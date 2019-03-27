ГлавнаяНовости

Ефремов поддержал решение переноса матча «Спартак» - «Рубин»

вчера, 15:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин29.04.2019 в 19:30 Не начался

Известный болельщик «Спартака» Михаил Ефремов прокомментировал перенос матча 26-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Рубином».

Однажды мой отец поставил генеральную репетицию спектакля «Олень и шалашовка» по Солженицыну на Пасху. Там на сцене был выстроен лагерь: вышки и так далее. А ночью накануне включилась пожарная сигнализация, все декорации смыло. В итоге спектакль состоялся только через два или три месяца. Так что я бы с богом не шутил. Имею в виду и бога, и «Спартак».

Могу одно сказать: когда на сцене играешь в такие большие религиозные праздники, зрители иначе все воспринимают. У нас страна все-таки православная в основном. Так что пусть отдыхают и веселятся все в воскресенье.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Самедов: «Тренер „Спартака“ должен быть... Не скажу „подонком“, но жёстким»
Сегодня, 01:16 Комментарии10
Мещеряков: «„Локомотив“ настроен на завоевание титулов»
Сегодня, 00:23 Комментарии0
Мещеряков: «Трансферов у „Локо“ не было, потому что они нам не нужны»
Сегодня, 00:06 Комментарии2
Газизов: «„Уфа“ даже не думает ни о каком вылете!»
Вчера, 22:47 Комментарии8
«Уфа» поблагодарила «СКА-Хабаровск»
Вчера, 21:39 Комментарии11
Радимов раскритиковал судейство в ФНЛ
Вчера, 20:59 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Comench
Comench
   172 / 835
вчера в 18:58
В понедельник лучше опохмеляется.
МапС
МапС ответил STVA 1
   78 / 835
вчера в 18:44
А кто такой для футбода Ефремов?Слишком много его сегодня.Хорошо хоть повар пропал .
Назаров по-ходу в просрации, у него типа пока творческий запор.
МапС
МапС
   78 / 835
вчера в 18:42
Конечно, по понедельникам спектакли не играют, токо на футбол ходють... А Пасха - просто отмазка, я бы яйца накрасил и погнал в воскресенье футбол смотреть.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   50 / 835
вчера в 17:36
Ефремову лишь идти против официального решения.
Doktor S
Doktor S
   52 / 835
вчера в 16:33
Соображал хоть при этом?
Багров-брат
Багров-брат
   63 / 835
вчера в 16:04
Дед Валериан с Мишаней не согласен. А почему? Вчера за столом, Мишаня не ровно разлил...)))
Palex
Palex ответил AmIIIeR89
   125 / 835
вчера в 15:45
Еще и алкоголики.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 835
вчера в 15:33
Рубин привык по понедельникам играть. Всё равно на него никто не ходит. Пусть теперь Спартак привыкает к пустым трибунам. Гыгыгы
STVA 1
STVA 1
   70 / 835
вчера в 15:33
А кто такой для футбода Ефремов?Слишком много его сегодня.Хорошо хоть повар пропал .
Footbolista
Footbolista
   2 / 835
вчера в 15:32
"Олень и шалашовка")...про цска и зенит))....
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   144 / 835
вчера в 15:26
Мне одному кажется, что все "известные болельщики" Спама - отбитые наглухо люди? Хотя и про подавляющее большинство остальных болел можно это сказать
КЭТиК
КЭТиК
   159 / 835
вчера в 15:25
Почему заранее об этом не подумали, непонятно.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   55 / 835
вчера в 15:22
Я ТОЖЕ ПОДДЕРЖИВАЮ !
А ВООБЩЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПЕРЕНЁС БЫ МАТЧ ЭТИХ ДВУХ КОМАНД В ФНЛ !!!

ГЫ-ГЫ-ГЫ
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   146 / 835
вчера в 15:17
Ефремов завязывай бухать)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100