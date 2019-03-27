Ефремов поддержал решение переноса матча «Спартак» - «Рубин»

Известный болельщик «Спартака» Михаил Ефремов прокомментировал перенос матча 26-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Рубином».

Однажды мой отец поставил генеральную репетицию спектакля «Олень и шалашовка» по Солженицыну на Пасху. Там на сцене был выстроен лагерь: вышки и так далее. А ночью накануне включилась пожарная сигнализация, все декорации смыло. В итоге спектакль состоялся только через два или три месяца. Так что я бы с богом не шутил. Имею в виду и бога, и «Спартак».

Могу одно сказать: когда на сцене играешь в такие большие религиозные праздники, зрители иначе все воспринимают. У нас страна все-таки православная в основном. Так что пусть отдыхают и веселятся все в воскресенье.