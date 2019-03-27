Защитник «Ахмата» рассказал о своей мечте

Защитник «Ахмата» Заурбек Плиев признался, что хочет попасть в сборную России. Также игрок рассказал о своей позиции на поле.

У каждого есть цель и мечта. Моя - это попасть в сборную. Футболист должен к этому стремиться и идти к этому через каждодневный труд на тренировках и в играх.

Учитывая то, что Рахимов ставит и доверяет играть левого центрального защитника, уже привык, и знаю что требует тренер. Позиция близка и чуть похожа на левого защитника, поэтому дискомфорта не чувствую. Плюс - главное играть, мне комфортно на обеих позициях.