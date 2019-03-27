ГлавнаяНовости

Дания за 9 минут отыгралась со счета 0:3 в матче против Швейцарии

вчера, 00:42
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария3 : 3Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

В матче 2-го тура квалификации Евро-2020 Дания до 84-й минуты «горела» Швейцарии 0:3, но чудом сумела уйти от поражения.

Швейцария набирает 4 очка и занимает 2-ю строчку, а у Дании 1 балл (3-е место).

Базель, стадион «Сент Якоб-Парк»

Швейцария - Дания - 3:3 (1:0)
Голы: Фройлер 19, Джака 66, Эмболо 76 - Йоргенсен Занка 84, Гюткьяер 88, Дальсгор 90+3

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканджи, Родригес (Бенито 46), Мбабу, Денис Закариа, Джака (Соу 79), Фройлер, Цубер, Эмболо, Айети (Мехмеди 72)
Главный тренер: Петкович Владимир.

Дания: Шмейхель, Дальсгор, Кьер, Йоргенсен Занка, Ларсен, Шене (Хейбьерг 70), Дилейни, Поульсен, Эриксен, Брейтуэйт, Йоргенсен (Гюткьяер 70)
Главный тренер: Хареиде Аге.

Предупреждения: Йоргенсен 38, Денис Закариа 59, Аканджи 90+2, Эмболо 90+5.

Судья: Скомина Дамир.

В другой игре группы Ирландия переиграла Грузию.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мексика удержала победу над Парагваем
Вчера, 06:58 Комментарии2
Сальвадор обыграл Перу, одержав вторую победу подряд
Вчера, 05:09 Комментарии3
Сборные США и Чили разошлись миром
Вчера, 04:56 Комментарии2
Невероятный камбэк Дании и другие результаты матчей отбора ЧЕ-2020
Вчера, 01:39 Комментарии23
Гол и два ассиста Классона принесли Швеции ничью в игре с Норвегией
Вчера, 00:44 Комментарии10
Ирландия минимально обыграла Грузию
Вчера, 00:43 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
   178 / 835
вчера в 11:20
Викинги качнули! ))
хе-хе, молодцы
Палыч82
Палыч82
   244 / 835
вчера в 10:08
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Шишанутый
   56 / 835
вчера в 08:48
С 3-0 так лопухнутся это конечно надо постаратся. Вратарь подвел швейцарцев. Дважды не сыграл на выходе. Два гола на его совести.
вратарь на 80-ой минуте звонил жене просил поставить на ничью
Caniggia
Caniggia
   33 / 835
вчера в 06:31
Великолепный камбэк!
ЮЗИК
ЮЗИК
   102 / 835
вчера в 05:35
На Швейцарцев это не похоже
КЭТиК
КЭТиК
   159 / 835
вчера в 04:42
Невозможное возможно.
parallels
parallels
   14 / 835
вчера в 04:33
только что посмотрел этот матч в повторе (интересно же). вердикт: ничего необычного там не произошло, после 3:0 одни бросили играть, вторые случайно заковыряли 1 и решили, что надо бежать вперёд, вдруг получится. кстати, могли забить гораздо больше и вообще выиграть. швейцария же после 80 минуты стала подозрительно напоминать некий клуб из тарасовки.
mangoх12
mangoх12
   29 / 835
вчера в 02:24
Вот это пацаны !🥇
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 835
вчера в 02:23
Молодцы датчане :)
Roman73
Roman73
   140 / 835
вчера в 01:34
Пример для всех.
Пример стойкости и мужества.
два матча сегодня удались,
Швейцария- Дания , и
Норвегия-- Швеция.
Жив дух предков, викингов.
kotmyshka
kotmyshka
   109 / 835
вчера в 01:27
бывает же такое...
pavkur
pavkur
   22 / 835
вчера в 01:08
Швейцария полный отстой!
Шишанутый
Шишанутый
   28 / 835
вчера в 01:04
С 3-0 так лопухнутся это конечно надо постаратся. Вратарь подвел швейцарцев. Дважды не сыграл на выходе. Два гола на его совести.
Serg3.12
Serg3.12
   16 / 835
вчера в 00:58
Чудо... да нет
Дания всегда прибавлять в концовках умела!
Смотрите матчи до конца)
Сетка между ног
Сетка между ног
   15 / 835
вчера в 00:56
Петковича надо уволить за то, что вызывает конское бревно цубера, своими обрезами лишившее Швейцарию победы! Гыгыгы!
Youngberg
Youngberg
   423 / 835
вчера в 00:46
вот это камбэчище)
Сантус
Сантус
   81 / 835
вчера в 00:44
Мазафака....посмотрел зубосводящий первый тайм,зазевал и бросил...а там такая веселуха..:)
Ruslik1982
Ruslik1982
   56 / 835
вчера в 00:44
кто-то хорошо заработал )
mahb9ik
mahb9ik
   389 / 835
вчера в 00:43
О-ФИ-ГЕТЬ!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100