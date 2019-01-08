Топ-100 самых дорогих футболистов пяти ведущих лиг Европы

Центр спортивных исследований CIES выпустил отчет, в котором назвал фамилии 100 самых дорогих футболистов топ-5 лиг Старого Света. «Соккер.ру» комментирует выбор.
У кого-то новогодняя традиция – ходить в баню, у CIES – проводить исследования трансферной стоимости лучших футболистов планеты. Вот и 2019 год исследовательское бюро начало с публикации поста с сотней фамилий и указанием цены: это сотня самых дорогостоящих футболистов, выступающих в топ-5 лигах Старого Света (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция). На самом деле, в этих пяти чемпионатах собран практически весь цвет мирового футбола.
Ценники CIES отличаются от более привычных ориентировочных параметров, которые задает немецкий портал «Трансфермаркт», но исследование «Футбольной обсерватории» интересно еще и по той причине, что CIES в пояснительной записке рассказывает о своем алгоритме формирования стоимости футболиста. Подход воистину научный, в процессе исследования учитывается 21 параметр. На первоначальном этапе определяются возраст, позиция, лига, в которой выступает игрок, активность в клубе и сборной (число игровых минут, статистика), результаты команд с этим футболистом в составе, экономический уровень и текущее финансовое положение клуба, владеющего контрактом игрока.
Дальше смотрят на срок действия контракта, предыдущие трансферы, если таковые были, и их стоимость, национальность (тоже может влиять на ценник, как пример – игроки с российским паспортом в условиях лимита на легионеров в РПЛ переоцениваются). Когда речь идет о конкретном переходе, важно оценить еще и экономический уровень «принимающей стороны» (цена зависит не только от возможностей продавца, но и покупателя; один и тот же футболист для разных клубов может идти по разной цене). В данном списке это значение заменено на некое среднее, ведь футболисты оценены безотносительно потенциального перехода в какой-то конкретный клуб. Заинтригованы? Тогда самое время зачитать весь список!
|
#
|
Имя
|
Клуб
|
Национальность
|
Возраст
|
Контракт
до [год]
|
Стоимость по версии CIES (млн евро)
|
1
|
Килиан Мбаппе
|
ПСЖ
|
Франция
|
20
|
2022
|
218.5
|
2
|
Харри Кейн
|
«Тоттенхэм»
|
Англия
|
25
|
2024
|
200.3
|
3
|
Неймар
|
ПСЖ
|
Бразилия
|
27
|
2022
|
197.1
|
4
|
Рахим Стерлинг
|
«Ман Сити»
|
Англия
|
24
|
2023
|
185.8
|
5
|
Мохамед Салах
|
«Ливерпуль»
|
Египет
|
27
|
2023
|
184.3
|
6
|
Пауло Дибала
|
«Ювентус»
|
Аргентина
|
25
|
2022
|
171.9
|
7
|
Лионель Месси
|
«Барселона»
|
Аргентина
|
32
|
2021
|
171.2
|
8
|
Ромелу Лукаку
