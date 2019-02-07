Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА

Сегодня был обновлен рейтинг международных команд. Сборная России опустилась с 48-го на 50-ю позицию.
Первая десятка рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:
1. Бельгия (1727 очков)
2. Франция (1726)
3. Бразилия (1676)
4. Хорватия (1634)
5. Англия (1631)
6. Португалия (1614)
7. Уругвай (1609)
8. Швейцария (1599)
9. Испания (1591)
10. Дания (1589).
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50. Россия (1424)
Сегодня 11:54
Мало того, что этот пользователь в открытую оскорбляет других пользователей биомусором (никчёмными людьми) и ставит им им диагноз психологического расстройства. Причём как здесь так и в других темах.
И Вы его даже не наказываете за это, так он уже начал сотрудников соккере откровенно оскорблять. Неужели и тут никакой реакции не будет? Хотя обычно за это 7 дней бана дают.
NAZAR 007 [Best ]
Сегодня 10:57
Слухачи фиговы, запарили вы уже эти слухи пускать, по факту пишите,
чтобы потом опровержения не клепать. Понсе сейчас в Анжи и готовится
ко второй части сезона с командой ! ...А слухи пускает сплетник грязного белья
Звезда по имени солнце ( Байкал) добился бана для Назара на сутки )
И кто там еще что-то будет говорить в защиту этого человека ? )
Хороший электорат : с пяток юзеров соккера плюс безжизненные тролли...
Сегодня 11:54
Мало того, что этот пользователь в открытую оскорбляет других пользователей биомусором (никчёмными людьми) и ставит им им диагноз психологического расстройства. Причём как здесь так и в других темах.
И Вы его даже не наказываете за это, так он уже начал сотрудников соккере откровенно оскорблять. Неужели и тут никакой реакции не будет? Хотя обычно за это 7 дней бана дают.
NAZAR 007 [Best ]
Сегодня 10:57
Слухачи фиговы, запарили вы уже эти слухи пускать, по факту пишите,
чтобы потом опровержения не клепать. Понсе сейчас в Анжи и готовится
ко второй части сезона с командой ! ...А слухи пускает сплетник грязного белья
Звезда по имени солнце ( Байкал) добился бана для Назара на сутки )
И кто там еще что-то будет говорить в защиту этого человека ? )
Хороший электорат : с пяток юзеров соккера плюс безжизненные тролли...