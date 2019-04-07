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Ловчев: «Защита „Спартака“ - это мрак»

сегодня, 18:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о матче 22-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА (0:2).

До игры мне казалось, что за «Спартак» — опыт. У ЦСКА пока молодая команда, в прошлом туре они упустили победу над «Уфой», когда надо было спокойно удержать победный счет. И даже по первому тайму в субботу было видно, что у «Спартака» атака сильнее. Но…

Но опытные игроки, на которых я делал ставку, не забивали голы, хотя имели отличные возможности. Многое решали вратари — об этом я тоже говорил перед игрой. И если Акинфеев был надежен, то Селихов навалил, когда забивался первый гол. Да, Жиго виноват. Но и Селихов — тоже. У него и в предыдущей игре с «Ахматом» был косяк.

ЦСКА был как всегда старателен. Ребята — молодцы! Но «Спартак» не забивает после таких моментов… Это просто невозможно. Я в свои 70 лет, окажись у ворот, забил бы. Просто потому что ноги помнят. А Зе Луиш действует вот так. И это ведь не первый матч, где он не забивает из отличных позиций.

Защита «Спартака» — это мрак, который опустился на команду в этом матче. А он спускается, как правило, часто. Теперь еще и на вратаря. Меняются тренеры, но даже с итальянцем, который вроде как по защите дока, ничего не получилось.

ЦСКА — с победой! Армейские болельщики могут на меня обижаться, но ее «Спартак» им принес на блюдечке.

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Все комментарии
serh62
serh62
   53 / 982
сегодня в 20:11
сам спартак -это мрак...полный мрак
Николай Еремеев
Николай Еремеев
   209 / 982
сегодня в 20:05
Интересно ,что он написал про своих после победы над Ахматом - наверно то ,что вся команда сыграла на отлично ( и защита и напы ит.д.) а с ЦСКА все в точности наоборот -вопрос ,где логика у него -игроки либо хороши либо нет.. Ну а главная причина почему так сыграли они,мое мнение , ответ простой -перед ними был другой СОПЕРНИК ,другой ВРАТАРЬ, отсюда и мандраж, а из-за мандража и бывают такие косяки во время игры, но это не наши проблемы !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   23 / 982
сегодня в 20:01
Это ЦСКА на блюдечке пару желудей вам принес!!!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   192 / 982
сегодня в 20:00
На ущербных на голову не обижаются. Я про футбол. Может в обычной жизни ловчев добродушный дедушка и доброжелательный человек. Заслуженный футболист, но как эксперт ноль, Что он говорил перед матчем, это не футбольный разум и не поток сознания, это набор слов.
Gessenschaft
Gessenschaft
   140 / 982
сегодня в 19:58
ДА ЧЁ ТАМ МРАК? НОРМАЛЬНО!
ПОВЕСЕЛИЛИ ВСЮ АДЕКВАТНУЮ РОССИЮ!
Ваня лучший
Ваня лучший
   18 / 982
сегодня в 19:56
Все эти эксперты"обычные болелбщики со статусом. Специалистов уже не осталось?
mangoх12
mangoх12
   9 / 982
сегодня в 19:48
даже жаль дядьку , прям обидно ему
cska plus
cska plus
   6 / 982
сегодня в 19:30
Жека уже говорил, вот где спрятался рейгольд вот, что интересно, я просто переживаю за здоровье старика.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 982
сегодня в 19:21
Жека, пищевику на блюдечке приносит Лампочкин, а тут победа на классе!
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   62 / 982
сегодня в 19:05
не вышел из Лофчева осьминог)
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   30 / 982
сегодня в 19:05
Не правда, Жиго особо хорош.
kastites
kastites
   197 / 982
сегодня в 18:58
Спартак и сам мрак
Alladins
Alladins
   51 / 982
сегодня в 18:57
А еще выиграть обещал.
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