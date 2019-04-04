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«Манчестер Юнайтед» устроит большую летнюю распродажу

сегодня, 09:24

«Манчестер Юнайтед» грядущим летом планирует серьезно почистить состав, продав сразу несколько футболистов.

Так, полузащитник Андер Эррера договорился о переходе в ПСЖ, а хавбек Хуан Мата ведет переговоры с «Барселоной».

Будущее нападающего Алексиса Санчеса также находится под большим вопросом, решение по нему примет главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер, однако камнем преткновения в вопросе возможного трансфера чилийца может стать его зарплата.

Антонио Валенсия, как ожидается, покинет МЮ, поскольку клуб решил не продлевать с ним контракт. В то же время защитник Маркос Рохо перейдет в «Эстудиантес». Вероятно, что в Серию А отправится бек Маттео Дармиан.

При этом клуб продолжает вести переговоры с вратарем Давидом Де Хеа о продлении контракта.

Последний раз подобная чистка состава случилась в 2015 году, когда тренер Луи ван Гал решил расстаться с шестью футболистами, в том числе с Анхелем Ди Марией, Робином ван Перси и Чичарито.

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lobsterdam
lobsterdam ответил 4ел
   412 / 904
сегодня в 19:07
со списком согласен, за исключением Эрреры. Этот парень нам еще может помочь . Но в целом можно и нужно этот список расширять. На кой нам нужен черный центнер?Матич?-мяч теряет а потом сам же его отбирает.Не пойму, за какие заслуги многие его так хвалят. Марсиаль в отборе вообще не участвует, даже когда сам мяч и теряет.Правильно, а зачем, пущай другие отбирают... Талантище, но какой он с-ка ленивый.Пипец. Про перейру и фреда промолчу.... Рохо был бы основным ц.Защитником, если бы не его постоянные травмы.Очень его жаль. С погбуном непонятки, вроде и в реал хочет, а вроде и в мю ему нравится.На мой взгляд, настойчиво предложить перезаключить контракт на улучшенных условиях, но не значительно.Не захочет, значит он уже сделал свой выбор.Но не ждать, пока пойдет следующий сезон, иначе уйдет через год но уже за абсолютно другие деньги.
матич оказался в МЮ, вроде, после того, как его слил Маур, будучи тренером Челси. А потом Маур, сам оказавшись в МЮ, решил все-таки оставить этого увальня, не найдя ему толковой замены. Вот он и прижился. А по жизни - толку от него немного, согласен, все в прошлом. Марсиялю надо во Францию, там его футбол, там ему дадут время подумать, постоять. Зррера заиграл бы в хорошей связке, но когда рядом Матич, Филэйни или Ф(Б)ред, то его и не видно.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил lobsterdam
   33 / 904
сегодня в 19:06
да где ж взять-то тех игроков, овес-то ныне дорог!
А до этого где брали? МЮ отнюдь не бедная команда, просто правильно подбирать надо.
lobsterdam
lobsterdam ответил Байкал-38.
   412 / 904
сегодня в 18:53
Пора нормальных игроков покупать.
да где ж взять-то тех игроков, овес-то ныне дорог!
lobsterdam
lobsterdam ответил anyway
   412 / 904
сегодня в 18:50
линделеф сейчас сильнейший защитник мю
уважаю чужое мнение, но, по-моему, если это так, то другие еще хуже. Он "зритель" на поле и совсем не боец (физика нулевая). Надо было видеть как его, как щенка стоячего, оттер Хименес из Вулвз на 90-й минуте и вышел на рандеву с ДДХ и только перекладина спасла от гола. Более-менее техничный защитник его делает на раз-два. Давно за ним наблюдаю, но прогресса нет: жесткого отбора нет, первого паса не наблюдается так же как и быстрого выхода из обороны, при высоком прессинге теряется из-за недостаточной технической оснащенности, медлителен, уже не говоря о постоянных обрезах и привозах. Короче, не уровень для МЮ.
