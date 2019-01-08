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Топ-100 самых дорогих футболистов пяти ведущих лиг Европы

вчера, 15:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
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Месси Лионель
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Неймар
Неймар
Нападающий

Центр спортивных исследований CIES выпустил отчет, в котором назвал фамилии 100 самых дорогих футболистов топ-5 лиг Старого Света. «Соккер.ру» комментирует выбор.

У кого-то новогодняя традиция – ходить в баню, у CIES – проводить исследования трансферной стоимости лучших футболистов планеты. Вот и 2019 год исследовательское бюро начало с публикации поста с сотней фамилий и указанием цены: это сотня самых дорогостоящих футболистов, выступающих в топ-5 лигах Старого Света (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция). На самом деле, в этих пяти чемпионатах собран практически весь цвет мирового футбола. 

Ценники CIES отличаются от более привычных ориентировочных параметров, которые задает немецкий портал «Трансфермаркт», но исследование «Футбольной обсерватории» интересно еще и по той причине, что CIES в пояснительной записке рассказывает о своем алгоритме формирования стоимости футболиста. Подход воистину научный, в процессе исследования учитывается 21 параметр. На первоначальном этапе определяются возраст, позиция, лига, в которой выступает игрок, активность в клубе и сборной (число игровых минут, статистика), результаты команд с этим футболистом в составе, экономический уровень и текущее финансовое положение клуба, владеющего контрактом игрока. 

Дальше смотрят на срок действия контракта, предыдущие трансферы, если таковые были, и их стоимость, национальность (тоже может влиять на ценник, как пример – игроки с российским паспортом в условиях лимита на легионеров в РПЛ переоцениваются). Когда речь идет о конкретном переходе, важно оценить еще и экономический уровень «принимающей стороны» (цена зависит не только от возможностей продавца, но и покупателя; один и тот же футболист для разных клубов может идти по разной цене). В данном списке это значение заменено на некое среднее, ведь футболисты оценены безотносительно потенциального перехода в какой-то конкретный клуб. Заинтригованы? Тогда самое время зачитать весь список!

Топ-100 по версии CIES

#

Имя

Клуб

Национальность

Возраст

Контракт

до [год]

Стоимость по версии CIES (млн евро)

1

Килиан Мбаппе

ПСЖ

Франция

20

2022

218.5

2

Харри Кейн

«Тоттенхэм»

Англия

25

2024

200.3

3

Неймар

ПСЖ

Бразилия

27

2022

197.1

4

Рахим Стерлинг

«Ман Сити»

Англия

24

2023

185.8

5

Мохамед Салах

«Ливерпуль»

Египет

27

2023

184.3

6

Пауло Дибала

«Ювентус»

Аргентина

25

2022

171.9

7

Лионель Месси

«Барселона»

Аргентина

32

2021

171.2

8

Ромелу Лукаку

МЮ

Бельгия

26

2022

162

9

Филиппе Коутиньо

«Барселона»

Бразилия

27

2023

157

10

Лерой Сане

«Ман Сити»

Германия

23

2021

156.1

11

Антуан Гризманн

«Атлетико»

Франция

28

2023

155.2

12

Деле Алли

«Тоттенхэм»

Англия

23

2024

150.2

13

Роберто Фирмино

«Ливерпуль»

Бразилия

27

2023

145.6

14

Садио Мане

«Ливерпуль»

Сенегал

22

2023

137.4

15

Габриэль Жезус

«Ман Сити»

Бразилия

22

2023

134.6

16

Бернарду Силва

«Ман Сити»

Португалия

24

2022

133.2

17

Поль Погба

МЮ

Франция

26

2021

130.3

18

Эден Азар

«Челси»

Бельгия

28

2020

129

19

Криштиану Роналду

«Ювентус»

Португалия

34

2022

127.2

20

Усман Дембеле

«Барселона»

Франция

22

2022

120.3

21

Трент Александер-Арнольд

«Ливерпуль»

Англия

20

2022

117.2

22

Джейдон Санчо

«Боруссия Дортмунд»

Англия

19

2022

112.6

23

Луис Суарес

«Барселона»

Уругвай

32

2021

109.3

24

Алиссон

«Ливерпуль»

Бразилия

26

2024

105.6

25

Лоренцо Инсинье

«Наполи»

Италия

28

2022

104.7

26

Эмерик Ляпорт

«Ман Сити»

Франция

25

2023

104.3

27

Эдерсон

«Ман Сити»

Бразилия

25

2025

100.1

28

Марк-Андре тер Штеген

«Барселона»

Германия

27

2022

98

29

Нголо Канте

«Челси»

Франция

28

2023

97.2

30

Кевин Де Брюйне

«Ман Сити»

Бельгия

28

2023

95.6

31

Пьер-Эмерик Обамеянг

«Арсенал»

Габон

30

2022

95.4

32

Вирджил ван Дейк

«Ливерпуль»

Нидерланды

27

2023

95

33

Хын-Мин Сон

«Тоттенхэм»

