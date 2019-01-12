Страшная тайна современного футбола

вчера, 16:00

«Соккер.ру» не верит создателям «футбольного равенства» на слово. Выясняем, как меняется ситуация в европейском футболе в пору роста доходов.

Аргумент, что деньги «дешевеют» и поэтому нужно учитывать инфляцию при оценке трансферной стоимости, принимается. Также логично заявлять, что клубы больше тратят, поскольку намного больше зарабатывают в этих самих подешевевших «фантиках».

Но в этом ключ к пониманию правды о современном футболе. Важно понять, что случилось, когда в одних руках сконцентрировались основные футбольные активы. Все видные игроки мечтают только о больших клубах. У фаворитов лучшие мастера, меняющие одного босса на другого. А «Лестер» выскакивает так редко, что не влияет на тенденцию.

Существует ли «конкурентное равновесие» в европейском футболе? Нельзя прямо перенести термин из экономики, но суть вопроса интуитивно понятна. В командном спорте финансовый дисбаланс вредит спортивной конкуренции. А привлекательность лиги для зрителя кроется, в том числе, в непредсказуемости.

Аналитики из CIES Football Observatory изучили 24 европейских турнира за десять сезонов – с 2008/09 по 2017/18, и собрали солидную базу данных, которые пора проанализировать.

• оценили результаты 69 754 матчей за десять сезонов. Выборка более чем репрезентативная и позволяет проследить динамику в европейском футболе;

• кроме топ-5 лиг и четырех низших лиг (все из первой пятерки, кроме Сегунды), в поле зрения были турниры от РПЛ до финской высшей лиги или чемпионата Шотландии;

• кроме 22 национальных турниров, изучали также результаты Лиги чемпионов и Лиги Европы – 1 250 и 1 986 поединков соответственно.

Дисбаланс по сезонам

Для начала важно понять, растет ли разрыв между «богатыми» и «бедными»? Для этого взяли тройку победителей в каждой из лиг, посчитали набранные ими очки (без учета штрафов).

А дальше смотрели, сколько пунктов набирают победители от теоретического максимума. Проще говоря, пробовали выяснить, насколько просто собрать чемпионские показатели, а также меняется ли ситуация с течением времени.



• за десять лет победители 22 национальных первенств Европы и обладатели кубков чемпионов, а также кубков УЕФА в среднем собирали от 71.2 % очков от возможного максимума до 76.0 %;

• десять лет назад чемпионским показателем был 71 % от максимума, а между 71-73 % скакали еще три года, после чего резко пошли вверх;

• разница между чемпионами 2018 и 2008 годов – почти 5 %. Серьезный подъем, причем по графику заметно, что даже спад в 2015 году не ломает тенденцию. За 10 лет чемпионы ушли в отрыв;

• для тройки призеров ситуация немного другая – разница за десять лет составила всего 2 % вместо почти 5 % для чемпионов. Можно констатировать, что при оценке первой тройки показатели падают;

• в среднем тройка лучших в разных турнирах набирает 68.6 % от возможных очков, причем за десять лет четырежды падали ниже отметки 2008 года, но при этом четыре сезона подряд фиксируем рост;



• аналогичная картина в рамках пяти ведущих лиг, только гипертрофированная. В 2008 году для Европы средний чемпионский показатель – 71.2 % ото всех очков, а для топ-5 уже 73.8 %. Сейчас видим по континенту 76.0 %, а в ведущих лигах чемпионы собирают 83.3 % очков от возможного максимума;

• эмпирически знаем, что в топ-5 часто одни и те же чемпионы – «Ювентус», ПСЖ , «Барселона» и «Бавария». Поставили много исторических рекордов. Не удивительно, что статистика подтверждает наблюдения – прирост пунктов за 10 лет составил целых 9.9 % от максимума для чемпионов;

• топ-5 подводят только вторые и третьи призеры. Часто нет реальной конкуренции даже в первой тройке, хотя в среднем собирают 72.9 % на троих. И самый низкий показатель за десять лет – 67.2 %, больше самого низкого показателя по Европе;

• по графику для чемпионов можно зафиксировать четырехлетние циклы роста благодаря провалу 2015 года. Вряд ли это тенденция, поскольку в 2019 году, судя по графикам МС , «Ливерпуля», ПСЖ , «Ювентуса» и «Боруссии» Д, чемпионы 4 из 5 лиг могут набрать невероятно много баллов, а средний показатель снова будет рекордным – выше 83.3 %.