|
МЮ
|
Бельгия
|
26
|
2022
|
162
|
9
|
Филиппе Коутиньо
|
«Барселона»
|
Бразилия
|
27
|
2023
|
157
|
10
|
Лерой Сане
|
«Ман Сити»
|
Германия
|
23
|
2021
|
156.1
|
11
|
Антуан Гризманн
|
«Атлетико»
|
Франция
|
28
|
2023
|
155.2
|
12
|
Деле Алли
|
«Тоттенхэм»
|
Англия
|
23
|
2024
|
150.2
|
13
|
Роберто Фирмино
|
«Ливерпуль»
|
Бразилия
|
27
|
2023
|
145.6
|
14
|
Садио Мане
|
«Ливерпуль»
|
Сенегал
|
22
|
2023
|
137.4
|
15
|
Габриэль Жезус
|
«Ман Сити»
|
Бразилия
|
22
|
2023
|
134.6
|
16
|
Бернарду Силва
|
«Ман Сити»
|
Португалия
|
24
|
2022
|
133.2
|
17
|
Поль Погба
|
МЮ
|
Франция
|
26
|
2021
|
130.3
|
18
|
Эден Азар
|
«Челси»
|
Бельгия
|
28
|
2020
|
129
|
19
|
Криштиану Роналду
|
«Ювентус»
|
Португалия
|
34
|
2022
|
127.2
|
20
|
Усман Дембеле
|
«Барселона»
|
Франция
|
22
|
2022
|
120.3
|
21
|
Трент Александер-Арнольд
|
«Ливерпуль»
|
Англия
|
20
|
2022
|
117.2
|
22
|
Джейдон Санчо
|
«Боруссия Дортмунд»
|
Англия
|
19
|
2022
|
112.6
|
23
|
Луис Суарес
|
«Барселона»
|
Уругвай
|
32
|
2021
|
109.3
|
24
|
Алиссон
|
«Ливерпуль»
|
Бразилия
|
26
|
2024
|
105.6
|
25
|
Лоренцо Инсинье
|
«Наполи»
|
Италия
|
28
|
2022
|
104.7
|
26
|
Эмерик Ляпорт
|
«Ман Сити»
|
Франция
|
25
|
2023
|
104.3
|
27
|
Эдерсон
|
«Ман Сити»
|
Бразилия
|
25
|
2025
|
100.1
|
28
|
Марк-Андре тер Штеген
|
«Барселона»
|
Германия
|
27
|
2022
|
98
|
29
|
Нголо Канте
|
«Челси»
|
Франция
|
28
|
2023
|
97.2
|
30
|
Кевин Де Брюйне
|
«Ман Сити»
|
Бельгия
|
28
|
2023
|
95.6
|
31
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
|
«Арсенал»
|
Габон
|
30
|
2022
|
95.4
|
32
|
Вирджил ван Дейк
|
«Ливерпуль»
|
Нидерланды
|
27
|
2023
|
95
|
33
|
Хын-Мин Сон
|
«Тоттенхэм»
|
Южная Корея
|
26
|
2023
|
93.9
|
34
|
Давинсон Санчес
|
«Тоттенхэм»
|
Колумбия
|
23
|
2024
|
93.6
|
35
|
Мауро Икарди
|
«Интер»
|
Аргентина
|
26
|
2021
|
91.8
|
36
|
Маркус Рэшфорд
|
МЮ
|
Англия
|
21
|
2020
|
90.4
|
37
|
Сауль Ньигес
|
«Атлетико»
|
Испания
|
24
|
2026
|
90.2
|
38
|
Фабиньо
|
«Ливерпуль»
|
Бразилия
|
25
|
2023
|
86.5
|
39
|
Серхио Агуэро
|
«Ман Сити»
|
Аргентина
|
31
|
2021
|
84.3
|
40
|
Мемфис Депай
|
«Лион»
|
Нидерланды
|
25
|
2021
|
84.3
|
41
|
Самюэль Умтити
|
«Барселона»
|
Франция
|
25
|
2023
|
84
|
42
|
Антонио Рюдигер
|
«Челси»
|
Германия
|
26
|
2022
|
83.1
|
43
|
Тимо Вернер
|
«РБ Лейпциг»
|
Германия
|
23
|
2020
|
82.9
|
44
|
Эндрю Робертсон
|
«Ливерпуль»
|
Шотландия
|
25
|
2022
|
82.4
|
45
|
Джо Гомес
|
«Ливерпуль»
|
Англия
|
22
|
2024
|
82.1
|
46
|
Эрик Дайер
|
«Тоттенхэм»
|
Англия
|
25
|
2021
|
81.2
|
47
|
Гонсалу Гедеш
|
«Валенсия»
|
Португалия
|
22
|
2023
|
80.1
|
48
|
Джон Стоунз
|
«Ман Сити»
|
Англия
|
25
|
2022
|
78.2
|
49
|
Тома Лемар
|
«Атлетико»
|
Франция
|
23
|
