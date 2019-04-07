Сарри: «У Абрамовича проблемы, но он вовлечен в дела „Челси“»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал информацию о том, что владелец клуба Роман Абрамович не может регулярно посещать Великобританию и работать в этой стране из-за проблем с документами.

У него есть некоторые проблемы, но он вовлечен в дела клуба и команды. Он владелец и способен влиять на технический персонал, клуб, игроков и всё остальное.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис также не посещал тренировки каждый день. Бывал на базе раз в месяц, не чаще. Так что ситуация очень похожа.

Дзола чаще общается с Абрамовичем, чем я. Он лучше разговаривает на английском.