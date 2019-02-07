Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Италия. Серия A
  • Франция. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Катар. Старс Лига
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Португалия. Кубок
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Лацио -:-  Эмполи 1.35 5 8.8
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 4.8 3.8 1.7
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 52’ Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1:0 Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.83 3.75 3.9
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 4:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс 1:1 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 2:1 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 2:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1:0 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4.8 1.5 4.8
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Кайсар (Кызылорда)Кайсар - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен -:- Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л 2.2 3.3 3
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Младост Добой КаканьМладост Добой Какань - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус -:- Логотип футбольный клуб Чоннам ДрэгонзЧоннам Дрэгонз - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:3 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:3 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
ГлавнаяНовости

Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА

сегодня, 12:46

Сегодня был обновлен рейтинг международных команд. Сборная России опустилась с 48-го на 50-ю позицию.

Первая десятка рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1727 очков) 
2. Франция (1726) 
3. Бразилия (1676) 
4. Хорватия (1634) 
5. Англия (1631) 
6. Португалия (1614) 
7. Уругвай (1609) 
8. Швейцария (1599) 
9. Испания (1591) 
10. Дания (1589). 

..................

50. Россия (1424)

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Страшная тайна современного футбола
12 январяСтанислав Горин в блоге Цифровое измерениеКомментарии6
Топ-100 самых дорогих футболистов пяти ведущих лиг Европы
08 январяАлександр Чистяков в блоге Футбол и деньгиКомментарии15
Мбаппе - самый дорогой игрок Европы. Роналду нет в первой десятке
07 января Комментарии142
Топ-100 футболистов года. Месси и Роналду уступили первое место
23 декабря 2018Станислав Горин в блоге "Соккер" ТопКомментарии26
Таблица коэффициентов УЕФА. Россия, ни пяди назад!
21 декабря 2018Александр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии49
Сборная России сохранила 48-е место в рейтинге ФИФА
20 декабря 2018 Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   53 / 764
сегодня в 13:04
Полет нлрмальнвй
Лакшери
Лакшери
   35 / 764
сегодня в 13:03
позор
Bayern Best
Bayern Best
   130 / 764
сегодня в 13:02
Дания сильно поднелась.
berda2003
berda2003
   534 / 764
сегодня в 13:02
опять заняли чужое место...
Palex
Palex
   97 / 764
сегодня в 13:01
Германии нет даже в десятке? Бред.
NbKA555
NbKA555
   148 / 764
сегодня в 13:00
Где Аргентина ?
Литейный 4
Литейный 4
   5 / 764
сегодня в 13:00
Стоило в сборной появится спартачам, во главе с усатым и нате получите. Нужен в сборной лимит на спартачей. Не больше одного, включая тренера. Гыгыгы
beefs
beefs
   118 / 764
сегодня в 12:56
Поздравляем, до 60-го еще есть время...
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday ответил drug01
   283 / 764
сегодня в 12:54
Когда же будем в десятке?
Никогда!
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007
сегодня в 12:53
Звезда по имени Солнце
Сегодня 11:54
Мало того, что этот пользователь в открытую оскорбляет других пользователей биомусором (никчёмными людьми) и ставит им им диагноз психологического расстройства. Причём как здесь так и в других темах.
И Вы его даже не наказываете за это, так он уже начал сотрудников соккере откровенно оскорблять. Неужели и тут никакой реакции не будет? Хотя обычно за это 7 дней бана дают.


NAZAR 007 [Best ]
Сегодня 10:57
Слухачи фиговы, запарили вы уже эти слухи пускать, по факту пишите,
чтобы потом опровержения не клепать. Понсе сейчас в Анжи и готовится
ко второй части сезона с командой ! ...А слухи пускает сплетник грязного белья

Звезда по имени солнце ( Байкал) добился бана для Назара на сутки )
И кто там еще что-то будет говорить в защиту этого человека ? )
Хороший электорат : с пяток юзеров соккера плюс безжизненные тролли...
drug01
drug01
   96 / 764
сегодня в 12:51
Когда же будем в десятке?
RamonCSKA
RamonCSKA
   201 / 764
сегодня в 12:47
не плохо
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100