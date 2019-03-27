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Защитник «Ахмата» рассказал о своей мечте

вчера, 12:37

Защитник «Ахмата» Заурбек Плиев признался, что хочет попасть в сборную России. Также игрок рассказал о своей позиции на поле.

У каждого есть цель и мечта. Моя - это попасть в сборную. Футболист должен к этому стремиться и идти к этому через каждодневный труд на тренировках и в играх. 

Учитывая то, что Рахимов ставит и доверяет играть левого центрального защитника, уже привык, и знаю что требует тренер. Позиция близка и чуть похожа на левого защитника, поэтому дискомфорта не чувствую. Плюс - главное играть, мне комфортно на обеих позициях.

Ранее «Соккер.ру» составил список игроков, которые могли бы укрепить сборную России.

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Все комментарии
Doktor S
Doktor S
   52 / 835
вчера в 17:37
Мечта нормального футболиста, а не спартача, которому место в сборной покупают.
kotmyshka
kotmyshka
   109 / 835
вчера в 16:13
хорошая мечта...
Питермен
Питермен
   13 / 835
вчера в 13:17
А мечта всей страны - чтобы вы в третий раз подряд обыграли федунятник. Удачи Ахмату!
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