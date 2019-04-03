«Манчестер Сити» одержал дежурную победу над «Кардиффом»

вчера, 23:35

«Манчестер Сити» обыграл «Кардифф» в матче 33-го тура АПЛ .

Таким образом, «горожане» вновь вышли на первое место в турнирной таблице, а «Кардифф» по-прежнему не может покинуть зону вылета.

Манчестер, стадион «Этихад Стэдиум»

«Манчестер Сити» - «Кардифф» 2:0 (2:0)

Голы: Де Брюйне 6, Сане 44

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Данило, Стоунз, Ляпорт, Зинченко (Уокер 19), Де Брюйне, Фернандиньо, Фоден, Марез, Габриэл Жезус, Сане

Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

«Кардифф»: Этеридж, Пелтиер, Моррисон, Экюэль-Манга, Беннетт, Мерфи (Мендес-Лэнг 60), Гуннарссон (Бакуна 81), Роллс, Хойлетт, Камараса (Рид 83), Ниасс

Главный тренер: Уорнок Нил.

Предупреждения: Беннетт 8, Пелтиер 34, Роллс 53

Судья: Мосс Джонатан.

В параллельной встрече «Челси» одержал победу над «Брайтоном».