• интересная таблица – сравнивает «чемпионский стандарт» для пяти сезонов с 2009 по 2013 годы, а также пяти сезонов с 2014-го по 2018-й. Можно проследить эволюцию и зафиксировать, что в 16 из 22 турниров победители стали зарабатывать больше пунктов, чем в пятилетку, когда футбол приносил меньше доходов, а богатые богатели медленнее;

• существуют заметные различия по лигам. В Португалии чемпионы собирают 84.4 % очков от максимума в среднем, в Испании – 82.7 %. Там динамика по пятилеткам отрицательная, хотя критического падения нет, просто чемпионы чуть сбавили темп;

• самая большая разница в Лиге 1 (+10.0 % имени ПСЖ ), Бундеслиге (+7.2 % за пятилетку) и в Серии А (+8.3 %). В Европе больше нет лиг, чтобы чемпионы так рванули, а ведь речь о тройке из топ-5. Но и в АПЛ разница по пятилеткам положительная – 2.3 %;

• вторые дивизионы Франции, Италии и Англии, а также высшая лига Польши – самые трудные для чемпионов, стремящихся поставить рекорды. РПЛ ( РФПЛ ) ожидаемо во второй половине списка, динамика составляет +1.1 %, в среднем чемпион России собирает 71.7 %, находится между чемпионами Дании и Швеции.

Дисбаланс по матчам

Кроме оценки возможностей чемпионов и призеров, важно посмотреть на конкретные игры. Может, хотя бы в пределах дуэлей сохраняется конкуренция и каждый может переиграть каждого?

Для ответа на вопрос исследователи взяли матчи групповых раундов ЛЧ и ЛЕ (чтобы не было участников с разным количеством матчей) из 22 лиг. Считали среднюю разницу мячей по турнирам и в целом, а также количество погромов – разница от трех мячей и более.



• в среднем для 24 турниров разница мячей с 1.289 выросла до 1.357. Для среднего показателя заметный рост, причем обращает внимание тенденция – показатель стабильно растет четыре сезона подряд;

• процент разгромов вырос с 13.8 % до 15.8 %, и эти 2 % - большая разница. Снова фиксируем стабильный рост с сезона 2015 года, причем рекордные показатели по обоим параметрам зафиксировали именно в прошлом году;



• тренд сохраняется для топ-5, хотя колебания тут больше могут зависеть от наличия в конкретном сезоне безнадежных аутсайдеров, которых все громят. Но рост с 1.294 до 1.408 говорит, что в топ-5 средняя разница мячей в матче выше, чем показатель для всей Европы;

• в 2017 году зафиксировали в среднем 18.5 % разгромов в топ-5 – почти каждый пятый матч завершался с такой разницей. В целом поднялись с 13.9 %. Конечно, погромы случаются и в матчах фаворитов между собой, но тренд на результативную игру совпадает с трендом на разрыв между фаворитом и аутсайдером в конкретно взятом матче;



• самый большой классовый разрыв, выраженный средней разницей голов, в группах ЛЧ – 1.578 мяча. Там же рекордный прирост за пятилетку – с 1.47 до 1.686 в пяти последних сезонах. Финансовая пропасть отражается на поле, редкие исключения не спасают;

• в РПЛ почти ничего не изменилось, а разница мячей одна из самых маленьких. Если брать высшие лиги, то самая жесткая борьба в Польше, Франции и России. Также держится Серия А – там наклепать много голов сложно, хотя средняя разница медленно, но растет;



• когда переходим к проценту погромов, то снова впереди всех групповой этап ЛЧ – 21 % всех матчей завершается с разницей в три мяча и более. Для сравнения, в Лиге 1 только 13.1 % игр ведут к разгромам, а в РПЛ только 13.7 %;

