«Бавария» и «Хайденхайм» выдали 9-голевой спектакль в Кубке Германии

вчера, 21:24

«Бавария» едва не вылетела в 1/4 финала Кубка Германии от скромного клуба «Хайденхайм», но в концовке забила необходимый пятый гол. Большую часть матча мюнхенцы играли в меньшинстве.

Мюнхен, стадион «Альянц Арена»

«Бавария» - «Хайденхайм» 5:4 (1:2)

Голы: Горецка 12, Мюллер 53, Левандовски 56, Гнабри 65, Левандовски 84 (пенальти) - Глатцель 26, Шнаттерер 39, Глатцель 74, Глатцель 77 (пенальти)

«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Рафинья (Коман 46), Хамес (Левандовски 46), Алькантара, Горецка, Гнабри, Мюллер, Рибери (Боатенг 24)

Главный тренер: Ковач Нико.

«Хайденхайм»: Мюллер, Буш, Маинка, Беерман, Тойеркауф (Томалла 73), Гризбек, Дорш (Файк 52), Андрих, Шнаттерер (Мультауп 66), Доведан, Глатцель

Главный тренер: Шмидт Франк.

Предупреждения: Дорш 40, Левандовски 86, Гризбек 90+2, Файк 90+2

Удаление: Зюле 15

Судья: Винкманн.

В другом матче раунда «Лейпциг» обыграл «Аугсбург».