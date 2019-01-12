Страшная тайна современного футбола

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:15 сегодня  Эвертон -:-  Борнмут - - -
19:30 сегодня  Тоттенхэм -:-  Ман Юнайтед 2.15 3.7 3.5
Испания. Примера 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Атлетико М -:-  Леванте 1.25 5.8 12.5
18:15 сегодня  Атлетик Б -:-  Севилья 2.78 3.3 2.55
20:30 сегодня  Барселона -:-  Эйбар - - -
22:45 сегодня  Бетис -:-  Реал 3.45 3.65 2.05
Италия. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 2.4 3.4 2.9
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 1.2 7.1 12.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло 1.38 5.1 7.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Нант -:-  Ренн 2.55 3.25 2.8
19:00 сегодня  Тулуза -:-  Страсбур 2.4 3.15 3.1
19:00 сегодня  Дижон -:-  Монпелье 3.5 3.2 2.2
23:00 сегодня  Марсель -:-  Монако 1.63 4.15 5
Австралия. А-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
10:00 сегодня Логотип футбольный клуб СиднейСидней -:- Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 1.85 3.6 4
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори -:- Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 1.55 4.1 5.2
Греция. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 8.5 4.2 1.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 1.45 3.95 7
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 3.7 3.03 2.15
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 1.85 3.5 4
Испания. Сегунда 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КордобаКордоба -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.95 2.9 4.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага 2.75 3 2.6
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 2.12 2.95 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 1.5 3.8 6.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.37 4.3 8.5
Кубок Азии 2019, 2 тур 1 X 2
14:00 сегодня  КНДР -:-  Катар - - -
16:30 сегодня  Оман -:-  Япония - - -
19:00 сегодня  Туркменистан -:-  Узбекистан - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 2.1 3.2 3.4
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Страшная тайна современного футбола

вчера, 16:00

«Соккер.ру» не верит создателям «футбольного равенства» на слово. Выясняем, как меняется ситуация в европейском футболе в пору роста доходов. 

Аргумент, что деньги «дешевеют» и поэтому нужно учитывать инфляцию при оценке трансферной стоимости, принимается. Также логично заявлять, что клубы больше тратят, поскольку намного больше зарабатывают в этих самих подешевевших «фантиках».

Но в этом ключ к пониманию правды о современном футболе. Важно понять, что случилось, когда в одних руках сконцентрировались основные футбольные активы. Все видные игроки мечтают только о больших клубах. У фаворитов лучшие мастера, меняющие одного босса на другого. А «Лестер» выскакивает так редко, что не влияет на тенденцию. 

Существует ли «конкурентное равновесие» в европейском футболе? Нельзя прямо перенести термин из экономики, но суть вопроса интуитивно понятна. В командном спорте финансовый дисбаланс вредит спортивной конкуренции. А привлекательность лиги для зрителя кроется, в том числе, в непредсказуемости. 

Аналитики из CIES Football Observatory изучили 24 европейских турнира за десять сезонов – с 2008/09 по 2017/18, и собрали солидную базу данных, которые пора проанализировать. 

• оценили результаты 69 754 матчей за десять сезонов. Выборка более чем репрезентативная и позволяет проследить динамику в европейском футболе; 

• кроме топ-5 лиг и четырех низших лиг (все из первой пятерки, кроме Сегунды), в поле зрения были турниры от РПЛ до финской высшей лиги или чемпионата Шотландии;  

• кроме 22 национальных турниров, изучали также результаты Лиги чемпионов и Лиги Европы – 1 250 и 1 986 поединков соответственно. 

Дисбаланс по сезонам

Для начала важно понять, растет ли разрыв между «богатыми» и «бедными»? Для этого взяли тройку победителей в каждой из лиг, посчитали набранные ими очки (без учета штрафов). 

А дальше смотрели, сколько пунктов набирают победители от теоретического максимума. Проще говоря, пробовали выяснить, насколько просто собрать чемпионские показатели, а также меняется ли ситуация с течением времени. 
Страшная тайна современного футбола

• за десять лет победители 22 национальных первенств Европы и обладатели кубков чемпионов, а также кубков УЕФА в среднем собирали от 71.2 % очков от возможного максимума до 76.0 %;

•  десять лет назад чемпионским показателем был 71 % от максимума, а между 71-73 % скакали еще три года, после чего резко пошли вверх; 

• разница между чемпионами 2018 и 2008 годов – почти 5 %. Серьезный подъем, причем по графику заметно, что даже спад в 2015 году не ломает тенденцию. За 10 лет чемпионы ушли в отрыв; 

• для тройки призеров ситуация немного другая – разница за десять лет составила всего 2 % вместо почти 5 % для чемпионов. Можно констатировать, что при оценке первой тройки показатели падают; 

• в среднем тройка лучших в разных турнирах набирает 68.6 % от возможных очков, причем за десять лет четырежды падали ниже отметки 2008 года, но при этом четыре сезона подряд фиксируем рост; 
Страшная тайна современного футбола

