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«Локомотив» и «Ростов» разыграли боевую ничью в полуфинале Кубка России

вчера, 21:27
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«Локомотив» и «Ростов» не выявили победителя в первом матче 1/2 финала Кубка России. Ответная встреча состоится 15 мая.

Москва, стадион «РЖД Арена»

«Локомотив» - «Ростов» 2:2 (0:0)
Голы: Ан. Миранчук 67, Новосельцев 85 (автогол) - Еременко 50, Попов 84 (пенальти)

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Денисов, Баринов, Мануэл Фернандеш (Кварацхелия 58), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Смолов (Эдер 74)
Главный тренер: Сёмин Юрий.

«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Логашов, Чернов, Гацкан, Еременко (Антонсен 87), Попов, Зайнутдинов (Глебов 68), Ионов (Шомуродов 73)
Главный тренер: Карпин Валерий.

Предупреждения: Кверквелия 29, Баринов 54

Судья: Левников Кирилл.

В другой полуфинальной паре «Урал» обыграл тульский «Арсенал».

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Все комментарии
амурец
амурец
   112 / 901
сегодня в 02:45
жаль, удачи Локо в ответке
Гавроша
Гавроша
   29 / 901
сегодня в 00:39
Ростову удачи!
mihaluch
mihaluch
   119 / 901
сегодня в 00:34
Судьи потренируются и скоро разберутся с этим VAR. Русская голь всегда на выдумку хитра.
isamsn
isamsn ответил Паровозов
   262 / 901
сегодня в 00:12
У Локо 7 кубков в копилке, самая кубковая команда страны, поэтому Ростову не стоит расслаблять свои булки.
Для информации. У ЦСКА 11кубков + 7 суперкубков...
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил Паровозов
   378 / 901
сегодня в 00:05
Учи матчасть. У ЦСКА то же 7- Кубков России. Так что пока Локо не самая кубковая команда.
vovinho11
vovinho11 ответил Паровозов
   503 / 901
вчера в 23:43
Победу не удержали
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   25 / 901
вчера в 23:37
А вот и главная причина вылета спартака в пердив заработала, всё же VAR классная штука.
РОСТОВ СИЛА
РОСТОВ СИЛА
   284 / 901
вчера в 23:24
Для Ростова очень даже неплохой результат. Но все решит второй матч. Чорлука конечно создал пеналь из ничего. Ваня красиво забил. Зайнутдинов привез голевой штрафной. Ну это можно списать на молодость. Валере надо разобрать проходы по правому краю обороны соперника. Понятно, что у Локо это наигранно, но три раза это прокатывало, а защита выводов не сделала.
Fleischjager
Fleischjager
   373 / 901
вчера в 23:21
VAR это прямая дорога семинольных напыщенных чучелок в пердив
Досвидос . ПУПСЯТНЯ
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   24 / 901
вчера в 23:11
Самое крутое, что всего 2 матча с VAR провели, а уже пришлось слепым судейкам ставить пенальти и давать красную. Похоже, в России судейство потихоньку начинает соответствовать правилам футбола. Это явно закат эры зенита и цска. Помянем.
Serg3.12
Serg3.12 ответил Ваня лучший
   9 / 901
вчера в 23:11
Ты намекаешь на то, что Зениту две баранки светят ? Не знаю, но по моему в финале будут играть Ростов и Арсенал . Выиграет Кубок Ростов. Очень симпатичная команда. По игре вместе с Краснодаром, пожалуй лучшие в РПЛ
На счет финала думается также, но многие не согласятся)
Паровозов
Паровозов ответил Zlatan35
   439 / 901
вчера в 23:07
ЛОКО за финал может не думать) Ростов своё не отдаст.
У Локо 7 кубков в копилке, самая кубковая команда страны, поэтому Ростову не стоит расслаблять свои булки.
Zlatan35
Zlatan35 ответил Паровозов
   397 / 901
вчера в 23:03
Усложнили себе задачу по выходу в финал.
ЛОКО за финал может не думать) Ростов своё не отдаст.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Serg3.12
   32 / 901
вчера в 23:03
Прикольный момент)
Ты намекаешь на то, что Зениту две баранки светят ? Не знаю, но по моему в финале будут играть Ростов и Арсенал . Выиграет Кубок Ростов. Очень симпатичная команда. По игре вместе с Краснодаром, пожалуй лучшие в РПЛ