Южная Корея

26

2023

93.9

34

Давинсон Санчес

«Тоттенхэм»

Колумбия

23

2024

93.6

35

Мауро Икарди

«Интер»

Аргентина

26

2021

91.8

36

Маркус Рэшфорд

МЮ

Англия

21

2020

90.4

37

Сауль Ньигес

«Атлетико»

Испания

24

2026

90.2

38

Фабиньо

«Ливерпуль»

Бразилия

25

2023

86.5

39

Серхио Агуэро

«Ман Сити»

Аргентина

31

2021

84.3

40

Мемфис Депай

«Лион»

Нидерланды

25

2021

84.3

41

Самюэль Умтити

«Барселона»

Франция

25

2023

84

42

Антонио Рюдигер

«Челси»

Германия

26

2022

83.1

43

Тимо Вернер

«РБ Лейпциг»

Германия

23

2020

82.9

44

Эндрю Робертсон

«Ливерпуль»

Шотландия

25

2022

82.4

45

Джо Гомес

«Ливерпуль»

Англия

22

2024

82.1

46

Эрик Дайер

«Тоттенхэм»

Англия

25

2021

81.2

47

Гонсалу Гедеш

«Валенсия»

Португалия

22

2023

80.1

48

Джон Стоунз

«Ман Сити»

Англия

25

2022

78.2

49

Тома Лемар

«Атлетико»

Франция

23

2023

78.2

50

Жоау Канселу

«Ювентус»

Португалия

25

2023

78

51

Кайл Уокер

«Ман Сити»

Англия

29

2022

77

52

Кепа Аррисабалага

«Челси»

Испания

24

2025

76.7

53

Ришарлисон

«Эвертон»

Бразилия

22

2023

76.2

54

Рияд Марез

«Ман Сити»

Алжир

28

2023

76

55

Марко Асенсио

«Реал»

Испания

23

2023

75.9

56

Кристиан Эриксен

«Тоттенхэм»

Дания

27

2020

75.2

57

Жоржиньо

«Челси»

Италия

27

2023

75.2

58

Гарет Бэйл

«Реал»

Уэльс

29

2022

75.1

59

Анхель Корреа

«Атлетико»

Аргентина

24

2024

75.1

60

Джорджиньо Вейналдум

«Ливерпуль»

Нидерланды

28

2021

75

61

Уссем Ауар

«Лион»

Франция

20

2023

74.8

62

Александр Ляказетт

«Арсенал»

Франция

28

2022

74.6

63

Лукас Торрейра

«Арсенал»

Уругвай

23

2023

74.3

64

Дженгиз Юндер

«Рома»

Турция

21

2022

73.9

65

Коке

«Атлетико»

Испания

27

2024

72.5

66

Флориан Товен

«Марсель»

Франция

26

2021

71.3

67

Федерико Кьеза

«Фиорентина»

Италия

21

2022

71

68

Милан Шкриньяр

«Интер»

Словакия

24

2022

70.1

69

Альваро Мората

«Челси»

Испания

26

2022

70.2

70

Фабиан Руис

«Наполи»

Испания

23

2023

70.1

71

Родриго Эрнандес

«Атлетико»

Испания

23

2023

70.1

72

Чиро Иммобиле

«Лацио»

Италия

29

2023

69.8

73

Рафаэль Варан

«Реал»

Франция

26

2022

68.4

74

Наби Кейта

«Ливерпуль»

Гвинея

24

2023

68.4

75

Тибо Куртуа

«Реал»

Бельгия

27

2024

67.8

76

Бертран Траоре

«Лион»

Буркина-Фасо

23

2022

66.3

77

Тангай Н'Домбеле

«Лион»

Франция

22

2023

65.8

78

Калиду Кулибали

«Наполи»

Сенегал

28

2023

65.2

79

Йозуа Киммих

«Бавария»

Германия

24

2023

65.2

80

Маркос Алонсо

«Челси»

Испания

28

2023

65.1

81

Кристиан Пулишич

«Челси» (арендован «Боруссией»)

США

20

2024

64.1

82

Гранит Джака

«Арсенал»

Швейцария

26

2023

62.9

83

Джордан Пикфорд

«Эвертон»

Англия

25

2024

62.7

84

Никлас Зюле

«Бавария»

Германия

23

2022

62.7

85

Маркиньос

ПСЖ

Бразилия

25

2022

61.3

86

Роберт Левандовски

«Бавария»

Польша

30

2021

60.7

87

Гонсало Игуаин

«Ювентус» (арендован «Миланом»)

Аргентина

31

2021

60.3

88

Клеман Ленгле

«Барселона»

Франция

24

2023

59.2

89

Аллан

«Наполи»

Бразилия

28

2023

58.8

90

Миралем Пьянич

«Ювентус»

Босния и Герцеговина

29

2023

58.6

91

Джанлуиджи Доннарумма

«Милан»

Италия

20

2021

58.4

92

Франк Кессье

«Милан»

Кот-д’Ивуар

22

2022

58.3

93

Николас Отаменди

«Ман Сити»

