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Божович: «Игроки „Крыльев“ в хорошем, свежем состоянии»

вчера, 15:12

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович отметил, что пока его команда ничего особенного не добилась, несмотря на успешную серию в последних матчах РПЛ.

Сложно сказать, не собьет ли пауза в чемпионате наш кураж. Паузы на матчи сборных случаются всегда. Иногда они идут на пользу, иногда нет. Нам нужны очки, и пока мы ничего не показали и не сделали по большому счету. Чемпионат продолжается. Думаем сейчас только об игре с «Арсеналом», которая будет очень важной для нас.

Что касается физического состояния игроков, то после пика формы всегда бывает спад. Поэтому скажу так – игроки «Крыльев» в хорошем, свежем состоянии. Будем стремиться к лучшему.

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Все комментарии
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   85 / 979
вчера в 21:54
Очень хорошо.
Adonius
Adonius
   226 / 979
вчера в 18:57
Удачи КС!
Doktor S
Doktor S
   104 / 979
вчера в 15:39
После спартача тихонова восстановить команду нелегко.
cska plus
cska plus
   5 / 979
вчера в 15:16
Федуновский проект пройдёте.
ДАША Д
ДАША Д
   174 / 979
вчера в 15:13
Должны остаться в Премьер-Лиге.
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