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Гол и два ассиста Классона принесли Швеции ничью в игре с Норвегией

вчера, 00:44
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия3 : 3Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

В матче второго тура квалификации к Евро-2020 Норвегия едва не проиграла Швеции, но в итоге спасла хотя бы ничью.

Таким образом, Швеция набирает 4 очка (2-е место), а у Норвегии один пункт (5-я позиция).

Осло, стадион «Уллеваал».

Норвегия - Швеция 3:3 (1:0)
Голы: Йонсен 41, Кинг 59, Камара 90+7 - Классон 70, Квайсон 86, Квайсон 90+1
Нереализованный пенальти: - Гранквист 70

Норвегия: Ярстейн, Эльабделлауи, Нордтвейт, Аэр, Алисами, Эдегор, Сельнес, Хенриксен, Эльюнусси (Камара 72), Йонсен (Сорлот 90+3), Кинг
Главный тренер: Лагербек Ларс.

Швеция: Ульсен, Крафт, Гранквист, Хеландер, Аугустинссон, Ларссон (Исак 62), Олссон (Андрессон 90+6), Экдаль (Свенссон 66), Классон, Берг, Квайсон
Главный тренер: Андерссон Янне.

Предупреждения: Сельнес 28, Олссон 29, Нордтвейт 53, Классон 55, Йонсен 63, Хеландер 73.

Судья: Рокки Джанлука.

В другом матче группы Испания обыграла Мальту.

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Все комментарии
scikuni
scikuni
вчера в 11:36
как будто матч краснодара опять упущенная победа
galem72
galem72
   178 / 835
вчера в 11:22
Ожидаемый результат в скандинавском замесе.
mangoх12
mangoх12
   29 / 835
вчера в 03:32
Классон на классе
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 835
вчера в 03:25
Молодец краснодарец :)
mondial18
mondial18
   123 / 835
вчера в 01:38
Не понятно кто в итоге отскочил
Сетка между ног
Сетка между ног
   15 / 835
вчера в 01:04
Весь матч Швеция играла 11 на 9! Вазгеша наяривает на гранквиста и клэссона, хотя ежу понятно, что они полные тормоза! Справедливости ради, парадас или молло ещё хуже! Гыгыгы!
Bayern Best
Bayern Best
   89 / 835
вчера в 01:02
Я бы сказал упустили 2 очка.
Serg3.12
Serg3.12
   16 / 835
вчера в 00:59
... а могли бы и выиграть..)
Сетка между ног
Сетка между ног
   15 / 835
вчера в 00:57
Второй матч подряд тянули швецию, а в результате любимая команда армишведа опозорилась и схавала трёху! Гыгыгы!
Roman73
Roman73
   140 / 835
вчера в 00:53
Жаркий матч сыграли викинги !
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