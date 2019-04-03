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«Бавария» и «Хайденхайм» выдали 9-голевой спектакль в Кубке Германии

вчера, 21:24
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 4Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)ХайденхаймМатч завершен

«Бавария» едва не вылетела в 1/4 финала Кубка Германии от скромного клуба «Хайденхайм», но в концовке забила необходимый пятый гол. Большую часть матча мюнхенцы играли в меньшинстве.

Мюнхен, стадион «Альянц Арена»

«Бавария» - «Хайденхайм» 5:4 (1:2)
Голы: Горецка 12, Мюллер 53, Левандовски 56, Гнабри 65, Левандовски 84 (пенальти) - Глатцель 26, Шнаттерер 39, Глатцель 74, Глатцель 77 (пенальти)

«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Рафинья (Коман 46), Хамес (Левандовски 46), Алькантара, Горецка, Гнабри, Мюллер, Рибери (Боатенг 24)
Главный тренер: Ковач Нико.

«Хайденхайм»: Мюллер, Буш, Маинка, Беерман, Тойеркауф (Томалла 73), Гризбек, Дорш (Файк 52), Андрих, Шнаттерер (Мультауп 66), Доведан, Глатцель
Главный тренер: Шмидт Франк.

Предупреждения: Дорш 40, Левандовски 86, Гризбек 90+2, Файк 90+2

Удаление: Зюле 15

Судья: Винкманн.

В другом матче раунда «Лейпциг» обыграл «Аугсбург».

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Все комментарии
Zayac_65
Zayac_65
   526 / 901
сегодня в 03:11
Баварии нужен тренер..
95-shishani-95
95-shishani-95
   129 / 901
сегодня в 00:59
Как в любительском футболе?!)
STVA 1
STVA 1 ответил Zenit_84
   95 / 901
сегодня в 00:05
Веселуха, вчера у Барсы 8...
В хоккей играют)))
Superman.
Superman.
   473 / 901
вчера в 23:52
Да, Бавария, какому-то Хайденхайму чуть не проиграли дома. Печально, от Баварии одно название осталось
Bayern Best
Bayern Best
   206 / 901
вчера в 23:45
В полуфинале нас порвут и сожгут как чучело. Одно обидно что теперь Баварии надо играть на один матч больше. Спасибо Ливерпуль что избавил Баварию от очередных 2 матчей.
obana777
obana777
   325 / 901
вчера в 23:35
Две авоськи мячей унесли со стадиона.
Sergey Z
Sergey Z
   174 / 901
вчера в 22:43
Порезвились!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   401 / 901
вчера в 22:33
Я ставил на ничью
kotmyshka
kotmyshka
   181 / 901
вчера в 22:30
весело...
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   209 / 901
вчера в 22:13
Безумный матч, конечно. Но судья с ВАРом накосячили в конце капитально. Вроде грамотно сначала работали, с удалением Зюле правильно разобрались (нап Хайденхайма выскакивал один на один, а Киммих не успевал подстраховать, на повторе от противоположных ворот это хорошо видно), как и с фолом Хуммельса (был отличный ракурс прям по линии штрафной, Хуммельс там рукой соперника схватил уже внутри), а в конце - ну как там удар Левандовски соперника рукой по лицу можно было не увидеть? Причём этот момент в приоритете должен быть, потому что рукой защитник сыграл уже ПОСЛЕ полученного удара, по инерции. И непонятно, вроде все повторы у арбитров есть, они их смотрят втроём! Вот так, одним идиотским решением можно загубить прекрасный матч! Очередное, уже стопятисотое доказательство того, что ВАР - не панацея, и полностью от ошибок не избавляет (а где-то и порождает новые).

А так Баварию с победой.
Galaxy real way
Galaxy real way
   484 / 901
вчера в 21:54
Бавария и такое может выдать )
311
311
   80 / 901
вчера в 21:43
Ждите Моуриньо скоро!)
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   250 / 901
вчера в 21:41
В хоккее меньше сейчас забивают!
Виталий Козлов
Виталий Козлов ответил Ragnar_Lodbrok
   440 / 901
вчера в 21:33
Решающий пенальти дали то мягкотелым,в конце матча, а не его оппоненту.
112910415
112910415
   84 / 901
вчера в 21:30
круто!
Lewa2708
Lewa2708
   304 / 901
вчера в 21:29
Качество игры Баварии печальна, особенно первый тайм, даже если бы и не удаление, было бы тяжко
Zenit_84
Zenit_84
   107 / 901
вчера в 21:28
Веселуха, вчера у Барсы 8...
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Виталий Козлов
   31 / 901
вчера в 21:27
Вытащили мягкотелых с помощью пенальти, конченная бавария.
Хайденхайм так то тоже бил пенальти
dimagas1
dimagas1
   342 / 901
вчера в 21:27
Сосисочников тока судья и может тащить)))
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   31 / 901
вчера в 21:27
Судя по счету, в обороне у Баварии было решето и на воротах стояло решето. Хотя, почти весь матч Бавария играла в меньшинстве, но Хайденхайм это не та команда, которой можно позволить забить 4 гола на Альянц арене
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   440 / 901
вчера в 21:26
Вытащили мягкотелых с помощью пенальти, конченная бавария.
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