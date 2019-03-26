Юран: «В „Уфе“ подтвердили, что я вхожу в их список кандидатов»

Российский специалист Сергей Юран, подтвердил, что он входит в число кандидатов на пост главного тренера «Уфы». При этом Юран подчеркнул, что пока нет никакой официальной информации.

В понедельник мы разговаривали на тему возможного сотрудничества с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым. Он сказал, что я – один из кандидатов на пост главного тренера… Мое мнение: «Уфа» однозначно должна сохранять прописку в Премьер-Лиге. Все-таки команда представляет большую и сильную республику.

Пока главным тренером является Дмитрий Кириченко, никто о его отставке официально не объявлял. Ситуация может проясниться в ближайшие дни, если не часы.