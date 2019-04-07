Симеоне: «Коста уверяет, что не оскорблял арбитра»

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:2) в матче 31-го тура чемпионата Испании. На 28-й минуте был удален нападающий «матрасников» Диего Коста.

Мы регулярно получаем красные карточки, что-то мы делаем не так. Я поговорил с рефери в перерыве, он ответил, что Коста сказал что-то нехорошее. Коста же уверяет, что не говорил.

Другие игроки тоже много чего говорят, но их не удаляют. Я не оправдываю Косту. Если арбитр считает, что имело место оскорбление, удаление оправдано. Вот только отношение не ко всем одинаковое.