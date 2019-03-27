Дания за 9 минут отыгралась со счета 0:3 в матче против Швейцарии

В матче 2-го тура квалификации Евро-2020 Дания до 84-й минуты «горела» Швейцарии 0:3, но чудом сумела уйти от поражения.
Швейцария набирает 4 очка и занимает 2-ю строчку, а у Дании 1 балл (3-е место).
Базель, стадион «Сент Якоб-Парк»
Швейцария - Дания - 3:3 (1:0)
Голы: Фройлер 19, Джака 66, Эмболо 76 - Йоргенсен Занка 84, Гюткьяер 88, Дальсгор 90+3
Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканджи, Родригес (Бенито 46), Мбабу, Денис Закариа, Джака (Соу 79), Фройлер, Цубер, Эмболо, Айети (Мехмеди 72)
Главный тренер: Петкович Владимир.
Дания: Шмейхель, Дальсгор, Кьер, Йоргенсен Занка, Ларсен, Шене (Хейбьерг 70), Дилейни, Поульсен, Эриксен, Брейтуэйт, Йоргенсен (Гюткьяер 70)
Главный тренер: Хареиде Аге.
Предупреждения: Йоргенсен 38, Денис Закариа 59, Аканджи 90+2, Эмболо 90+5.
Судья: Скомина Дамир.
В другой игре группы Ирландия переиграла Грузию.
хе-хе, молодцы
хе-хе, молодцы
Пример стойкости и мужества.
два матча сегодня удались,
Швейцария- Дания , и
Норвегия-- Швеция.
Жив дух предков, викингов.
Пример стойкости и мужества.
два матча сегодня удались,
Швейцария- Дания , и
Норвегия-- Швеция.
Жив дух предков, викингов.
Дания всегда прибавлять в концовках умела!
Смотрите матчи до конца)
Дания всегда прибавлять в концовках умела!
Смотрите матчи до конца)