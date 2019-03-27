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Игнатьев опроверг информацию о продлении контракта

вчера, 14:01

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев прокомментировал информацию о продлении контракта с клубом.

Контракт продлен? Нет, не понимаю откуда такая информация. 

Пресс-служба сообщила? Без комментариев. 

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Все комментарии
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   126 / 835
вчера в 19:59
Гнали бы его уже.
pavkur
pavkur
   22 / 835
вчера в 19:41
Он что на этом бабки зарабатывает или превращает Краснодар в спартак?
Slepowron
Slepowron
вчера в 19:03
Ну и где он опроверг?
112910415
112910415
   98 / 835
вчера в 17:36
...многие не знают, но Зидан вернулся с единственным условием - чтоб ему купили Игнатьева !
a3r3v3
a3r3v3
   218 / 835
вчера в 16:51
На соккере очередная Санта- Барбара.Здесь такую хрень любят
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   292 / 835
вчера в 16:44
Очередная история...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   225 / 835
вчера в 16:42
Игнатьева раскручивают.
Так он и о футболе забудет.
Байкал-38
Байкал-38
   60 / 835
вчера в 16:31
Я же говорил что история не закончена! Краснодар портит сам себе репутацию.
Томик
Томик ответил Ваша совесть
   776 / 835
вчера в 16:12
Да 3 он нужен Краснодару с его политикой такой? Очередной Денисов идти Глушаков, пусть едет в другой клуб и там вносит сумятицу в команду.
Какая сумятица? Пока что парень просто не продлил контракт на условиях клуба.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   32 / 835
вчера в 15:10
Еще одна Санта Барбара.
beefs
beefs
   111 / 835
вчера в 14:38
Второй круг пошёл...
la_masia
la_masia
   184 / 835
вчера в 14:23
В официальном заявлении написано:
"По внутренним правилам ФК «Краснодар» детали взаимоотношений футболистов и клуба всегда решаются внутри нашего клуба. В связи с этим Иван Игнатьев не будет делать публичного заявления. Просим журналистов не беспокоить молодого игрока и ФК «Краснодар» по этому вопросу. И впредь мы более не намерены комментировать данную ситуацию. "
Поэтому и не комментирует. Заголовок Соккера не соответствует сути разговора журналиста Спорт24 и Игнатьева.
Leha-ha50
Leha-ha50
   21 / 835
вчера в 14:17
Странная ситуация. Два противоположных заявления в один день?!?
И кто нам правду сказал - пока неясно???
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   55 / 835
вчера в 14:16
ПОКА ШНОБЕЛЬ АРУСТАМЯН НЕ ПОДТВЕРДИТ - ВСЁ ЭТО СЛУХИ !!!

БУГАГАГГА
Ваша совесть
Ваша совесть
   699 / 835
вчера в 14:15
Да 3 он нужен Краснодару с его политикой такой? Очередной Денисов идти Глушаков, пусть едет в другой клуб и там вносит сумятицу в команду.
Сетка между ног
Сетка между ног
   15 / 835
вчера в 14:14
Значит, перейдёт в зенит за длинным баблом, дорогою Новосельцева и Заболотного! Гыгыгы!
ДАША Д
ДАША Д
   117 / 835
вчера в 14:14
Игнатьев уже себя агентам продал, а те может уже и договорились без него.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   149 / 835
вчера в 14:09
Вот это прикол....уже и официальным источникам верить нельзя....
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