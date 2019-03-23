Божович: «Игроки „Крыльев“ в хорошем, свежем состоянии»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович отметил, что пока его команда ничего особенного не добилась, несмотря на успешную серию в последних матчах РПЛ .

Сложно сказать, не собьет ли пауза в чемпионате наш кураж. Паузы на матчи сборных случаются всегда. Иногда они идут на пользу, иногда нет. Нам нужны очки, и пока мы ничего не показали и не сделали по большому счету. Чемпионат продолжается. Думаем сейчас только об игре с «Арсеналом», которая будет очень важной для нас.

Что касается физического состояния игроков, то после пика формы всегда бывает спад. Поэтому скажу так – игроки «Крыльев» в хорошем, свежем состоянии. Будем стремиться к лучшему.