STVA 1
STVA 1
   94 / 904
сегодня в 18:43
Этим летом рынок будет перегрет!Реал , МЮ , Барса тоже будет продавать!Жаркое будет лето!
Байкал-38.
Байкал-38.
   33 / 904
сегодня в 17:57
Пора нормальных игроков покупать.
anyway
anyway ответил lobsterdam
   231 / 904
сегодня в 17:35
Защита; шведа - в топку! Знаю только одного толкового шведа, да и тот - хорват! 62ояна - на плаху, но в качестве помилования - в сериал. Джонсы со Смолингами пока сойдут, хоть и держат первенство по автоголам, жалко их, при САФе в МЮ начинали, ветераны, едрнть! ПЗ - Фреда - на эшафот или, если он возражает - в упл подарить на бедность. Мактоминея в аренду. Погбун пусть едет туда, откуда пришел. Эррера, если берут, пусть чешет в Париж. Лингорд под большим вопросом, бестолочь еще та. Ну а про Санчеса и говорить ничего не надо. Напы: Лакаке в Эвертоне самое место, родные стены. Короче, играть особо некому. Надо избавляться от коммерсантов от футбола и набирать ИГРОКОВ. Другие пусть стараются и доказывают. ПС. Мата - в Барсу? Там и так пенсов уже выше крыши.
линделеф сейчас сильнейший защитник мю
Red_team
Red_team ответил Bavaria_M
   194 / 904
сегодня в 15:20
Давно пора, еще с 20 футболистов продать, и еще куча останется, а дырку хе надо продавать пока дают норм бабло, и купить пикфорда он в 100 раз круче.
Продать лучшего вратаря мира? Логика на уровне Васи из Урюпинска: "Корова я продать - это мяясо, много бабла", а то что молоко выгоднее и дороже в итоге будет Васе пофиг, как и тебе. Вася - деревня, как и ты. Свою то немецкую корову загубили - давай и всем пожелаем этого, фу, мерзкая логика
Bavaria_M
Bavaria_M
   724 / 904
сегодня в 14:38
Давно пора, еще с 20 футболистов продать, и еще куча останется, а дырку хе надо продавать пока дают норм бабло, и купить пикфорда он в 100 раз круче.
4ел
4ел
   324 / 904
сегодня в 12:59
Смолинг позовчера так сыграл, что не знал смеяться или плакать...Джонс лечится не меньше чем играет.И косячить стал значительно чаще. В общем ( * ) вырисовывается
kust07
kust07
   472 / 904
сегодня в 12:58
Прям как в универсаме,большие скидки,распродажа два по цене одного и все в таком духе
4ел
4ел
   324 / 904
сегодня в 12:56
со списком согласен, за исключением Эрреры. Этот парень нам еще может помочь . Но в целом можно и нужно этот список расширять. На кой нам нужен черный центнер?Матич?-мяч теряет а потом сам же его отбирает.Не пойму, за какие заслуги многие его так хвалят. Марсиаль в отборе вообще не участвует, даже когда сам мяч и теряет.Правильно, а зачем, пущай другие отбирают... Талантище, но какой он с-ка ленивый.Пипец.
Про перейру и фреда промолчу....
Рохо был бы основным ц.Защитником, если бы не его постоянные травмы.Очень его жаль.
С погбуном непонятки, вроде и в реал хочет, а вроде и в мю ему нравится.На мой взгляд, настойчиво предложить перезаключить контракт на улучшенных условиях, но не значительно.Не захочет, значит он уже сделал свой выбор.Но не ждать, пока пойдет следующий сезон, иначе уйдет через год но уже за абсолютно другие деньги.
Red_team
Red_team ответил shlifen
   194 / 904
сегодня в 12:13
