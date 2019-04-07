Алиев: «Пусть Сёмин работает в „Локомотиве“ не пять, а десять лет!»

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Алиев с теплотой вспоминает наставника «железнодорожников» Юрия Сёмина.

Какие бы ни были отношения у меня с Палычем, но я понимаю, что это ТРЕНЕР с большой буквы! Он умеет создавать коллектив. А когда есть коллектив - будут и победы. Я смотрел матчи, помню чемпионскую игру с «Зенитом». В тот же день набрал Тараса Михалика (украинского защитника «Локо» - прим.) и попросил передать трубку Сёмину. Они где-то отмечали победу, музыка играла. Я искренне поздравил Палыча! В успехе «Локомотива» главная заслуга - тренера. Команда пахала, и тренер пахал. Я прекрасно знаю, что Сёмин все пропускает через себя.

Сёмин сказал, что потренировал бы «Локо» еще лет пять? А почему нет? Если Палыч так сказал, значит, чувствует в себе силы, и со здоровьем у него нет проблем. Пусть работает в «Локомотиве» не пять, а десять лет! А тренеры начинающие, такие, как я, у него учатся. Он многое может подсказать. С ним всегда можно поговорить на профессиональные темы. У человека огромный жизненный опыт, и он тренировал такие команды как «Локо» и киевское «Динамо».

Конспектов я не вел, но все тренировки помню. Даже когда я недолгое время тренировал в Хмельницком, использовал тренировки Сёмина. Мне они были близки.