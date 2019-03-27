Гол и два ассиста Классона принесли Швеции ничью в игре с Норвегией

В матче второго тура квалификации к Евро-2020 Норвегия едва не проиграла Швеции, но в итоге спасла хотя бы ничью.
Таким образом, Швеция набирает 4 очка (2-е место), а у Норвегии один пункт (5-я позиция).
Осло, стадион «Уллеваал».
Норвегия - Швеция 3:3 (1:0)
Голы: Йонсен 41, Кинг 59, Камара 90+7 - Классон 70, Квайсон 86, Квайсон 90+1
Нереализованный пенальти: - Гранквист 70
Норвегия: Ярстейн, Эльабделлауи, Нордтвейт, Аэр, Алисами, Эдегор, Сельнес, Хенриксен, Эльюнусси (Камара 72), Йонсен (Сорлот 90+3), Кинг
Главный тренер: Лагербек Ларс.
Швеция: Ульсен, Крафт, Гранквист, Хеландер, Аугустинссон, Ларссон (Исак 62), Олссон (Андрессон 90+6), Экдаль (Свенссон 66), Классон, Берг, Квайсон
Главный тренер: Андерссон Янне.
Предупреждения: Сельнес 28, Олссон 29, Нордтвейт 53, Классон 55, Йонсен 63, Хеландер 73.
Судья: Рокки Джанлука.
В другом матче группы Испания обыграла Мальту.