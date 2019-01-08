Топ-100 самых дорогих футболистов пяти ведущих лиг Европы

вчера, 15:00

Центр спортивных исследований CIES выпустил отчет, в котором назвал фамилии 100 самых дорогих футболистов топ-5 лиг Старого Света. «Соккер.ру» комментирует выбор.

У кого-то новогодняя традиция – ходить в баню, у CIES – проводить исследования трансферной стоимости лучших футболистов планеты. Вот и 2019 год исследовательское бюро начало с публикации поста с сотней фамилий и указанием цены: это сотня самых дорогостоящих футболистов, выступающих в топ-5 лигах Старого Света (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция). На самом деле, в этих пяти чемпионатах собран практически весь цвет мирового футбола.

Ценники CIES отличаются от более привычных ориентировочных параметров, которые задает немецкий портал «Трансфермаркт», но исследование «Футбольной обсерватории» интересно еще и по той причине, что CIES в пояснительной записке рассказывает о своем алгоритме формирования стоимости футболиста. Подход воистину научный, в процессе исследования учитывается 21 параметр. На первоначальном этапе определяются возраст, позиция, лига, в которой выступает игрок, активность в клубе и сборной (число игровых минут, статистика), результаты команд с этим футболистом в составе, экономический уровень и текущее финансовое положение клуба, владеющего контрактом игрока.

Дальше смотрят на срок действия контракта, предыдущие трансферы, если таковые были, и их стоимость, национальность (тоже может влиять на ценник, как пример – игроки с российским паспортом в условиях лимита на легионеров в РПЛ переоцениваются). Когда речь идет о конкретном переходе, важно оценить еще и экономический уровень «принимающей стороны» (цена зависит не только от возможностей продавца, но и покупателя; один и тот же футболист для разных клубов может идти по разной цене). В данном списке это значение заменено на некое среднее, ведь футболисты оценены безотносительно потенциального перехода в какой-то конкретный клуб. Заинтригованы? Тогда самое время зачитать весь список!

