Ирландия минимально обыграла Грузию

Сборная Ирландии одержала минимальную победу над командой Грузии в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Дублин, стадион Авива-Стэдиум
Ирландия - Грузия 1:0 (1:0)
Голы: Хурихейн 36
Ирландия: Рэндольф, Коулмен, Даффи, Кио, Стивенс, Хендрик, Уилэн, Хурихейн, Брэди (О'Брайен 74), МакГолдрик (Дохерти 82), МакКлин
Главный тренер: МакКарти Мик.
Грузия: Лория, Какабадзе (Окриашвили 85), Кверквелия, Кашия, Хочолава (Харабадзе 65), Квеквескири, Арвеладзе (Казаишвили 73), Гвилия, Канкава, Китеишвили, Квилитая
Главный тренер: Вайсс Владимир.
Предупреждения: Канкава 15, Кашия 33
В параллельном матче Италия разгромила Лихтенштейн.
Но всё таки Грузия играет медленно старомодно.
Не на уровне Украины и России.
Но всё таки Грузия играет медленно старомодно.
Не на уровне Украины и России.