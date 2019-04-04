Россия поднялась на 4 строчки в рейтинге ФИФА

Сегодня был обновлен рейтинг международных команд. Сборная России поднялась на 4 строчки, поделив 46-е место с ДР Конго.
Первая десятка рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:
1. Бельгия (1737 очков)
2. Франция (1734)
3. Бразилия (1676)
4. Англия (1647)
5. Хорватия (1621)
6. Уругвай (1613)
7. Португалия (1607)
8. Швейцария (1604)
9. Испания (1601)
10. Дания (1586).
…
46. Россия (1425).
"Россия поднялась на 4-ю строчку в рейтинге ФИФА"
"Россия поднялась на 4-ю строчку в рейтинге ФИФА"
И это тоже показывает отсталость России от мира!!!
И это тоже показывает отсталость России от мира!!!
Надеюсь после них увидеть нашу Сборную в рейтинге где-то между Англией и Бразилией...))
Надеюсь после них увидеть нашу Сборную в рейтинге где-то между Англией и Бразилией...))