Эммм, а где собственно "распродажа" из заголовка? ☺️ Эррера, Мата, Валенсия - свободными Алексиса с такой-то з.п. и уровнем игры ещё фиг куда спихнешь Рохо в Эстудиантес явно за-дёшево, если не за бесплатно - но даже так только двое на продажу (Дармиан и Рохо) + один мёртвый груз. Видимо опять впереди большой минус по трансферам и крики "какие все вокруг мешки" =))
Дык МЮ столько зарабатывает, что может себе позволить хоть пачками за бесплатно отпускать, а вокруг одни мешки шейхов - это да
la_masia
la_masia ответил Ragnar_Lodbrok
   68 / 904
сегодня в 12:12
Полностью согласен.
Red_team
Red_team
   194 / 904
сегодня в 12:10
Ураааааааааа, 2/3 состава МЮ не соответствуют клубу, хотя нет, даже 3/4
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   25 / 904
сегодня в 11:54
Мате лучше в Валенсию вернуться, а то в Барселоне засядет на скамейку
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   248 / 904
сегодня в 10:33
Всех своих пэдров продаст.
ДАША Д
ДАША Д
   216 / 904
сегодня в 10:33
Можно взять и подешевле игроков вместо этих.
galem72
galem72
   117 / 904
сегодня в 10:29
Очень важно, чтоб во время этой чистки не накупили всяких далотов, фредов и лукак.
lobsterdam
lobsterdam
   412 / 904
сегодня в 10:16
Защита; шведа - в топку! Знаю только одного толкового шведа, да и тот - хорват! 62ояна - на плаху, но в качестве помилования - в сериал. Джонсы со Смолингами пока сойдут, хоть и держат первенство по автоголам, жалко их, при САФе в МЮ начинали, ветераны, едрнть!
ПЗ - Фреда - на эшафот или, если он возражает - в упл подарить на бедность. Мактоминея в аренду. Погбун пусть едет туда, откуда пришел. Эррера, если берут, пусть чешет в Париж. Лингорд под большим вопросом, бестолочь еще та. Ну а про Санчеса и говорить ничего не надо.
Напы: Лакаке в Эвертоне самое место, родные стены. Короче, играть особо некому. Надо избавляться от коммерсантов от футбола и набирать ИГРОКОВ. Другие пусть стараются и доказывают.
ПС. Мата - в Барсу? Там и так пенсов уже выше крыши.
RMUKMU
RMUKMU
   317 / 904
сегодня в 10:10
Печально терять Эрреру и Рохо.
Андер очень качественный игрок и по духу один из лидеров. С душой баск играет, за клуб, за команду, не в пример всяким погба и санчесам. Если бы не было этих провальных тренерских назначений, то Эррера был бы сейчас ключевым игроком и ни о каком уходе не было бы и речи.
А Рохо универсальный, может и в центре сыграть и слева. И пас у него качественный, был бы опцией выхода из обороны в атаку. Для глубины состава качественная боевая единица.
По остальным всё понятно. Мата совсем не подходит по стилю. Он старорежимная десятка, которой в МЮ места нет. Валенсия резко сдал и, похоже, уже не вернётся. Дармиан, к сожалению, дно, игрок уровня середняка Серии А.
cska plus
cska plus
   17 / 904
сегодня в 09:54
Ещё чёрное дерево скорее всего уйдёт.
Питермен
Питермен
   18 / 904
сегодня в 09:49
Рохо надо возвращать в ФК Пупсик
shlifen
shlifen
   879 / 904
сегодня в 09:37
Эммм, а где собственно "распродажа" из заголовка? ☺️
Эррера, Мата, Валенсия - свободными
Алексиса с такой-то з.п. и уровнем игры ещё фиг куда спихнешь
Рохо в Эстудиантес явно за-дёшево, если не за бесплатно - но даже так только двое на продажу (Дармиан и Рохо) + один мёртвый груз. Видимо опять впереди большой минус по трансферам и крики "какие все вокруг мешки" =))
Гавроша
Гавроша
   26 / 904
сегодня в 09:30
Рохо еще не старый, но пойдет в эстудиантес. И это правильно - в европейских чемпионатах нет места для пупсиков.
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