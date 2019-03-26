Врач рассказал о быстром восстановлении Ещенко

Профессор римской клиники «Вилла Стюарт» Пьер-Паоло Мариани рассказал, как защитник «Спартака» Андрей Ещенко сумел восстановиться от травмы крестообразных связок колена буквально за три с половиной месяца, хотя обычно такие повреждения не позволяют играть минимум полгода.

Андрей показал отличные результаты, он настоящий боец! Надо понимать, что 80 процентов успеха восстановления после такой травмы зависят от правильной реабилитации, а это уже зависит от самого футболиста. Три с половиной месяца Ещенко — быстрый срок, но не рекорд. После операции у нас и реабилитации по нашим методикам футболист может вернуться в строй и через три месяца. Но все-таки каждый случай индивидуален. Рад, что со «Спартаком» у нас такое хорошее взаимопонимание. С одной стороны хочется пореже видеть игроков у нас, повод-то не радостный, с другой, мы всегда находим с игроками общий язык и вместе приводим колено в порядок.