• низкие показатели в Польше, Италии, России и Франции не противоречат общему тренду на выделение фаворитов по финансовым возможностям. Просто в названных лигах самые богатые не всегда используют козыри. ПСЖ отдавал титулы, а в РПЛ есть круг богатых, но не очень результативных команд;

• в Англии средний процент разгромов вырос до 16.5 %. А если говорим о последней пятилетке, то - 17.5 %. Выше только показатели Германии – 17.7 % за 10 лет, а также Испании – 18.5 % за пятилетку и 17.9 % за весь отрезок. Две лиги, которые считаются самыми сильными на планете, не скупятся на погромы. И вряд ли это говорит о равенстве.

Общие выводы. Фавориты уходят в отрыв?

Вывод на основе анализа 24 турниров за 10 лет однозначный: финансовое неравенство медленно, но верно убивает реальную футбольную конкуренцию. Особенно это заметно при рассмотрении топ-5 и результатов в Лиге чемпионов.

Но в УЕФА не спешат паниковать и вмешиваться. Ведь доходы у многих растут, интерес к европейскому футболу в мировом масштабе небывалый. Почему никто не бьет тревогу и не подчеркивает то, как увеличился разрыв, оцененный аналитиками?

Большие деньги любят тишину, а футбол их приносит. Ведущие клубы получают сотни миллионов, болельщики – зрелище. Многие довольны, а о спортивном принципе никто не переживает. Это и плохо, и хорошо – лучшие команды показывают прекрасный футбол, а остальным остается локальное внимание.

В АПЛ держатся за счет пула из фаворитов, причем самый доходный – МЮ , в таблице ниже всех. Но в Испании всего три богатейших претендента на титул, а чаще всего один. В Германии – два в этом сезоне, а много лет был один. В Италии и Франции – по одному, причем «Ювентус», в отличие от ПСЖ , даже на годик не уступает.

Рост не экспоненциальный, но тенденция пугающая. Чемпионы никогда не жаловались на возможность набрать около 70 % очков за сезон от максимума. Но сейчас набирают в среднем 76 % по Европе и 83 % в пределах топ-5. Раньше процент разгромов был немаленьким, но их количество заметно выросло.

В топ-5 общие тенденции видны сильнее из-за статуса и финансовой состоятельности традиционных фаворитов – скоро каждый пятый матч ведущей лиги будет вести к разнице в три мяча и выше. А в ЛЧ за последние пять сезонов почти каждый четвертый поединок в группах завершается погромом. И в основном побеждают именно фавориты.

Бывают сенсационные исключения в играх на вылет. Бывают разовые сюрпризы в отдельных лигах. Но «Лестер» и «Монако» не задерживаются на вершине. Фиксируем как общий рост чемпионских стандартов в 16 из 22 лиг, так и заметный рост числа погромов в главном турнире, позволяющем сравнить лучших отовсюду – Лиге чемпионов.

Если руководители УЕФА будут хлопать ушами, концовка истории «богатые идут в отрыв» может завершиться глобальным футбольным кризисом. Опыт мировой экономики показывает, что реальная конкуренция помогает развитию, а монополия чаще всего вредит здоровью рынка.

Сейчас ценнейшие футбольные активы – игроки, собираются в десятке клубов, Суперлигу уже создали. Новейшая история футбола не знала 23 % погромов в ЛЧ – средний показатель пяти последних лет. И в топ-5 лидер может заметно оторваться от второго-третьего призера.

За последние два года поставлены рекорды абсолютно по всем показателям изучения конкурентного дисбаланса в футболе. Популярный сериальный персонаж полковник Владимир Яковлев в аналогичных случаях проводит анализ серией матерных слов. Они уместны рядом с серьезными цифрами, ведь непонятно, что будет дальше.

В гонке вооружений шейхи, миллиардеры и международные корпорации заигрались так, что футболисты уперлись в потолок. Фаворитам надо собрать 90 % пунктов, чтобы удивить.