается именно такому давлению - тотальному вниманию. Это может убить его, а может и закалить. Искренне желаю, чтобы он вышел из этого натиска с честью и стал лучшим тренером России. Даже не обязательно в Зените, хотя очень хотел бы.
Levadia
Levadia
   90 / 1081
вчера в 21:39
Источник новости обалденный!)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил серый1925
   11 / 1081
вчера в 21:27
зенит больно высоко на аватарке))
Denkuz
Denkuz
   50 / 1081
вчера в 21:27
Неужели свиньи думают за счет Зенита авторитет физруку поднять, так-то он никому не нужен.
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
   475 / 1081
вчера в 21:15
"«Зенит» не планирует увольнять Семака..." а придётся если не возмёт золото.
Великолепный
Великолепный ответил loko7
   70 / 1081
вчера в 21:12
Откуда спортивный журналист может знать планы руководства Зенита.
Это мясной журналист
запустил жирную утку.
tolctoy
tolctoy
   238 / 1081
вчера в 21:04
    minai
    minai
       356 / 1081
    вчера в 20:55
    Семак неплохой тренер, которому стоит подучиться тренерскому ремеслу.
    kotmyshka
    kotmyshka
       198 / 1081
    вчера в 20:38
    пока незачем менять
    Морозовский
    Морозовский
       7 / 1081
    вчера в 20:24
    ДА ВСЕХ СЕМАК УСТРАИВАЕТ!!! ПУСТЬ ВАЯЕТ!!!
    Тарасовские мы
    Тарасовские мы ответил Любитель тухлых побед
       508 / 1081
    вчера в 20:21
    На Энфилде Карреру в хорошую позу поставили.
    Все ее теперь называют семинольной.
    Любитель тухлых побед
    Любитель тухлых побед ответил DawnOfDestiny
       165 / 1081
    вчера в 20:18
    Дзюба раком ставил Карреру)
    На Энфилде Карреру в хорошую позу поставили.
    loko7
    loko7
       399 / 1081
    вчера в 20:16
    Откуда спортивный журналист может знать планы руководства Зенита.
    pavkur
    pavkur ответил EAGuar As
       29 / 1081
    вчера в 20:11
    Хм , так ты "Бобер" . Короткая память видать у вас .
    Это не то ли, которого из Динамо выгнали из-за деградации в КС, а сейчас он мешает работать главному тренеру филиала свиней в Туле?
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил 25процентный клоун
       181 / 1081
    вчера в 20:04
    3-1)))
    7 тоже хорошо)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил DawnOfDestiny
       11 / 1081
    вчера в 20:00
    3-1)))
    EAGuar As
    EAGuar As ответил pavkur
       62 / 1081
    вчера в 19:54
    Хм , так ты "Бобер" . Короткая память видать у вас .
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       87 / 1081
    вчера в 19:53
    Так и не понял, какие-такие слухи опровергает тов. Конов?
    Сергей Богданович, как работал, так и продолжает спокойно работать главным тренером Зенита, удерживая 5-очковый отрыв от ближайших преследователей.
    Что еще за провокационные сообщения на Соккере от Е.Петрова?
    KURUM
    KURUM
       832 / 1081
    вчера в 19:51
    А зря..
    Игры нет..
    112910415
    112910415
       69 / 1081
    вчера в 19:46
    нет-нет, он должен остаться !
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил 25процентный клоун
       181 / 1081
    вчера в 19:46
    Каррера заставит дзюбу бегать
    Дзюба раком ставил Карреру)
    pavkur
    pavkur ответил EAGuar As
       29 / 1081
    вчера в 19:42
    Помню как только вернувшись в Арсенал Семшов из Семака отбивную сделал .
    Кто такой Семшов, не припомню?
    ДСА
    ДСА
       188 / 1081
    вчера в 19:34
    Подтждемс..
    Морозовский
    Морозовский ответил Гавроша
       7 / 1081
    вчера в 19:28
    Все зависит от результатов.
      EAGuar As
      EAGuar As ответил Литейный 4
         62 / 1081
      вчера в 19:24
      В ФНЛ как вошли не по игре , так и уйдёте от туда .
      EAGuar As
      EAGuar As ответил pavkur
         62 / 1081
      вчера в 19:22
      Помню как только вернувшись в Арсенал Семшов из Семака отбивную сделал .
      handreb
      handreb ответил Любитель тухлых побед
         38 / 1081
      вчера в 19:22
      Именно так сделали с Каррерой.
      Кареру залайкали в доску, потом ему угрожала ОПГ свирепого банщика.
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 1081
      вчера в 19:22
      Скорее физрука свиней погонят через пару туров. ФНЛ неизбежно приближается. Гыгыгы
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