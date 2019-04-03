«Локомотив» и «Ростов» разыграли боевую ничью в полуфинале Кубка России

«Локомотив» и «Ростов» не выявили победителя в первом матче 1/2 финала Кубка России. Ответная встреча состоится 15 мая.
Москва, стадион «РЖД Арена»
«Локомотив» - «Ростов» 2:2 (0:0)
Голы: Ан. Миранчук 67, Новосельцев 85 (автогол) - Еременко 50, Попов 84 (пенальти)
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Денисов, Баринов, Мануэл Фернандеш (Кварацхелия 58), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Смолов (Эдер 74)
Главный тренер: Сёмин Юрий.
«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Логашов, Чернов, Гацкан, Еременко (Антонсен 87), Попов, Зайнутдинов (Глебов 68), Ионов (Шомуродов 73)
Главный тренер: Карпин Валерий.
Предупреждения: Кверквелия 29, Баринов 54
Судья: Левников Кирилл.
В другой полуфинальной паре «Урал» обыграл тульский «Арсенал».
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