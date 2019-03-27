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Ташуев назвал главную проблему Дениса Черышева в карьере

вчера, 12:26

Бывший тренер «Кубани» Сергей Ташуев похвалил 28-летнего игрока «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева.

У Черышева есть проблема, которая не позволила ему выйти на более высокий уровень в «Валенсии» и сборной России. Вот сегодня играет за сборную Ахметов в 21 год. И это отлично. А Черышева тренеры сборной в свое время упустили, его надо было раньше «подтягивать». Он тогда поднял бы свой уровень, и карьера по-другому сложилась. Я помню Дениса, когда ему было двадцать с лишним лет. Это был готовый игрок для сборной. Почему-то его не брали. Сейчас это зрелый, состоявшийся игрок. За парня обидно. Давно должен был играть на этом уровне. Всегда удивлялся: почему Черышева в сборную не брали? Кто там был тогда тренер – Капелло?.. Вроде дефицит левоногих вингеров. Играет в Испании против «Реала», «Барселоны», в обойме. Ну вытащите в сборную! Нет, не берут – и все. Давно команда обрела бы игрока высокого класса. И для Дениса было бы лучше.

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Все комментарии
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   206 / 835
вчера в 21:30
А что капелло до русских - ему зулусы дороже.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   95 / 835
вчера в 13:31
Получается по Ташуева,что сб России мог повысить уровень Черышева а Реал не может.Ересь.
beefs
beefs
   111 / 835
вчера в 13:17
У каждого тренера свое видение команды, а Черчесов что образец, тоже есть свои любимчики...
NGY
NGY
   40 / 835
вчера в 13:15
А Черышева тренеры сборной в свое время упустили, ЕГО НАДО БЫЛО РАНЬШЕ «подтягивать». Он тогда ПОДНЯЛ БЫ СВОЙ УРОВЕНЬ , и карьера по-другому сложилась.
_________________

Играя в сборной России поднял бы свой уровень??? парень который играет в Испанской лиге за ведущие клубы???

Ташуев чем думал, когда это говорил?!
Leha-ha50
Leha-ha50
   21 / 835
вчера в 13:12
Так толком и не играл, все больше лечился.
КЭТиК
КЭТиК
   159 / 835
вчера в 13:11
К Черышева одна проблема - на весь матч его не хватает.
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   130 / 835
вчера в 12:50
Он всегда с травами был
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 835
вчера в 12:48
слуцкий
Kresi frok
Kresi frok
   269 / 835
вчера в 12:45
Тогда в сборной был лимит на легионеров, а щас вон брозельцы играют и всех все устраивает. Это конечно к Денису не относится, но как сам факт того, что к росии он малое отношение имеет.
rawer
rawer
   326 / 835
вчера в 12:36
так его потягивали, только он травмы получал и в клубе и в сборной в то время
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