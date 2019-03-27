Рейнгольд: «Перенос матча „Спартака“ - безобразие»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал перенос матча 26-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин» с воскресенья на понедельник.

Мы привыкли к тому, что у нас частенько меняется расписание игр. Я не вижу здесь ничего такого особенного, но вообще это, конечно, безобразие. Календарь надо соблюдать, его составляли люди, которые ознакомлены со всеми играми, которые будут в течение года и так далее. И отбрасывать всё и на Европу, и на мир, если играет сборная этой страны. Поэтому, у нас все можно ожидать. Честно говоря, я не знаю, как повлияет (перенос) на «Спартак» и на все команды, но, конечно, хотелось бы, чтобы был определенный порядок. Дисциплина бьет класс. Я так думаю.