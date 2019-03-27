Рейнгольд: «Перенос матча „Спартака“ - безобразие»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал перенос матча 26-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин» с воскресенья на понедельник.
Мы привыкли к тому, что у нас частенько меняется расписание игр. Я не вижу здесь ничего такого особенного, но вообще это, конечно, безобразие. Календарь надо соблюдать, его составляли люди, которые ознакомлены со всеми играми, которые будут в течение года и так далее. И отбрасывать всё и на Европу, и на мир, если играет сборная этой страны. Поэтому, у нас все можно ожидать. Честно говоря, я не знаю, как повлияет (перенос) на «Спартак» и на все команды, но, конечно, хотелось бы, чтобы был определенный порядок. Дисциплина бьет класс. Я так думаю.
И не надо предупреждать заранее....))
Просто потом во вторник сообщили бы .....что так и так ....в ночь с понедельника на вторник состоялся матч Спартака и Рубина....счёт такой то....
И не надо предупреждать заранее....))
Просто потом во вторник сообщили бы .....что так и так ....в ночь с понедельника на вторник состоялся матч Спартака и Рубина....счёт такой то....
Но зато, на один день позже...
Но зато, на один день позже...
Полицейское государство.
Кремлядь ссыт что ли что болельщики государственный переворот устроят?
Полицейское государство.
Кремлядь ссыт что ли что болельщики государственный переворот устроят?
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