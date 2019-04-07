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«Интер» и «Аталанта» победителя не выявили

сегодня, 20:54
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)0 : 0Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Интер» сыграл вничью с «Аталантой» в матче 31-го тура чемпионата Италии.

«Интер» (57 очков) занимает третье место, «Аталанта» (52 очка) - пятая.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Интернационале» - «Аталанта» 0:0

«Интернационале»: Ханданович, Д'Амброзио, Миранда, Шкриньяр, Асамоа, Гальярдини (Валеро 66), Брозович (Наингголан 23), Политано (Кейта 77), Весино, Перишич, Икарди
Главный тренер: Спаллетти Лучано.

«Аталанта»: Голлини, Манчини, Джимсити, Паломино (Масиелло 62), Хатебур, де Рон, Фройлер, Кастань, Пашалич (Бэрроу 74), Иличич (Пессина 82), Гомес
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

Предупреждения: Голлини 2, Манчини 63, Политано 73

Судья: Иррати Массимилиано.

Напомним, что вчера «Ювентус» одержал победу над «Миланом».

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Все комментарии
Жека10
Жека10 ответил Великий Князь
сегодня в 21:54
А о чём говорит ник "Жека10"?) О картонофане, фапающим на ложкоеда под номером 10. Аха-ха)
Жека10 означает моё настоящее имя,а цифра 10 выдумана спонтанно
Groove000
Groove000
   175 / 983
сегодня в 21:53
Ну зато не так, как во вчерашнем судейском цирке ржувентуса)
Великий Князь
Великий Князь ответил Жека10
   18 / 983
сегодня в 21:51
твой ник говорит сам за себя,Так Себе Аналитик ага. А что до игры,так пусть все эти троли вспомнят,что Аталанта не так давно 3:0 обыграла Ювентус в кубке.Так что если вы считаетечто Аталанта слабый клуб,то вы ничего не понимаете в футболе
А о чём говорит ник "Жека10"?)
О картонофане, фапающим на ложкоеда под номером 10. Аха-ха)
Жека10
Жека10 ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 21:47
Для отболоньенных и откальяренных дома ничья с "Аталантой" - достижение. Впрочем, они сами не играют и другим не дают, поэтому 0-0 - закономерный результат. "Роме" нужно постараться и через матч наказать проект. Выкинуть просто их из зоны ЛЧ, чтобы Италию не позорили.
твой ник говорит сам за себя,Так Себе Аналитик ага.

А что до игры,так пусть все эти троли вспомнят,что Аталанта не так давно 3:0 обыграла Ювентус в кубке.Так что если вы считаетечто Аталанта слабый клуб,то вы ничего не понимаете в футболе
Камелошка
Камелошка ответил Так Себе Аналитик
   346 / 983
сегодня в 21:38
Спасибо. Как точны эти мудрые китайские пословицы! На любую ситуацию найдется. Вот, например, какую я вычитал в знаменитой "Древней Китайской Книге Картонных Проектов": "Стадо бездарей, погоняемое лысым физруком, обязательно выйдет в ЛЧ, если купит достаточно судей".
Вы делаете паразительные успехи в познании китайской мудрости, сможете стать сенсэем. А Ваше мудрое изречение мы выцарапаем на нашем троне с кодовым обозначением "WC". Оно будет звучать величественно и выглядеть как сочный кусок нирадзурского виличия : " 平庸的牛群，由光头PE老师驱动，将在欧冠，如果你得到足够的法官 ".
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Камелошка
   15 / 983
сегодня в 21:38
Как говорят наши вожди : " если секас ниминуем, то нужно хотя бы палучить от него удавольствие"
Они не будут врать, ведь их древние знания происходят от самого легендарного Мо Рат Ти, прозванного за свои достижения Мастером Картонных Чемпионств.
Камелошка
Камелошка ответил allemz
   346 / 983
сегодня в 21:34
Игра Спаллетти напоминает игру "Рот-Вайсс", который выступает в Бундеслиге 3.
    Камелошка
    Камелошка ответил juvenale
       346 / 983
    сегодня в 21:33
    кабинет почти отайнтрахтили
    Как говорят наши вожди : " если секас ниминуем, то нужно хотя бы палучить от него удавольствие"
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Камелошка
       15 / 983
    сегодня в 21:23
    Ни хау, неродзурцы. Как говорят наши китайские вожди : " 一鸟在手胜过双鸟在林 ", что в переводе означает : " Птица в руке стоит двух птиц в зарослях " В нашей руке была пачка свеженапечатанных, шелестящих юаней, от которых малодушный Иратти не смог отказаться. В результате мы уберегли очко. С чем всех и поздравляю. Каталонцы со страхом смотрели матч ибо тоже знают китайскую мудрость : " 哀兵必胜 ", что означает : " Угнетенная армия, сражающаяся с отчаянным мужеством, обязательно победит. " . Они угнетали нас в лиге шампиньонов, раскатав дог с Тутенхамонами и теперь дрожат от нашево выхода в лигу шампиньонов.
    Спасибо. Как точны эти мудрые китайские пословицы! На любую ситуацию найдется. Вот, например, какую я вычитал в знаменитой "Древней Китайской Книге Картонных Проектов":