Аргентина

31

2022

58

94

Алекс Сандро

«Ювентус»

Бразилия

28

2023

57.9

95

Брайан Кристанте

«Рома»

Италия

24

2023

57.2

96

Фелипе Андерсон

«Вест Хэм»

Бразилия

26

2022

56.9

97

Ян Облак

«Атлетико»

Словения

26

2021

56.8

98

Тони Кроос

«Реал»

Германия

29

2022

56.1

99

Люка Эрнандес

«Атлетико»

Франция

23

2024

55.7

100

Андре Силва

«Милан» (арендован «Севильей»

Португалия

23

2022

55.6

В прошлогоднем рейтинге CIES на первом месте был Неймар, оцененный в 213 миллионов евро, следом шел Месси, вооруженный 202 млн. Прошел год, бразилец откатился на третью строчку, а аргентинец, которому уже 32 года, стал седьмым. Его вечный конкурент Роналду через месяц отпразднует 34-й день рождения, португалец занимает 19-ю строчку, он является самым возрастным футболистом в топ-100. А на первом месте 20-летний вундеркинд Мбаппе, и за 218 миллионов евро Килиана могут купить несколько клубов, если ПСЖ согласится продать. 

Как и год назад, стоимость только двух футболистов превысила 200 миллионов евро, только в начале 2018-го это были Неймар и Месси, а теперь Мбаппе и Кейн. 27 футболистов, согласно исследованию, стоят дороже 100 миллионов. Из них 16 играют в АПЛ, пятеро – в Ла Лиге, трое – в Серии A, а двое представляют французскую Лигу 1, зато эти двое входят в топ-3 (Мбаппе и Неймар). Еще один стомиллионник из Бундеслиги, причем это не игрок «Баварии», а юный Джейдон Санчо из Дортмунда. Среди игроков со стоимостью 100+ миллионов представители 11 стран: шесть бразильцев, по пять англичан и французов, по два футболиста из Аргентины, Португалии и Бельгии, а также немец, сенегалец, итальянец, египтянин и уругваец.  

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Все комментарии
амурец
амурец
   200 / 670
сегодня в 02:37
какой то странный ценник
Фата лист
Фата лист
   171 / 670
вчера в 20:33
Все, что нужно знать о адекватности данного рейтинга: Лукаку на 8-ом месте!
pomor45
pomor45
   286 / 670
вчера в 19:32
Самый дешёвый 55.6 ляма, а наши клубы дороже 20 купить не могут: или бедны, или доходы по ФФП не позволяют. Какие уж там притязания на успехи в ЛЧ, кроме подрабатывания в группе, могут быть. Тут бы до полуфинала ЛЕ добираться. Тенденция такова, что и это станет мечтой.
Медив
Медив
   51 / 670
вчера в 19:26
Мората не стоит 70 лямов, ибо Челси сам у себя его не купит,а больше идиотов вроде нет
Ruslan3132
Ruslan3132
   61 / 670
вчера в 18:44
Из Реала лишь на 55 месте игрок...Перес рыдай )))
Александр Чистяков
Александр Чистяков ответил RamonCSKA
вчера в 17:42
на счет криштиану то понятно, 34 все таки но азар который рвет и мечет в несколько раз дешевле бернарду сильвы???)))
"В несколько раз" - это на 4 миллиона?)
Над таблицей описаны параметры, которые влияют на стоимость. Азар связан с "Челси" до 2020 года - всего полтора года до окончания, и он достаточно высоко с такой продолжительностью действующего контракта. Был бы контракт до 2022 - Эден входил бы в десятку.
RamonCSKA
RamonCSKA
   322 / 670
вчера в 17:28
на счет криштиану то понятно, 34 все таки
но азар который рвет и мечет в несколько раз дешевле бернарду сильвы???)))
Alex12357
Alex12357
вчера в 16:57
Очень хочется посмотреть на Камерунца МБаппе ,когда уйдёт Неймар ,что он покажет????
KUDE9IR
KUDE9IR
   472 / 670
вчера в 15:27
Кавани нет,а мешок Игуаин есть.Да и по другим позициям много вопросов.В общем рейтинг -шляпа)
allemz
allemz
   32 / 670
вчера в 15:24
Ришарлисон дороже Мареза, Асенсио, Эриксена, Бэйла, Ляказетта)
Лол.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   44 / 670
вчера в 15:12
Поменяйте местами Мбаппе и Луиса Суареса!
Da Kurlzz
Da Kurlzz
   351 / 670
вчера в 15:09
Эти суммы из FIFA 19 брали по ходу прохождения карьеры?
dimagas1
dimagas1
   93 / 670
вчера в 15:01
Облак дешевле Куртуа)))
Азар дешевле Стерлинга , Сане,Дибалы , Погбуна,и Жезуса)))
На трансфермаркт как то адекватнее ценники.
Валерон
Валерон
   343 / 670
вчера в 14:52
Хын-Мин Сон дороже Икарди :) занавес.
Igo0rek
Igo0rek
   2 / 670
вчера в 14:50
FACEPALM
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