• аналогичная картина в рамках пяти ведущих лиг, только гипертрофированная. В 2008 году для Европы средний чемпионский показатель – 71.2 % ото всех очков, а для топ-5 уже 73.8 %. Сейчас видим по континенту 76.0 %, а в ведущих лигах чемпионы собирают 83.3 % очков от возможного максимума; 

• эмпирически знаем, что в топ-5 часто одни и те же чемпионы – «Ювентус», ПСЖ, «Барселона» и «Бавария». Поставили много исторических рекордов. Не удивительно, что статистика подтверждает наблюдения – прирост пунктов за 10 лет составил целых 9.9 % от максимума для чемпионов; 

• топ-5 подводят только вторые и третьи призеры. Часто нет реальной конкуренции даже в первой тройке, хотя в среднем собирают 72.9 % на троих. И самый низкий показатель за десять лет – 67.2 %, больше самого низкого показателя по Европе; 

• по графику для чемпионов можно зафиксировать четырехлетние циклы роста благодаря провалу 2015 года. Вряд ли это тенденция, поскольку в 2019 году, судя по графикам МС, «Ливерпуля», ПСЖ, «Ювентуса» и «Боруссии» Д, чемпионы 4 из 5 лиг могут набрать невероятно много баллов, а средний показатель снова будет рекордным – выше 83.3 %. 
Страшная тайна современного футбола

• интересная таблица – сравнивает «чемпионский стандарт» для пяти сезонов с 2009 по 2013 годы, а также пяти сезонов с 2014-го по 2018-й. Можно проследить эволюцию и зафиксировать, что в 16 из 22 турниров победители стали зарабатывать больше пунктов, чем в пятилетку, когда футбол приносил меньше доходов, а богатые богатели медленнее; 

• существуют заметные различия по лигам. В Португалии чемпионы собирают 84.4 % очков от максимума в среднем, в Испании – 82.7 %. Там динамика по пятилеткам отрицательная, хотя критического падения нет, просто чемпионы чуть сбавили темп; 

• самая большая разница в Лиге 1 (+10.0 % имени ПСЖ), Бундеслиге (+7.2 % за пятилетку) и в Серии А (+8.3 %). В Европе больше нет лиг, чтобы чемпионы так рванули, а ведь речь о тройке из топ-5. Но и в АПЛ разница по пятилеткам положительная – 2.3 %;

• вторые дивизионы Франции, Италии и Англии, а также высшая лига Польши – самые трудные для чемпионов, стремящихся поставить рекорды. РПЛ (РФПЛ) ожидаемо во второй половине списка, динамика составляет +1.1 %, в среднем чемпион России собирает 71.7 %, находится между чемпионами Дании и Швеции. 

Дисбаланс по матчам

Кроме оценки возможностей чемпионов и призеров, важно посмотреть на конкретные игры. Может, хотя бы в пределах дуэлей сохраняется конкуренция и каждый может переиграть каждого? 

Для ответа на вопрос исследователи взяли матчи групповых раундов ЛЧ и ЛЕ (чтобы не было участников с разным количеством матчей) из 22 лиг. Считали среднюю разницу мячей по турнирам и в целом, а также количество погромов – разница от трех мячей и более. 
Страшная тайна современного футбола

• в среднем для 24 турниров разница мячей с 1.289 выросла до 1.357. Для среднего показателя заметный рост, причем обращает внимание тенденция – показатель стабильно растет четыре сезона подряд; 

• процент разгромов вырос с 13.8 % до 15.8 %, и эти 2 % - большая разница. Снова фиксируем стабильный рост с сезона 2015 года, причем рекордные показатели по обоим параметрам зафиксировали именно в прошлом году;
Страшная тайна современного футбола

• тренд сохраняется для топ-5, хотя колебания тут больше могут зависеть от наличия в конкретном сезоне безнадежных аутсайдеров, которых все громят. Но рост с 1.294 до 1.408 говорит, что в топ-5 средняя разница мячей в матче выше, чем показатель для всей Европы; 

• в 2017 году зафиксировали в среднем 18.5 % разгромов в топ-5 – почти каждый пятый матч завершался с такой разницей. В целом поднялись с 13.9 %. Конечно, погромы случаются и в матчах фаворитов между собой, но тренд на результативную игру совпадает с трендом на разрыв между фаворитом и аутсайдером в конкретно взятом матче; 
Страшная тайна современного футбола

• самый большой классовый разрыв, выраженный средней разницей голов, в группах ЛЧ – 1.578 мяча. Там же рекордный прирост за пятилетку – с 1.47 до 1.686 в пяти последних сезонах. Финансовая пропасть отражается на поле, редкие исключения не спасают; 

• в РПЛ почти ничего не изменилось, а разница мячей одна из самых маленьких. Если брать высшие лиги, то самая жесткая борьба в Польше, Франции и России. Также держится Серия А – там наклепать много голов сложно, хотя средняя разница медленно, но растет; 
Страшная тайна современного футбола

• когда переходим к проценту погромов, то снова впереди всех групповой этап ЛЧ – 21 % всех матчей завершается с разницей в три мяча и более. Для сравнения, в Лиге 1 только 13.1 % игр ведут к разгромам, а в РПЛ только 13.7 %; 

• низкие показатели в Польше, Италии, России и Франции не противоречат общему тренду на выделение фаворитов по финансовым возможностям. Просто в названных лигах самые богатые не всегда используют козыри. ПСЖ отдавал титулы, а в РПЛ есть круг богатых, но не очень результативных команд; 

• в Англии средний процент разгромов вырос до 16.5 %. А если говорим о последней пятилетке, то - 17.5 %. Выше только показатели Германии – 17.7 % за 10 лет, а также Испании – 18.5 % за пятилетку и 17.9 % за весь отрезок. Две лиги, которые считаются самыми сильными на планете, не скупятся на погромы. И вряд ли это говорит о равенстве. 

