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Врач рассказал о быстром восстановлении Ещенко

вчера, 21:04

Профессор римской клиники «Вилла Стюарт» Пьер-Паоло Мариани рассказал, как защитник «Спартака» Андрей Ещенко сумел восстановиться от травмы крестообразных связок колена буквально за три с половиной месяца, хотя обычно такие повреждения не позволяют играть минимум полгода.

Андрей показал отличные результаты, он настоящий боец! Надо понимать, что 80 процентов успеха восстановления после такой травмы зависят от правильной реабилитации, а это уже зависит от самого футболиста. Три с половиной месяца Ещенко — быстрый срок, но не рекорд. После операции у нас и реабилитации по нашим методикам футболист может вернуться в строй и через три месяца. Но все-таки каждый случай индивидуален. Рад, что со «Спартаком» у нас такое хорошее взаимопонимание. С одной стороны хочется пореже видеть игроков у нас, повод-то не радостный, с другой, мы всегда находим с игроками общий язык и вместе приводим колено в порядок.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   83 / 850
вчера в 22:59
Травмы уже достали его.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   29 / 850
вчера в 22:52
ОПГ Ромашка ждет.
minai
minai
   150 / 850
вчера в 22:49
Это всё капли Святого Ёргена.
wingback
wingback
   94 / 850
вчера в 22:13
Быстрое восстановление тарасовца, особенно возрастного, всегда подозрительно...
ermak6848
ermak6848
   162 / 850
вчера в 21:38
Выздоравливай Андрей!!!
beefs
beefs
   98 / 850
вчера в 21:34
Приятная новость
Морозовский
Морозовский
   6 / 850
вчера в 21:18
"Как на собаке",- сказал профессор.
Doktor S
Doktor S
   47 / 850
вчера в 21:09
В ОПГ работать некому.
Зулус из Тарасовки
Зулус из Тарасовки
   135 / 850
вчера в 21:06
Мои поздравления Андрюше! Все-таки не зря он по совету нашего Лю мочу пил. Молодец!
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