161регион
161регион ответил Палыч82
   68 / 901
вчера в 23:02
Такое ощущение что чорлука это сделал специально,а это красная....но судейка и тут простил....и если бы не VAR,то он бы и пенальти не поставил
Serg3.12
Serg3.12 ответил Dominators
   9 / 901
вчера в 22:52
В следующем туре Локо -Зенит .После ответной игры в Ростове Ростов -Зенит .
Прикольный момент)
Паровозов
Паровозов ответил Палыч82
   439 / 901
вчера в 22:52
С Фернандешем, Эдером, Хеведесом и Фарфаном, Чарли - ценные активы, чтобы отпустить на заработки в Китай,) Спасибо им при этом, конечно, за все, но зарабатывать Локомотиву на трансферах давно пора научиться
Ну на продаже Ндойья и Ниасса Локо поднял деньжат, эти ребята которые тащили Локомотив.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   250 / 901
вчера в 22:44
Много назабивали
Dominators
Dominators ответил Serg3.12
   114 / 901
вчера в 22:43
Как вы думаете, с кем будет играть Локомотив и Ростов после домашних матчей в кубке?)
В следующем туре Локо -Зенит .После ответной игры в Ростове Ростов -Зенит .
Палыч82
Палыч82 ответил Паровозов
   263 / 901
вчера в 22:41
Чарли уже сдаёт, много не успевает и не дорабатывает.
С Фернандешем, Эдером, Хеведесом и Фарфаном, Чарли - ценные активы, чтобы отпустить на заработки в Китай,) Спасибо им при этом, конечно, за все, но зарабатывать Локомотиву на трансферах давно пора научиться
Аксинья
Аксинья ответил Палыч82
   35 / 901
вчера в 22:40
Тоже надеюсь на это, хотя и считаю, что нынешний Локо чемпионства и Лиги Чемпионов не заслуживает. Самые симпатичные и с большим потенциалом - Краснодар и ЦСКА, остальные погрязли во внутренних проблемах. На Ростов будет интересно посмотреть в еврокубках в следующем году. Еременко с Поповым приличные игроки, еще бы Дзагоева вам заполучить и Медведева с Локомотивской лавки вернуть, а также Сеню на Караваева заменить. Потому успеха с попаданием в Лигу Европы Ростову и Локомотиву,)
Ну вратарская позиция в Ростове и так не плохая (Песьяков не хуже Медведева, а ногами играет и получше), а Дзага это только для пополнения лазарета...Не знаю как поведут себя хозяева - возможно после окончания сезона опять пойдет распродажа и набор новых дешевых и бесплатных игроков...Главное Валера хорошо рулит - создает на ходу новую команду (из старых только Гацкан и Калач остались, да пара питерских Ваня и Миха на время вернулись)
Бамбихрюк
Бамбихрюк
   798 / 901
вчера в 22:36
Отличный матч! Очень понравился!
drive45
drive45 ответил Саня Локомотив
   462 / 901
вчера в 22:34
В Наши ворота,даже с VAR ставят сомнительный пенальти,в ворота Ростова даже смотреть не стали...Очень странно...
Действительно странно,почему был назначен штрафной в ворота Ростова ведь там не было никакого нарушения(была игра в мяч), но почему то Вар не подключали???.....
Паровозов
Паровозов ответил Палыч82
   439 / 901
вчера в 22:29
Посмотрел обзор с моментом нарушения на Еременко в штрайной. Единственный вопрос к чудаку Чорлуке, какого рожна коленом сопернику заехал, тем более мяч в воздухе...
Чарли уже сдаёт, много не успевает и не дорабатывает.
beefs
beefs
   89 / 901
вчера в 22:28
Нормальный кубковый матч...
Паровозов
Паровозов
   439 / 901
вчера в 22:27
Усложнили себе задачу по выходу в финал.
Палыч82
Палыч82
   263 / 901
вчера в 22:18
Посмотрел обзор с моментом нарушения на Еременко в штрайной. Единственный вопрос к чудаку Чорлуке, какого рожна коленом сопернику заехал, тем более мяч в воздухе...
161регион
161регион ответил toshkanchik07
   68 / 901
вчера в 22:15
Не смеши пи...,она и так смешная
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 901
вчера в 22:13
Месяц до ответного матча - очередная глупость составителей календаря.......
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Dominators
   3 / 901
вчера в 22:12
обьективность до стартового свистка на энфилде
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