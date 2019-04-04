«Манчестер Юнайтед» устроит большую летнюю распродажу

сегодня, 09:24

«Манчестер Юнайтед» грядущим летом планирует серьезно почистить состав, продав сразу несколько футболистов.

Так, полузащитник Андер Эррера договорился о переходе в ПСЖ , а хавбек Хуан Мата ведет переговоры с «Барселоной».

Будущее нападающего Алексиса Санчеса также находится под большим вопросом, решение по нему примет главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер, однако камнем преткновения в вопросе возможного трансфера чилийца может стать его зарплата.

Антонио Валенсия, как ожидается, покинет МЮ , поскольку клуб решил не продлевать с ним контракт. В то же время защитник Маркос Рохо перейдет в «Эстудиантес». Вероятно, что в Серию А отправится бек Маттео Дармиан.

При этом клуб продолжает вести переговоры с вратарем Давидом Де Хеа о продлении контракта.

Последний раз подобная чистка состава случилась в 2015 году, когда тренер Луи ван Гал решил расстаться с шестью футболистами, в том числе с Анхелем Ди Марией, Робином ван Перси и Чичарито.