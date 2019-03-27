Игнатьев опроверг информацию о продлении контракта

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев прокомментировал информацию о продлении контракта с клубом.
Контракт продлен? Нет, не понимаю откуда такая информация.
Пресс-служба сообщила? Без комментариев.
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев прокомментировал информацию о продлении контракта с клубом.
Контракт продлен? Нет, не понимаю откуда такая информация.
Пресс-служба сообщила? Без комментариев.
Так он и о футболе забудет.
Так он и о футболе забудет.
"По внутренним правилам ФК «Краснодар» детали взаимоотношений футболистов и клуба всегда решаются внутри нашего клуба. В связи с этим Иван Игнатьев не будет делать публичного заявления. Просим журналистов не беспокоить молодого игрока и ФК «Краснодар» по этому вопросу. И впредь мы более не намерены комментировать данную ситуацию. "
Поэтому и не комментирует. Заголовок Соккера не соответствует сути разговора журналиста Спорт24 и Игнатьева.
"По внутренним правилам ФК «Краснодар» детали взаимоотношений футболистов и клуба всегда решаются внутри нашего клуба. В связи с этим Иван Игнатьев не будет делать публичного заявления. Просим журналистов не беспокоить молодого игрока и ФК «Краснодар» по этому вопросу. И впредь мы более не намерены комментировать данную ситуацию. "
Поэтому и не комментирует. Заголовок Соккера не соответствует сути разговора журналиста Спорт24 и Игнатьева.
И кто нам правду сказал - пока неясно???
И кто нам правду сказал - пока неясно???
БУГАГАГГА
БУГАГАГГА