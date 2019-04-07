Ловчев: «Защита „Спартака“ - это мрак»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о матче 22-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА (0:2).

До игры мне казалось, что за «Спартак» — опыт. У ЦСКА пока молодая команда, в прошлом туре они упустили победу над «Уфой», когда надо было спокойно удержать победный счет. И даже по первому тайму в субботу было видно, что у «Спартака» атака сильнее. Но…

Но опытные игроки, на которых я делал ставку, не забивали голы, хотя имели отличные возможности. Многое решали вратари — об этом я тоже говорил перед игрой. И если Акинфеев был надежен, то Селихов навалил, когда забивался первый гол. Да, Жиго виноват. Но и Селихов — тоже. У него и в предыдущей игре с «Ахматом» был косяк.

ЦСКА был как всегда старателен. Ребята — молодцы! Но «Спартак» не забивает после таких моментов… Это просто невозможно. Я в свои 70 лет, окажись у ворот, забил бы. Просто потому что ноги помнят. А Зе Луиш действует вот так. И это ведь не первый матч, где он не забивает из отличных позиций.

Защита «Спартака» — это мрак, который опустился на команду в этом матче. А он спускается, как правило, часто. Теперь еще и на вратаря. Меняются тренеры, но даже с итальянцем, который вроде как по защите дока, ничего не получилось.