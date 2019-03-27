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Рейнгольд: «Перенос матча „Спартака“ - безобразие»

вчера, 15:01
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин29.04.2019 в 19:30 Не начался

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал перенос матча 26-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин» с воскресенья на понедельник.

Мы привыкли к тому, что у нас частенько меняется расписание игр. Я не вижу здесь ничего такого особенного, но вообще это, конечно, безобразие. Календарь надо соблюдать, его составляли люди, которые ознакомлены со всеми играми, которые будут в течение года и так далее. И отбрасывать всё и на Европу, и на мир, если играет сборная этой страны. Поэтому, у нас все можно ожидать. Честно говоря, я не знаю, как повлияет (перенос) на «Спартак» и на все команды, но, конечно, хотелось бы, чтобы был определенный порядок. Дисциплина бьет класс. Я так думаю.

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Все комментарии
blitz
blitz
   574 / 835
вчера в 23:38
Федун пошел по кабинетам.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 835
вчера в 19:17
Ну и правильно...
И не надо предупреждать заранее....))
Просто потом во вторник сообщили бы .....что так и так ....в ночь с понедельника на вторник состоялся матч Спартака и Рубина....счёт такой то....
handreb
handreb ответил cska1948
   71 / 835
вчера в 18:49
А в поражении смело сможет обвинить составителей календаря. Скажут, что перенос игры на рабочий день, понедельник, не позволил многим болельщикам придти на стадион и поддержать команду, что и сказалось на результате.
Лампочкин всё откорректирует.
cska1948
cska1948 ответил Leningrad 84
   179 / 835
вчера в 18:29
Да один х..., Спартак проиграет! Но зато, на один день позже...
А в поражении смело сможет обвинить составителей календаря. Скажут, что перенос игры на рабочий день, понедельник, не позволил многим болельщикам придти на стадион и поддержать команду, что и сказалось на результате.
Leningrad 84
Leningrad 84
   139 / 835
вчера в 18:16
Да один х..., Спартак проиграет!
Но зато, на один день позже...
VV V
VV V
   186 / 835
вчера в 16:54
Господин Рейнгольд просто не понимает, что Спартак хоть на один день, но отложит свой позор !
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   86 / 835
вчера в 16:48
Какая Рейногольду разница, все равно на пенсии, а кроме него и десятка других пенсионеров никто на такой матч все равно не придет.
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   206 / 835
вчера в 16:41
ДУМАЮ, НАДО ВЫПИСАТЬ ТЕХНАРЬ СПАРТАКУ ЧТОБ НЕ ПОВАДНО БЫЛО ОДЕРЖИВАТЬ КАБИНЕТНЫЕ ПОБЕДЫ ПУТЁМ ПЕРЕНОСА МАТЧЕЙ И НАЗНАЧЕНИЯ КАРМАННЫХ СУДЕЙ ! А ЛУЧШЕ СНЯТЬ С НИХ ШЕСТЬ ОЧКОВ И ТРИ ШКУРЫ И ОТПРАВИТЬ В ФНЛ ! ГЫ-ГЫ
Надо не 6 очков снимать, а 9, и не один раз, а 90 лет, или сколько там они выступают. Чтобы с отрицательными показателями начинали чемпионат - чтобы все было честно.
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   206 / 835
вчера в 16:40
Это потому что один пупсик был в сборной спартаку на один день перенесли матч?
За адекватность
За адекватность
   36 / 835
вчера в 16:09
"Честно говоря, я не знаю, как повлияет (перенос) на «Спартак»". Этот перенос может повлиять только на посещаемость матча, а на "Спартак" он никак не может повлиять. ИМХО.
Mangur
Mangur
   396 / 835
вчера в 15:54
Спартак что ,невинная девушка на выданье что ей нельзя?
mangoх12
mangoх12
   29 / 835
вчера в 15:43
Федун что хочет то и творит
ziborock
ziborock
   54 / 835
вчера в 15:35
Какой футбол?! Пасха 28 числа! Какой идиот там календарь составлял?! Без безбожника Гинера точно не обошлось!
Литейный 4
Литейный 4 ответил ЦCКА навсегда
   1 / 835
вчера в 15:31
Безобразие - это в очередной раз назначить спартача Лампочкина свистеть в Грозном!
Лапочкина не обыграть на поле даже человеку в тренеках и с микрофоном в руках. Гыгыгы
kust07
kust07
   197 / 835
вчера в 15:21
идиотизм
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   292 / 835
вчера в 15:21
Пора привыкнуть.
LOpp
LOpp
   12 / 835
вчера в 15:16
Пипец, не могут в Москве 2 матча в один день провести.
Полицейское государство.
Кремлядь ссыт что ли что болельщики государственный переворот устроят?
kotmyshka
kotmyshka
   109 / 835
вчера в 15:11
прав, конечно...
МапС
МапС
   78 / 835
вчера в 15:08
Зрителей точно меньше придёт. В воскресенье в 14.00 или в понедельник в 19.30 - большая разница.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 835
вчера в 15:06
Безобразие - это в очередной раз назначить спартача Лампочкина свистеть в Грозном!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   55 / 835
вчера в 15:04
ДУМАЮ, НАДО ВЫПИСАТЬ ТЕХНАРЬ СПАРТАКУ ЧТОБ НЕ ПОВАДНО БЫЛО ОДЕРЖИВАТЬ КАБИНЕТНЫЕ ПОБЕДЫ ПУТЁМ ПЕРЕНОСА МАТЧЕЙ И НАЗНАЧЕНИЯ КАРМАННЫХ СУДЕЙ ! А ЛУЧШЕ СНЯТЬ С НИХ ШЕСТЬ ОЧКОВ И ТРИ ШКУРЫ И ОТПРАВИТЬ В ФНЛ !

ГЫ-ГЫ
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