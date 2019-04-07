ГлавнаяНовости

Алиев: «Пусть Сёмин работает в „Локомотиве“ не пять, а десять лет!»

сегодня, 08:36

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Алиев с теплотой вспоминает наставника «железнодорожников» Юрия Сёмина.

Какие бы ни были отношения у меня с Палычем, но я понимаю, что это ТРЕНЕР с большой буквы! Он умеет создавать коллектив. А когда есть коллектив - будут и победы. Я смотрел матчи, помню чемпионскую игру с «Зенитом». В тот же день набрал Тараса Михалика (украинского защитника «Локо» - прим.) и попросил передать трубку Сёмину. Они где-то отмечали победу, музыка играла. Я искренне поздравил Палыча! В успехе «Локомотива» главная заслуга - тренера. Команда пахала, и тренер пахал. Я прекрасно знаю, что Сёмин все пропускает через себя.

Сёмин сказал, что потренировал бы «Локо» еще лет пять? А почему нет? Если Палыч так сказал, значит, чувствует в себе силы, и со здоровьем у него нет проблем. Пусть работает в «Локомотиве» не пять, а десять лет! А тренеры начинающие, такие, как я, у него учатся. Он многое может подсказать. С ним всегда можно поговорить на профессиональные темы. У человека огромный жизненный опыт, и он тренировал такие команды как «Локо» и киевское «Динамо».

Конспектов я не вел, но все тренировки помню. Даже когда я недолгое время тренировал в Хмельницком, использовал тренировки Сёмина. Мне они были близки.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Симеоне: «Коста уверяет, что не оскорблял арбитра»
Сегодня, 09:52 Комментарии0
Аканджи: «Мы хотели победить „Баварию“»
Сегодня, 00:44 Комментарии5
Аллегри: «Мы провалили первый тайм, но хорошо сыграли во втором»
Сегодня, 00:41 Комментарии2
Гаттузо: «Проиграли не потому, что „Ювентус“ был лучше»
Сегодня, 00:13 Комментарии5
Нойер: «Это очень важная победа»
Вчера, 23:17 Комментарии3
Ройс: «Мы ужасно сыграли в обороне»
Вчера, 23:14 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Lazurny
Lazurny
   559 / 972
сегодня в 09:03
Такое недавно все про Бердыева говорили.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Gessenschaft
   128 / 972
сегодня в 09:00
ДА ЧЁ ТАМ! ПУСТЬ ПОЖИЗНЕННО! ТОЛЬКО НАЛИВАЙТЕ ЕМУ В МЕРУ, А ТО 10 ЛЕТ МОЖЕТ И НЕ ПРОТЯНУТЬ!
А ты посмотри, сколько раз он отжимается и сколько кругов вокруг поля наматывает. Он тебя переживет ! И если не пил с человеком лично - говори о себе.
STVA 1
STVA 1
   124 / 972
сегодня в 08:53
У Локо еще не было лучше тренера , чем Палыч.
Gessenschaft
Gessenschaft
   155 / 972
сегодня в 08:51
ДА ЧЁ ТАМ! ПУСТЬ ПОЖИЗНЕННО! ТОЛЬКО НАЛИВАЙТЕ ЕМУ В МЕРУ, А ТО 10 ЛЕТ МОЖЕТ И НЕ ПРОТЯНУТЬ!
Шуnя771
Шуnя771
   164 / 972
сегодня в 08:42
Не каждому дано быть первоклассным игроком и затем тренером!
Здоровья Палычу))
Морозовский
Морозовский
   14 / 972
сегодня в 08:39
ПАЛЫЧ - МУЖИК!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100