2023
|
78.2
|
50
|
Жоау Канселу
|
«Ювентус»
|
Португалия
|
25
|
2023
|
78
|
51
|
Кайл Уокер
|
«Ман Сити»
|
Англия
|
29
|
2022
|
77
|
52
|
Кепа Аррисабалага
|
«Челси»
|
Испания
|
24
|
2025
|
76.7
|
53
|
Ришарлисон
|
«Эвертон»
|
Бразилия
|
22
|
2023
|
76.2
|
54
|
Рияд Марез
|
«Ман Сити»
|
Алжир
|
28
|
2023
|
76
|
55
|
Марко Асенсио
|
«Реал»
|
Испания
|
23
|
2023
|
75.9
|
56
|
Кристиан Эриксен
|
«Тоттенхэм»
|
Дания
|
27
|
2020
|
75.2
|
57
|
Жоржиньо
|
«Челси»
|
Италия
|
27
|
2023
|
75.2
|
58
|
Гарет Бэйл
|
«Реал»
|
Уэльс
|
29
|
2022
|
75.1
|
59
|
Анхель Корреа
|
«Атлетико»
|
Аргентина
|
24
|
2024
|
75.1
|
60
|
Джорджиньо Вейналдум
|
«Ливерпуль»
|
Нидерланды
|
28
|
2021
|
75
|
61
|
Уссем Ауар
|
«Лион»
|
Франция
|
20
|
2023
|
74.8
|
62
|
Александр Ляказетт
|
«Арсенал»
|
Франция
|
28
|
2022
|
74.6
|
63
|
Лукас Торрейра
|
«Арсенал»
|
Уругвай
|
23
|
2023
|
74.3
|
64
|
Дженгиз Юндер
|
«Рома»
|
Турция
|
21
|
2022
|
73.9
|
65
|
Коке
|
«Атлетико»
|
Испания
|
27
|
2024
|
72.5
|
66
|
Флориан Товен
|
«Марсель»
|
Франция
|
26
|
2021
|
71.3
|
67
|
Федерико Кьеза
|
«Фиорентина»
|
Италия
|
21
|
2022
|
71
|
68
|
Милан Шкриньяр
|
«Интер»
|
Словакия
|
24
|
2022
|
70.1
|
69
|
Альваро Мората
|
«Челси»
|
Испания
|
26
|
2022
|
70.2
|
70
|
Фабиан Руис
|
«Наполи»
|
Испания
|
23
|
2023
|
70.1
|
71
|
Родриго Эрнандес
|
«Атлетико»
|
Испания
|
23
|
2023
|
70.1
|
72
|
Чиро Иммобиле
|
«Лацио»
|
Италия
|
29
|
2023
|
69.8
|
73
|
Рафаэль Варан
|
«Реал»
|
Франция
|
26
|
2022
|
68.4
|
74
|
Наби Кейта
|
«Ливерпуль»
|
Гвинея
|
24
|
2023
|
68.4
|
75
|
Тибо Куртуа
|
«Реал»
|
Бельгия
|
27
|
2024
|
67.8
|
76
|
Бертран Траоре
|
«Лион»
|
Буркина-Фасо
|
23
|
2022
|
66.3
|
77
|
Тангай Н'Домбеле
|
«Лион»
|
Франция
|
22
|
2023
|
65.8
|
78
|
Калиду Кулибали
|
«Наполи»
|
Сенегал
|
28
|
2023
|
65.2
|
79
|
Йозуа Киммих
|
«Бавария»
|
Германия
|
24
|
2023
|
65.2
|
80
|
Маркос Алонсо
|
«Челси»
|
Испания
|
28
|
2023
|
65.1
|
81
|
Кристиан Пулишич
|
«Челси» (арендован «Боруссией»)
|
США
|
20
|
2024
|
64.1
|
82
|
Гранит Джака
|
«Арсенал»
|
Швейцария
|
26
|
2023
|
62.9
|
83
|
Джордан Пикфорд
|
«Эвертон»
|
Англия
|
25
|
2024
|
62.7
|
84
|
Никлас Зюле
|
«Бавария»
|
Германия
|
23
|
2022
|
62.7
|
85
|
Маркиньос
|
ПСЖ
|
Бразилия
|
25
|
2022
|
61.3
|
86
|
Роберт Левандовски
|
«Бавария»
|
Польша
|
30
|
2021
|
60.7
|
87
|
Гонсало Игуаин
|
«Ювентус» (арендован «Миланом»)
|
Аргентина
|
31
|
2021
|
60.3
|
88
|
Клеман Ленгле
|
«Барселона»
|
Франция
|
24
|
2023
|
59.2
|
89
|
Аллан
|
«Наполи»
|
Бразилия
|
28
|
2023
|
58.8
|
90
|
Миралем Пьянич
|
«Ювентус»
|
Босния и Герцеговина
|
29
|
2023
|
58.6
|
91
|
Джанлуиджи Доннарумма
|
«Милан»
|
Италия
|
20
|
2021
|
58.4
|
92
|
Франк Кессье
|
«Милан»