    "Стадо бездарей, погоняемое лысым физруком, обязательно выйдет в ЛЧ, если купит достаточно судей".
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Sebastian Eniston
       18 / 983
    сегодня в 21:21
    Ждал от Аталанты уверенной победы подвели)))
    Не играли вовсе. Наверное их китайцы демотивировали.
    juvenale
    juvenale
       59 / 983
    сегодня в 21:20
    кабинет почти отайнтрахтили
    Камелошка
    Камелошка ответил Так Себе Аналитик
       346 / 983
    сегодня в 21:18
    Они не только айнтрахтнутые, а и цвайтрахтнутые, и драйтрахтнутые и т.п.)) Как по-немецки "много раз"?)
    КАк по-немецки не знаю, а по-китайски - 很多次
    Камелошка
    Камелошка
       346 / 983
    сегодня в 21:16
    Ни хау, неродзурцы. Как говорят наши китайские вожди : " 一鸟在手胜过双鸟在林 ", что в переводе означает : " Птица в руке стоит двух птиц в зарослях "
    В нашей руке была пачка свеженапечатанных, шелестящих юаней, от которых малодушный Иратти не смог отказаться. В результате мы уберегли очко. С чем всех и поздравляю.
    Каталонцы со страхом смотрели матч ибо тоже знают китайскую мудрость : " 哀兵必胜 ", что означает : " Угнетенная армия, сражающаяся с отчаянным мужеством, обязательно победит. " . Они угнетали нас в лиге шампиньонов, раскатав дог с Тутенхамонами и теперь дрожат от нашево выхода в лигу шампиньонов.
    allemz
    allemz ответил Так Себе Аналитик
       53 / 983
    сегодня в 21:16
    Они не только айнтрахтнутые, а и цвайтрахтнутые, и драйтрахтнутые и т.п.)) Как по-немецки "много раз"?)
    Игра Спаллетти напоминает игру "Рот-Вайсс", который выступает в Бундеслиге 3.
    allemz
    allemz
       53 / 983
    сегодня в 21:14
    Аталанта потеряла 2 очка.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       190 / 983
    сегодня в 21:06
    Ждал от Аталанты уверенной победы подвели)))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Великий Князь
       15 / 983
    сегодня в 21:06
    и айнтрахтнутых по совместительству.))
    Они не только айнтрахтнутые, а и цвайтрахтнутые, и драйтрахтнутые и т.п.)) Как по-немецки "много раз"?)
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Так Себе Аналитик
       18 / 983
    сегодня в 21:04
    Для отболоньенных и откальяренных дома ничья с "Аталантой" - достижение. Впрочем, они сами не играют и другим не дают, поэтому 0-0 - закономерный результат. "Роме" нужно постараться и через матч наказать проект. Выкинуть просто их из зоны ЛЧ, чтобы Италию не позорили.
    и айнтрахтнутых по совместительству.))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       15 / 983
    сегодня в 21:02
    Для отболоньенных и откальяренных дома ничья с "Аталантой" - достижение. Впрочем, они сами не играют и другим не дают, поэтому 0-0 - закономерный результат.

    "Роме" нужно постараться и через матч наказать проект. Выкинуть просто их из зоны ЛЧ, чтобы Италию не позорили.
    Великий Князь
    Великий Князь
       18 / 983
    сегодня в 20:56
    А я ещё думал, что странную ЖК показал судейка Сапате в матче с Болоньей на 60-й минуте. А оказалось, что не странную. Интер подстраховался и дисквалифицировал левой ЖК лучшего бомбардира Аталанты. Ну и в этом матче Иратти - верный слуга Моратти, свистел в одну сторону. Почерк Моратти не меняется.
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