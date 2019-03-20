«Зенит» не планирует увольнять Семака

Известный журналист Василий Конов опроверг слухи о том, что «Зенит» находится в поисках нового главного тренера.
На данный момент футбольный клуб «Зенит» не ищет замену главному тренеру команды Сергею Семаку и полностью ему доверяет.
Ранее экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что руководству клуба следует дать шанс наставнику «сине-бело-голубых» и не менять его в межсезонье.
запустил жирную утку.
запустил жирную утку.
Сергей Богданович, как работал, так и продолжает спокойно работать главным тренером Зенита, удерживая 5-очковый отрыв от ближайших преследователей.
Что еще за провокационные сообщения на Соккере от Е.Петрова?
Сергей Богданович, как работал, так и продолжает спокойно работать главным тренером Зенита, удерживая 5-очковый отрыв от ближайших преследователей.
Что еще за провокационные сообщения на Соккере от Е.Петрова?
Игры нет..
Игры нет..