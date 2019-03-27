Ташуев назвал главную проблему Дениса Черышева в карьере

Бывший тренер «Кубани» Сергей Ташуев похвалил 28-летнего игрока «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева.

У Черышева есть проблема, которая не позволила ему выйти на более высокий уровень в «Валенсии» и сборной России. Вот сегодня играет за сборную Ахметов в 21 год. И это отлично. А Черышева тренеры сборной в свое время упустили, его надо было раньше «подтягивать». Он тогда поднял бы свой уровень, и карьера по-другому сложилась. Я помню Дениса, когда ему было двадцать с лишним лет. Это был готовый игрок для сборной. Почему-то его не брали. Сейчас это зрелый, состоявшийся игрок. За парня обидно. Давно должен был играть на этом уровне. Всегда удивлялся: почему Черышева в сборную не брали? Кто там был тогда тренер – Капелло?.. Вроде дефицит левоногих вингеров. Играет в Испании против «Реала», «Барселоны», в обойме. Ну вытащите в сборную! Нет, не берут – и все. Давно команда обрела бы игрока высокого класса. И для Дениса было бы лучше.