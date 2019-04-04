«Манчестер Юнайтед» устроит большую летнюю распродажу

«Манчестер Юнайтед» грядущим летом планирует серьезно почистить состав, продав сразу несколько футболистов.
Так, полузащитник Андер Эррера договорился о переходе в ПСЖ, а хавбек Хуан Мата ведет переговоры с «Барселоной».
Будущее нападающего Алексиса Санчеса также находится под большим вопросом, решение по нему примет главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер, однако камнем преткновения в вопросе возможного трансфера чилийца может стать его зарплата.
Антонио Валенсия, как ожидается, покинет МЮ, поскольку клуб решил не продлевать с ним контракт. В то же время защитник Маркос Рохо перейдет в «Эстудиантес». Вероятно, что в Серию А отправится бек Маттео Дармиан.
При этом клуб продолжает вести переговоры с вратарем Давидом Де Хеа о продлении контракта.
Последний раз подобная чистка состава случилась в 2015 году, когда тренер Луи ван Гал решил расстаться с шестью футболистами, в том числе с Анхелем Ди Марией, Робином ван Перси и Чичарито.
Про перейру и фреда промолчу....
Рохо был бы основным ц.Защитником, если бы не его постоянные травмы.Очень его жаль.
С погбуном непонятки, вроде и в реал хочет, а вроде и в мю ему нравится.На мой взгляд, настойчиво предложить перезаключить контракт на улучшенных условиях, но не значительно.Не захочет, значит он уже сделал свой выбор.Но не ждать, пока пойдет следующий сезон, иначе уйдет через год но уже за абсолютно другие деньги.
Про перейру и фреда промолчу....
Рохо был бы основным ц.Защитником, если бы не его постоянные травмы.Очень его жаль.
С погбуном непонятки, вроде и в реал хочет, а вроде и в мю ему нравится.На мой взгляд, настойчиво предложить перезаключить контракт на улучшенных условиях, но не значительно.Не захочет, значит он уже сделал свой выбор.Но не ждать, пока пойдет следующий сезон, иначе уйдет через год но уже за абсолютно другие деньги.
ПЗ - Фреда - на эшафот или, если он возражает - в упл подарить на бедность. Мактоминея в аренду. Погбун пусть едет туда, откуда пришел. Эррера, если берут, пусть чешет в Париж. Лингорд под большим вопросом, бестолочь еще та. Ну а про Санчеса и говорить ничего не надо.
Напы: Лакаке в Эвертоне самое место, родные стены. Короче, играть особо некому. Надо избавляться от коммерсантов от футбола и набирать ИГРОКОВ. Другие пусть стараются и доказывают.
ПС. Мата - в Барсу? Там и так пенсов уже выше крыши.
ПЗ - Фреда - на эшафот или, если он возражает - в упл подарить на бедность. Мактоминея в аренду. Погбун пусть едет туда, откуда пришел. Эррера, если берут, пусть чешет в Париж. Лингорд под большим вопросом, бестолочь еще та. Ну а про Санчеса и говорить ничего не надо.
Напы: Лакаке в Эвертоне самое место, родные стены. Короче, играть особо некому. Надо избавляться от коммерсантов от футбола и набирать ИГРОКОВ. Другие пусть стараются и доказывают.
ПС. Мата - в Барсу? Там и так пенсов уже выше крыши.
Андер очень качественный игрок и по духу один из лидеров. С душой баск играет, за клуб, за команду, не в пример всяким погба и санчесам. Если бы не было этих провальных тренерских назначений, то Эррера был бы сейчас ключевым игроком и ни о каком уходе не было бы и речи.
А Рохо универсальный, может и в центре сыграть и слева. И пас у него качественный, был бы опцией выхода из обороны в атаку. Для глубины состава качественная боевая единица.
По остальным всё понятно. Мата совсем не подходит по стилю. Он старорежимная десятка, которой в МЮ места нет. Валенсия резко сдал и, похоже, уже не вернётся. Дармиан, к сожалению, дно, игрок уровня середняка Серии А.
Андер очень качественный игрок и по духу один из лидеров. С душой баск играет, за клуб, за команду, не в пример всяким погба и санчесам. Если бы не было этих провальных тренерских назначений, то Эррера был бы сейчас ключевым игроком и ни о каком уходе не было бы и речи.
А Рохо универсальный, может и в центре сыграть и слева. И пас у него качественный, был бы опцией выхода из обороны в атаку. Для глубины состава качественная боевая единица.
По остальным всё понятно. Мата совсем не подходит по стилю. Он старорежимная десятка, которой в МЮ места нет. Валенсия резко сдал и, похоже, уже не вернётся. Дармиан, к сожалению, дно, игрок уровня середняка Серии А.
Эррера, Мата, Валенсия - свободными
Алексиса с такой-то з.п. и уровнем игры ещё фиг куда спихнешь
Рохо в Эстудиантес явно за-дёшево, если не за бесплатно - но даже так только двое на продажу (Дармиан и Рохо) + один мёртвый груз. Видимо опять впереди большой минус по трансферам и крики "какие все вокруг мешки" =))
Эррера, Мата, Валенсия - свободными
Алексиса с такой-то з.п. и уровнем игры ещё фиг куда спихнешь
Рохо в Эстудиантес явно за-дёшево, если не за бесплатно - но даже так только двое на продажу (Дармиан и Рохо) + один мёртвый груз. Видимо опять впереди большой минус по трансферам и крики "какие все вокруг мешки" =))