Общие выводы. Фавориты уходят в отрыв?

Вывод на основе анализа 24 турниров за 10 лет однозначный: финансовое неравенство медленно, но верно убивает реальную футбольную конкуренцию. Особенно это заметно при рассмотрении топ-5 и результатов в Лиге чемпионов. 

Но в УЕФА не спешат паниковать и вмешиваться. Ведь доходы у многих растут, интерес к европейскому футболу в мировом масштабе небывалый. Почему никто не бьет тревогу и не подчеркивает то, как увеличился разрыв, оцененный аналитиками? 

Большие деньги любят тишину, а футбол их приносит. Ведущие клубы получают сотни миллионов, болельщики – зрелище. Многие довольны, а о спортивном принципе никто не переживает. Это и плохо, и хорошо – лучшие команды показывают прекрасный футбол, а остальным остается локальное внимание.

В АПЛ держатся за счет пула из фаворитов, причем самый доходный – МЮ, в таблице ниже всех. Но в Испании всего три богатейших претендента на титул, а чаще всего один. В Германии – два в этом сезоне, а много лет был один. В Италии и Франции – по одному, причем «Ювентус», в отличие от ПСЖ, даже на годик не уступает. 

Рост не экспоненциальный, но тенденция пугающая. Чемпионы никогда не жаловались на возможность набрать около 70 % очков за сезон от максимума. Но сейчас набирают в среднем 76 % по Европе и 83 % в пределах топ-5. Раньше процент разгромов был немаленьким, но их количество заметно выросло. 

В топ-5 общие тенденции видны сильнее из-за статуса и финансовой состоятельности традиционных фаворитов – скоро каждый пятый матч ведущей лиги будет вести к разнице в три мяча и выше. А в ЛЧ за последние пять сезонов почти каждый четвертый поединок в группах завершается погромом. И в основном побеждают именно фавориты. 

Бывают сенсационные исключения в играх на вылет. Бывают разовые сюрпризы в отдельных лигах. Но «Лестер» и «Монако» не задерживаются на вершине. Фиксируем как общий рост чемпионских стандартов в 16 из 22 лиг, так и заметный рост числа погромов в главном турнире, позволяющем  сравнить лучших отовсюду – Лиге чемпионов. 

Если руководители УЕФА будут хлопать ушами, концовка истории «богатые идут в отрыв» может завершиться глобальным футбольным кризисом. Опыт мировой экономики показывает, что реальная конкуренция помогает развитию, а монополия чаще всего вредит здоровью рынка. 

Сейчас ценнейшие футбольные активы – игроки, собираются в десятке клубов, Суперлигу уже создали. Новейшая история футбола не знала 23 % погромов в ЛЧ – средний показатель пяти последних лет. И в топ-5 лидер может заметно оторваться от второго-третьего призера.   

За последние два года поставлены рекорды абсолютно по всем показателям изучения конкурентного дисбаланса в футболе. Популярный сериальный персонаж полковник Владимир Яковлев в аналогичных случаях проводит анализ серией матерных слов. Они уместны рядом с серьезными цифрами, ведь непонятно, что будет дальше.

В гонке вооружений шейхи, миллиардеры и международные корпорации заигрались так, что футболисты уперлись в потолок. Фаворитам надо собрать 90 % пунктов, чтобы удивить. 

«Ювентус», ПСЖ, «Бавария» и «Барселона» - многократные чемпионы своих стран. «Реал» взял четыре кубка чемпионов за пять лет. Почти все еврокубки достались богатеющим испанским клубам. С одной стороны – все заслуженно. А с другой, о каком равенстве возможностей речь? Создано несколько брендов, за которые все лучшие хотят играть.  

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Все комментарии
Lokoll
Lokoll
вчера в 20:21
А тайна конспирологии автором не раскрыта. Ясно, что побеждает узкий круг избранных, но насколько этим кругом манипулируют, опять же вопреки спортивному принципу?
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   268 / 686
вчера в 17:41
Футбольная индустрия это не спорт, не бизнес и даже не политика, это отображение нового миропорядка, который, как и всё в этом мире, сменится другим. Придёт время, когда футболисты будут играть с детства только за свои команды, за свой город...империи исчезнут, а футбол пребудет всегда )))
barcelonistas
barcelonistas
   253 / 686
вчера в 17:40
В чем тайна то? 😂
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