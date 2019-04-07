ГлавнаяНовости

Сарри: «У Абрамовича проблемы, но он вовлечен в дела „Челси“»

сегодня, 10:22

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал информацию о том, что владелец клуба Роман Абрамович не может регулярно посещать Великобританию и работать в этой стране из-за проблем с документами.

У него есть некоторые проблемы, но он вовлечен в дела клуба и команды. Он владелец и способен влиять на технический персонал, клуб, игроков и всё остальное.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис также не посещал тренировки каждый день. Бывал на базе раз в месяц, не чаще. Так что ситуация очень похожа.

Дзола чаще общается с Абрамовичем, чем я. Он лучше разговаривает на английском.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бартомеу не исключил возможный уход Ракитича
Сегодня, 11:25 Комментарии2
Сарри надеется, что Жиру останется в «Челси»
Сегодня, 11:01 Комментарии0
Симеоне: «Коста уверяет, что не оскорблял арбитра»
Сегодня, 09:52 Комментарии1
Алиев: «Пусть Сёмин работает в „Локомотиве“ не пять, а десять лет!»
Сегодня, 08:36 Комментарии7
Аканджи: «Мы хотели победить „Баварию“»
Сегодня, 00:44 Комментарии5
Аллегри: «Мы провалили первый тайм, но хорошо сыграли во втором»
Сегодня, 00:41 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
1 команда
1 команда
   62 / 977
сегодня в 10:26
Проблема, что грабить больше в России больше нечего, чтобы содержать Челси.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100