Топ-100 по версии CIES # Имя Клуб Национальность Возраст Контракт до [год] Стоимость по версии CIES (млн евро) 1 Килиан Мбаппе ПСЖ Франция 20 2022 218.5 2 Харри Кейн «Тоттенхэм» Англия 25 2024 200.3 3 Неймар ПСЖ Бразилия 27 2022 197.1 4 Рахим Стерлинг «Ман Сити» Англия 24 2023 185.8 5 Мохамед Салах «Ливерпуль» Египет 27 2023 184.3 6 Пауло Дибала «Ювентус» Аргентина 25 2022 171.9 7 Лионель Месси «Барселона» Аргентина 32 2021 171.2 8 Ромелу Лукаку МЮ Бельгия 26 2022 162 9 Филиппе Коутиньо «Барселона» Бразилия 27 2023 157 10 Лерой Сане «Ман Сити» Германия 23 2021 156.1 11 Антуан Гризманн «Атлетико» Франция 28 2023 155.2 12 Деле Алли «Тоттенхэм» Англия 23 2024 150.2 13 Роберто Фирмино «Ливерпуль» Бразилия 27 2023 145.6 14 Садио Мане «Ливерпуль» Сенегал 22 2023 137.4 15 Габриэль Жезус «Ман Сити» Бразилия 22 2023 134.6 16 Бернарду Силва «Ман Сити» Португалия 24 2022 133.2 17 Поль Погба МЮ Франция 26 2021 130.3 18 Эден Азар «Челси» Бельгия 28 2020 129 19 Криштиану Роналду «Ювентус» Португалия 34 2022 127.2 20 Усман Дембеле «Барселона» Франция 22 2022 120.3 21 Трент Александер-Арнольд «Ливерпуль» Англия 20 2022 117.2 22 Джейдон Санчо «Боруссия Дортмунд» Англия 19 2022 112.6 23 Луис Суарес «Барселона» Уругвай 32 2021 109.3 24 Алиссон «Ливерпуль» Бразилия 26 2024 105.6 25 Лоренцо Инсинье «Наполи» Италия 28 2022 104.7 26 Эмерик Ляпорт «Ман Сити» Франция 25 2023 104.3 27 Эдерсон «Ман Сити» Бразилия 25 2025 100.1 28 Марк-Андре тер Штеген «Барселона» Германия 27 2022 98 29 Нголо Канте «Челси» Франция 28 2023 97.2 30 Кевин Де Брюйне «Ман Сити» Бельгия 28 2023 95.6 31 Пьер-Эмерик Обамеянг «Арсенал» Габон 30 2022 95.4 32 Вирджил ван Дейк «Ливерпуль» Нидерланды 27 2023 95 33 Хын-Мин Сон «Тоттенхэм» Южная Корея 26 2023 93.9 34 Давинсон Санчес «Тоттенхэм» Колумбия 23 2024 93.6 35 Мауро Икарди «Интер» Аргентина 26 2021 91.8 36 Маркус Рэшфорд МЮ Англия 21 2020 90.4 37 Сауль Ньигес «Атлетико» Испания 24 2026 90.2 38 Фабиньо «Ливерпуль» Бразилия 25 2023 86.5 39 Серхио Агуэро «Ман Сити» Аргентина 31 2021 84.3 40 Мемфис Депай «Лион» Нидерланды 25 2021 84.3 41 Самюэль Умтити «Барселона» Франция 25 2023 84 42 Антонио Рюдигер «Челси» Германия 26 2022 83.1 43 Тимо Вернер «РБ Лейпциг» Германия 23 2020 82.9 44 Эндрю Робертсон «Ливерпуль» Шотландия 25 2022 82.4 45 Джо Гомес «Ливерпуль» Англия 22 2024 82.1 46 Эрик Дайер «Тоттенхэм» Англия 25 2021 81.2 47 Гонсалу Гедеш «Валенсия» Португалия 22 2023 80.1 48 Джон Стоунз «Ман Сити» Англия 25 2022 78.2 49 Тома Лемар «Атлетико» Франция 23 2023 78.2 50 Жоау Канселу «Ювентус» Португалия 25 2023 78 51 Кайл Уокер «Ман Сити» Англия 29 2022 77 52 Кепа Аррисабалага «Челси» Испания 24 2025 76.7 53 Ришарлисон «Эвертон» Бразилия 22 2023 76.2 54 Рияд Марез «Ман Сити» Алжир 28 2023 76 55 Марко Асенсио «Реал» Испания 23 2023 75.9 56 Кристиан Эриксен «Тоттенхэм» Дания 27 2020 75.2 57 Жоржиньо «Челси» Италия 27 2023 75.2 58 Гарет Бэйл «Реал» Уэльс 29 2022 75.1 59 Анхель Корреа «Атлетико» Аргентина 24 2024 75.1 60 Джорджиньо Вейналдум «Ливерпуль» Нидерланды 28 2021 75 61 Уссем Ауар «Лион» Франция 20 2023 74.8 62 Александр Ляказетт «Арсенал» Франция 28 2022 74.6 63 Лукас Торрейра «Арсенал» Уругвай 23 2023 74.3 64 Дженгиз Юндер «Рома» Турция 21 2022 73.9 65 Коке «Атлетико» Испания 27 2024 72.5 66 Флориан Товен «Марсель» Франция 26 2021 71.3 67 Федерико Кьеза «Фиорентина» Италия 21 2022 71 68 Милан Шкриньяр «Интер» Словакия 24 2022 70.1 69 Альваро Мората «Челси» Испания 26 2022 70.2 70 Фабиан Руис «Наполи» Испания 23 2023 70.1 71 Родриго Эрнандес «Атлетико» Испания 23 2023 70.1 72 Чиро Иммобиле «Лацио» Италия 29 2023 69.8 73 Рафаэль Варан «Реал» Франция 26 2022 68.4 74 Наби Кейта «Ливерпуль» Гвинея 24 2023 68.4 75 Тибо Куртуа «Реал» Бельгия 27 2024 67.8 76 Бертран Траоре «Лион» Буркина-Фасо 23 2022 66.3 77 Тангай Н'Домбеле «Лион» Франция 22 2023 65.8 78 Калиду Кулибали «Наполи» Сенегал 28 2023 65.2 79 Йозуа Киммих «Бавария» Германия 24 2023 65.2 80 Маркос Алонсо «Челси» Испания 28 2023 65.1 81 Кристиан Пулишич «Челси» (арендован «Боруссией») США 20 2024 64.1 82 Гранит Джака «Арсенал» Швейцария 26 2023 62.9 83 Джордан Пикфорд «Эвертон» Англия 25 2024 62.7 84 Никлас Зюле «Бавария» Германия 23 2022 62.7 85 Маркиньос ПСЖ Бразилия 25 2022 61.3 86 Роберт Левандовски «Бавария» Польша 30 2021 60.7 87 Гонсало Игуаин «Ювентус» (арендован «Миланом») Аргентина 31 2021 60.3 88 Клеман Ленгле «Барселона» Франция 24 2023 59.2 89 Аллан «Наполи» Бразилия 28 2023 58.8 90 Миралем Пьянич «Ювентус» Босния и Герцеговина 29 2023 58.6 91 Джанлуиджи Доннарумма «Милан» Италия 20 2021 58.4 92 Франк Кессье «Милан» Кот-д’Ивуар 22 2022 58.3 93 Николас Отаменди «Ман Сити» Аргентина 31 2022 58 94 Алекс Сандро «Ювентус» Бразилия 28 2023 57.9 95 Брайан Кристанте «Рома» Италия 24 2023 57.2 96 Фелипе Андерсон «Вест Хэм» Бразилия 26 2022 56.9 97 Ян Облак «Атлетико» Словения 26 2021 56.8 98 Тони Кроос «Реал» Германия 29 2022 56.1 99 Люка Эрнандес «Атлетико» Франция 23 2024 55.7 100 Андре Силва «Милан» (арендован «Севильей» Португалия 23 2022 55.6

В прошлогоднем рейтинге CIES на первом месте был Неймар, оцененный в 213 миллионов евро, следом шел Месси, вооруженный 202 млн. Прошел год, бразилец откатился на третью строчку, а аргентинец, которому уже 32 года, стал седьмым. Его вечный конкурент Роналду через месяц отпразднует 34-й день рождения, португалец занимает 19-ю строчку, он является самым возрастным футболистом в топ-100. А на первом месте 20-летний вундеркинд Мбаппе, и за 218 миллионов евро Килиана могут купить несколько клубов, если ПСЖ согласится продать.