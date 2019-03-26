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Юран: «В „Уфе“ подтвердили, что я вхожу в их список кандидатов»

вчера, 19:23

Российский специалист Сергей Юран, подтвердил, что он входит в число кандидатов на пост главного тренера «Уфы». При этом Юран подчеркнул, что пока нет никакой официальной информации.

В понедельник мы разговаривали на тему возможного сотрудничества с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым. Он сказал, что я – один из кандидатов на пост главного тренера… Мое мнение: «Уфа» однозначно должна сохранять прописку в Премьер-Лиге. Все-таки команда представляет большую и сильную республику.

Пока главным тренером является Дмитрий Кириченко, никто о его отставке официально не объявлял. Ситуация может проясниться в ближайшие дни, если не часы.

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Все комментарии
pavkur
pavkur
   22 / 850
сегодня в 06:10
Физрук возвращается.
ЮЗИК
ЮЗИК
   107 / 850
вчера в 22:10
Юран рвется в тренеры
kolpankolpan
kolpankolpan
   130 / 850
вчера в 21:35
Вот это спец---"В Уфе подтвердили что вхожу в список их кандидатов".......Как же они надеются и верят...А как жрут друг друга за кулисами!! А потом с пивом и телками в Центральном баре!Как Аленичев!
Sergey Z
Sergey Z
   253 / 850
вчера в 20:19
Юран - не выход, для Уфы! Он уже пробовался, в роли тренера, но, увы ...
Морозовский
Морозовский
   6 / 850
вчера в 20:16
Юран из трусов выпрыгивает!
pavkur
pavkur
   22 / 850
вчера в 19:59
Юран самый худший из кодлы тарасовских физруков, уже гнали из Уфы, он опять туда лезет.
fanilich
fanilich
   485 / 850
вчера в 19:49
А чем лучше Юран Кириченко?Вообще-то в Уфе с составом проблемы,много куплено "пассажиров"не нужного качества и любой новый тренер авторитета себе с Уфой не прибавит
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 850
вчера в 19:31
Юран куда попадает, там всё разваливает. Физрук тот ещё. Гыгыгы
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 850
вчера в 19:30
Скоро все узнаем .
STVA 1
STVA 1
   60 / 850
вчера в 19:24
Сергей зачем тебе это?
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