|
Кот-д’Ивуар
|
22
|
2022
|
58.3
|
93
|
Николас Отаменди
|
«Ман Сити»
|
Аргентина
|
31
|
2022
|
58
|
94
|
Алекс Сандро
|
«Ювентус»
|
Бразилия
|
28
|
2023
|
57.9
|
95
|
Брайан Кристанте
|
«Рома»
|
Италия
|
24
|
2023
|
57.2
|
96
|
Фелипе Андерсон
|
«Вест Хэм»
|
Бразилия
|
26
|
2022
|
56.9
|
97
|
Ян Облак
|
«Атлетико»
|
Словения
|
26
|
2021
|
56.8
|
98
|
Тони Кроос
|
«Реал»
|
Германия
|
29
|
2022
|
56.1
|
99
|
Люка Эрнандес
|
«Атлетико»
|
Франция
|
23
|
2024
|
55.7
|
100
|
Андре Силва
|
«Милан» (арендован «Севильей»
|
Португалия
|
23
|
2022
|
55.6
В прошлогоднем рейтинге CIES на первом месте был Неймар, оцененный в 213 миллионов евро, следом шел Месси, вооруженный 202 млн. Прошел год, бразилец откатился на третью строчку, а аргентинец, которому уже 32 года, стал седьмым. Его вечный конкурент Роналду через месяц отпразднует 34-й день рождения, португалец занимает 19-ю строчку, он является самым возрастным футболистом в топ-100. А на первом месте 20-летний вундеркинд Мбаппе, и за 218 миллионов евро Килиана могут купить несколько клубов, если ПСЖ согласится продать.
Как и год назад, стоимость только двух футболистов превысила 200 миллионов евро, только в начале 2018-го это были Неймар и Месси, а теперь Мбаппе и Кейн. 27 футболистов, согласно исследованию, стоят дороже 100 миллионов. Из них 16 играют в АПЛ, пятеро – в Ла Лиге, трое – в Серии A, а двое представляют французскую Лигу 1, зато эти двое входят в топ-3 (Мбаппе и Неймар). Еще один стомиллионник из Бундеслиги, причем это не игрок «Баварии», а юный Джейдон Санчо из Дортмунда. Среди игроков со стоимостью 100+ миллионов представители 11 стран: шесть бразильцев, по пять англичан и французов, по два футболиста из Аргентины, Португалии и Бельгии, а также немец, сенегалец, итальянец, египтянин и уругваец.
Над таблицей описаны параметры, которые влияют на стоимость. Азар связан с "Челси" до 2020 года - всего полтора года до окончания, и он достаточно высоко с такой продолжительностью действующего контракта. Был бы контракт до 2022 - Эден входил бы в десятку.
Над таблицей описаны параметры, которые влияют на стоимость. Азар связан с "Челси" до 2020 года - всего полтора года до окончания, и он достаточно высоко с такой продолжительностью действующего контракта. Был бы контракт до 2022 - Эден входил бы в десятку.
но азар который рвет и мечет в несколько раз дешевле бернарду сильвы???)))
но азар который рвет и мечет в несколько раз дешевле бернарду сильвы???)))
Лол.
Лол.
Азар дешевле Стерлинга , Сане,Дибалы , Погбуна,и Жезуса)))
На трансфермаркт как то адекватнее ценники.
Азар дешевле Стерлинга , Сане,Дибалы , Погбуна,и Жезуса)))
На трансфермаркт как то адекватнее ценники.