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«Манчестер Сити» одержал дежурную победу над «Кардиффом»

вчера, 23:35
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«Манчестер Сити» обыграл «Кардифф» в матче 33-го тура АПЛ.

Таким образом, «горожане» вновь вышли на первое место в турнирной таблице, а «Кардифф» по-прежнему не может покинуть зону вылета.

Манчестер, стадион «Этихад Стэдиум»

«Манчестер Сити» - «Кардифф» 2:0 (2:0)
Голы: Де Брюйне 6, Сане 44

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Данило, Стоунз, Ляпорт, Зинченко (Уокер 19), Де Брюйне, Фернандиньо, Фоден, Марез, Габриэл Жезус, Сане
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

«Кардифф»: Этеридж, Пелтиер, Моррисон, Экюэль-Манга, Беннетт, Мерфи (Мендес-Лэнг 60), Гуннарссон (Бакуна 81), Роллс, Хойлетт, Камараса (Рид 83), Ниасс
Главный тренер: Уорнок Нил.

Предупреждения: Беннетт 8, Пелтиер 34, Роллс 53

Судья: Мосс Джонатан.

В параллельной встрече «Челси» одержал победу над «Брайтоном».

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Все комментарии
Bars kg
Bars kg ответил 95-shishani-95
сегодня в 06:40
Пепка этого не переживёт
95-shishani-95
95-shishani-95
   129 / 901
сегодня в 01:04
Мощный состав у МС!!!
С одной заменой сыграли?
Походу он готовит их к ЛЧ!!!
Раньше за МС был, до прихода Пепки!!! Теперь за Ливерпуль, пока Пепка не уйдет из МС!!!
allemz
allemz
   65 / 901
вчера в 23:57
Судя по игре, Марез уже адаптировался к стилю игры, вовремя расставался с мячом.
Зато как Фоден сыграл! Этот парень заслуживает играть в старте!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   91 / 901
вчера в 23:55
Мои поздравления болельщикам Сити)
Борьба за чемпионство обещает быть интересной.
Igo0rek
Igo0rek
   2 / 901
вчера в 23:38
На классе, не напрягаясь! Отличный матч, отличный результат. Да и лидерам дали отдохнуть.
sihafazatron
sihafazatron
   465 / 901
вчера в 23:37
Счет явно не по игре)) фоден понравился, ну и рыжий набирает форму)
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 901
вчера в 23:37
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