ГлавнаяНовости

Россия поднялась на 4 строчки в рейтинге ФИФА

сегодня, 11:43

Сегодня был обновлен рейтинг международных команд. Сборная России поднялась на 4 строчки, поделив 46-е место с ДР Конго.

Первая десятка рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1737 очков) 
2. Франция (1734) 
3. Бразилия (1676) 
4. Англия (1647) 
5. Хорватия (1621) 
6. Уругвай (1613) 
7. Португалия (1607)
8. Швейцария (1604) 
9. Испания (1601) 
10. Дания (1586). 
… 
46. Россия (1425).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиМоуриньо и Анри – в тройке тренеров с наибольшим доходом за этот сезон
02 апреля Комментарии19
СлухиМесси – самый высокооплачиваемый футболист планеты, Роналду – второй
02 апреля Комментарии43
Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА
07 февраля Комментарии89
Страшная тайна современного футбола
12 январяСтанислав Горин в блоге Цифровое измерениеКомментарии6
Топ-100 самых дорогих футболистов пяти ведущих лиг Европы
08 январяАлександр Чистяков в блоге Футбол и деньгиКомментарии15
Мбаппе - самый дорогой игрок Европы. Роналду нет в первой десятке
07 января Комментарии143
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Багров-брат
   773 / 904
сегодня в 19:12
А каковы в рейтинге Китай и Индия, - самые населённые страны в мире?...))) Это показывает отсталость этих стран от мира? Какого мира?...)))
Главное, что сведомыми не пахнет!!!
Багров-брат
Багров-брат ответил Брулин
   561 / 904
сегодня в 17:18
футбол - зеркало уровняю жизни и экономики в стране
Так же, как хоккей, баскетбол, волейбол, и все другие ...болы, включая некруглый кёрлинг...)))
Багров-брат
Багров-брат ответил 95-shishani-95
   561 / 904
сегодня в 17:15
Хороший результат для САМОЙ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ МИРА- 46 место!!! И это тоже показывает отсталость России от мира!!!
А каковы в рейтинге Китай и Индия, - самые населённые страны в мире?...))) Это показывает отсталость этих стран от мира? Какого мира?...)))
Evilhuman
Evilhuman
   31 / 904
сегодня в 17:04
Чего радоваться первой сотне,если мы уровень ДР Конго)
nikoladolgov
nikoladolgov
   674 / 904
сегодня в 16:42
Уже в первой полсотне , Черчесов прям кудесник !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   95 / 904
сегодня в 15:55
Движение ВВЕРХ....)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 904
сегодня в 15:17
Ждём новость....

"Россия поднялась на 4-ю строчку в рейтинге ФИФА"
OLESOCC
OLESOCC
   433 / 904
сегодня в 14:54
Мы входим в первую полусотню и это греет душу!..
95-shishani-95
95-shishani-95
   118 / 904
сегодня в 14:51
Хороший результат для САМОЙ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ МИРА- 46 место!!!
И это тоже показывает отсталость России от мира!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
   118 / 904
сегодня в 14:49
Финалист последнего ЧЕ, и победитель последнего ЧМ ниже, чем какая-то сборная Бельгии.
Bavaria_M
Bavaria_M
   724 / 904
сегодня в 14:34
Бредовый рейтинг, бельгия дно а не сборная, с 1 по 10 вообще не место
Брулин
Брулин
   53 / 904
сегодня в 14:25
футбол - зеркало уровняю жизни и экономики в стране
valt134
valt134
   128 / 904
сегодня в 14:08
Славный ход набрали,однако. ДР КОНГО!!! Кажется, мы в ЭЛИТЕ!!!
STVA 1
STVA 1
   94 / 904
сегодня в 13:28
Достижение однако
Знатог
Знатог
   276 / 904
сегодня в 13:20
Всё правильно, Демократическая Россия и Демократическое Конго и должны быть рядом.
Caniggia
Caniggia
   75 / 904
сегодня в 13:19
Ну вот, мы уже 46-е. Надо бы удержаться на этой позиций, что очень непросто. Ведь впереди грозные Кипр и Сан Марино!
Bayern Best
Bayern Best
   212 / 904
сегодня в 13:16
Бельгия походу надолго застряла на первом месте.
Caniggia
Caniggia
   75 / 904
сегодня в 13:15
Теперь мы на одном уровне с великой ДР Конго! Вот это круть! Срочно чабану героя России!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   156 / 904
сегодня в 13:11
Урааааааааа
beefs
beefs
   93 / 904
сегодня в 13:06
Так и до 40-го дойдём, достижение...
баба яга ЗА
баба яга ЗА ответил Misha_g
сегодня в 13:03
Некчемный и ничего не утверждающий рейтинг
однозначно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 904
сегодня в 13:02
Впереди домашние игры с Кипром и Сан Марино.......
Надеюсь после них увидеть нашу Сборную в рейтинге где-то между Англией и Бразилией...))
Misha_g
Misha_g
   713 / 904
сегодня в 13:00
Некчемный и ничего не утверждающий рейтинг
Тага Дага
Тага Дага
   357 / 904
сегодня в 12:56
Что за бред. ..Испания Германия ниже Португалии. ..ппфффф
Тага Дага
Тага Дага ответил борька
   357 / 904
сегодня в 12:53
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Denkuz
       82 / 904
    сегодня в 12:50
    Она тебя мало впечатлила тремя голами?
    Абсолютно нет.
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Игорь Яковлевич
       82 / 904
    сегодня в 12:49
    Без Игаря поднимаемся!
    С Семьлиховым,или Луньковым? Это вряд -ли...Тем более,следует для такого утверждения посмотреть максимальный рейтинг "эпохи Акинфеева".А вот количество его гениальных конкурентов подсчитать теперь может только китайский суперкомпьютер.
    Игорь Яковлевич
    Игорь Яковлевич ответил Serg_Diamond
       429 / 904
    сегодня в 12:47
    как от свиней стали избавляться, так сразу на 4 строчки поднялись
    Правильно, от свиней дыркинфеева, головина, ещё бы убрать фернандоса
    Союзник противников
    Союзник противников
       82 / 904
    сегодня в 12:47
    Лет через 100 есть шанс повторить максимальный рейтинг СССР. Придётся мне потерпеть и пожить,хочу застать это время.
    Игорь Яковлевич
    Игорь Яковлевич
       429 / 904
    сегодня в 12:47
    Без Игаря поднимаемся!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100