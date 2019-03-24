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Сборная России убрала раздевалку после матча с Казахстаном

вчера, 20:29
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России убралась в раздевалке стадиона «Астана Арена» после победы над Казахстаном в матче квалификации Евро-2020.

Коллеги из Казахстана, спасибо большое за теплый прием и профессиональную организацию матча. Удачи вам в отборочных матчах!.

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Все комментарии
makkie
makkie
   15 / 906
сегодня в 07:06
Головин убирался - искупал вину за КК с Бельгией :)
mondial18
mondial18
   229 / 906
сегодня в 04:21
не оставлять ведь бутылки из под шампусика
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
   309 / 906
сегодня в 03:36
Так коням соответственно конюшню дали, а бомжей просто не пустили. Все остальные за собой убрали, как приличные люди
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   72 / 906
сегодня в 02:16
Не убирают за собой только свиньи.
Великолепный
Великолепный
   79 / 906
вчера в 22:46
Молодцы!
По моему сборная Японии
Если не ошибаюсь была первая кто так поступил
Крестовский баклан
Крестовский баклан ответил 25процентный клоун
   163 / 906
вчера в 22:39
за дзюбой собрали в пакет, респект
Даже представить страшно сколько пакетов в Бельгии оставили
Bagula
Bagula
   102 / 906
вчера в 22:16
Обычный поступок воспитанных людей.
NGY
NGY
   62 / 906
вчера в 22:02
Похоже Черчесов прививает игрокам порядочность во всем. Молодцы.

Надеюсь это будет мейнстримом в будущем и для всех остальных команд, приезжающих в гости к сопернику!
SHMEL
SHMEL ответил 25процентный клоун
   44 / 906
вчера в 21:58
уберите за собой на Спартак Арене в апреле ,добро?
Не путай "добро"со свинячими экскриментами-сами за собой убирайте.
Знатог
Знатог
   158 / 906
вчера в 21:46
И все бутылки сдали.
cevin cigan
cevin cigan
   67 / 906
вчера в 21:33
Это добрый поступок-респект!В любой ситуации нужно оставаться культурными людьми.
RMA 005
RMA 005
   170 / 906
вчера в 21:33
Красавцы.
Давно Мясной
Давно Мясной ответил За Ливерпуль
вчера в 21:31
Это после победы.Японцы после поражения пол стадиона так убрали.А если бы наши проиграли????
В Бельгии после проигрыша тоже убрали!
handreb
handreb ответил Литейный 4
   61 / 906
вчера в 21:09
Молодцы. Культурненько так.
Так спартачей не было, а одного сумели заставить убраться.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 906
вчера в 21:07
Молодцы. Культурненько так.
Сантус
Сантус
   132 / 906
вчера в 21:07
Вот торкнули их японцы....)Это вполне себе хороший тон и хвастать им не нужно,пусть вас хвалят хозяева,так будет выглядеть естественней......)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил SHMEL
   9 / 906
вчера в 21:05
уберите за собой на Спартак Арене в апреле ,добро?
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   89 / 906
вчера в 21:05
LOpp
Сегодня 21:01
Рабский менталитет никуда не делся.

А на украине и в тарасовке менталитет иной, только нагадить?
Doktor S
Doktor S
   71 / 906
вчера в 21:04
Везде нужно быть людьми, а не превращаться в свиней.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил pomor45
   9 / 906
вчера в 21:03
поступок это если бы Бельгию порвали
LOpp
LOpp
   13 / 906
вчера в 21:01
    pomor45
    pomor45
       112 / 906
    вчера в 20:57
    УЕФА любит штрафовать. Может пора и премии начать выдавать за такие поступки.
    cska plus
    cska plus
       8 / 906
    вчера в 20:57
    Ну вот ещё одно вежливое дело.
    За Ливерпуль
    За Ливерпуль
       314 / 906
    вчера в 20:52
    Это после победы.Японцы после поражения пол стадиона так убрали.А если бы наши проиграли????
    SHMEL
    SHMEL
       44 / 906
    вчера в 20:47
    Это становится доброй традицией.
    drug01
    drug01
       98 / 906
    вчера в 20:47
    Молодцы!!!!
    Aidos Ayazov
    Aidos Ayazov
       724 / 906
    вчера в 20:42
    Вам спасибо что не проиграли, а то мы уже начали думать выиграть чемпионат Европы.
    Jum13
    Jum13
       16 / 906
    вчера в 20:42
    Потому, что в команде всего одна свинья
    Санкт-Ватутинки
    Санкт-Ватутинки ответил 25процентный клоун
       23 / 906
    вчера в 20:36
    за дзюбой собрали в пакет, респект
    Он просто опять по карманам полазил и сам за собой решил следы замести!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       9 / 906
    вчера в 20:33
    за дзюбой собрали в пакет, респект
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