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Ирландия минимально обыграла Грузию

вчера, 00:43
ИрландияЛоготип футбольный клуб Ирландия1 : 0Логотип футбольный клуб ГрузияГрузияМатч завершен

Сборная Ирландии одержала минимальную победу над командой Грузии в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Дублин, стадион Авива-Стэдиум

Ирландия - Грузия 1:0 (1:0)
Голы: Хурихейн 36

Ирландия: Рэндольф, Коулмен, Даффи, Кио, Стивенс, Хендрик, Уилэн, Хурихейн, Брэди (О'Брайен 74), МакГолдрик (Дохерти 82), МакКлин
Главный тренер: МакКарти Мик.

Грузия: Лория, Какабадзе (Окриашвили 85), Кверквелия, Кашия, Хочолава (Харабадзе 65), Квеквескири, Арвеладзе (Казаишвили 73), Гвилия, Канкава, Китеишвили, Квилитая
Главный тренер: Вайсс Владимир.

Предупреждения: Канкава 15, Кашия 33

В параллельном матче Италия разгромила Лихтенштейн.

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Все комментарии
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   50 / 835
вчера в 19:44
Грузины опять отлетели.
galem72
galem72
   178 / 835
вчера в 11:21
Лепреконы на уровне! ))
ДСА
ДСА
   136 / 835
вчера в 06:55
Вполне достаточно.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 835
вчера в 04:29
С победой ирландцев!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   685 / 835
вчера в 01:40
Ирландия молодцы, дважды победили 1-0 Грузию и Гибралтар, и теперь временно лидеры группы.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   50 / 835
вчера в 01:16
Ирландию с победой!
EAGuar As
EAGuar As
   30 / 835
вчера в 01:08
С победой .
Roman73
Roman73
   140 / 835
вчера в 00:54
Грузия не выглядела безнадёжно, создала какие-то моменты.
Но всё таки Грузия играет медленно старомодно.
Не на уровне Украины и России.
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