Сборная России убрала раздевалку после матча с Казахстаном

Сборная России убралась в раздевалке стадиона «Астана Арена» после победы над Казахстаном в матче квалификации Евро-2020.
Коллеги из Казахстана, спасибо большое за теплый прием и профессиональную организацию матча. Удачи вам в отборочных матчах!.
Сборная России убралась в раздевалке стадиона «Астана Арена» после победы над Казахстаном в матче квалификации Евро-2020.
Коллеги из Казахстана, спасибо большое за теплый прием и профессиональную организацию матча. Удачи вам в отборочных матчах!.
По моему сборная Японии
Если не ошибаюсь была первая кто так поступил
По моему сборная Японии
Если не ошибаюсь была первая кто так поступил
Надеюсь это будет мейнстримом в будущем и для всех остальных команд, приезжающих в гости к сопернику!
Надеюсь это будет мейнстримом в будущем и для всех остальных команд, приезжающих в гости к сопернику!
Сегодня 21:01
Рабский менталитет никуда не делся.
А на украине и в тарасовке менталитет иной, только нагадить?
Сегодня 21:01
Рабский менталитет никуда не делся.
А на украине и в тарасовке менталитет иной, только нагадить?