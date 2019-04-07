«Интер» и «Аталанта» победителя не выявили

«Интер» сыграл вничью с «Аталантой» в матче 31-го тура чемпионата Италии.
«Интер» (57 очков) занимает третье место, «Аталанта» (52 очка) - пятая.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Интернационале» - «Аталанта» 0:0
«Интернационале»: Ханданович, Д'Амброзио, Миранда, Шкриньяр, Асамоа, Гальярдини (Валеро 66), Брозович (Наингголан 23), Политано (Кейта 77), Весино, Перишич, Икарди
Главный тренер: Спаллетти Лучано.
«Аталанта»: Голлини, Манчини, Джимсити, Паломино (Масиелло 62), Хатебур, де Рон, Фройлер, Кастань, Пашалич (Бэрроу 74), Иличич (Пессина 82), Гомес
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
Предупреждения: Голлини 2, Манчини 63, Политано 73
Судья: Иррати Массимилиано.
Напомним, что вчера «Ювентус» одержал победу над «Миланом».
О картонофане, фапающим на ложкоеда под номером 10. Аха-ха)
О картонофане, фапающим на ложкоеда под номером 10. Аха-ха)
А что до игры,так пусть все эти троли вспомнят,что Аталанта не так давно 3:0 обыграла Ювентус в кубке.Так что если вы считаетечто Аталанта слабый клуб,то вы ничего не понимаете в футболе
А что до игры,так пусть все эти троли вспомнят,что Аталанта не так давно 3:0 обыграла Ювентус в кубке.Так что если вы считаетечто Аталанта слабый клуб,то вы ничего не понимаете в футболе
"Стадо бездарей, погоняемое лысым физруком, обязательно выйдет в ЛЧ, если купит достаточно судей".
"Стадо бездарей, погоняемое лысым физруком, обязательно выйдет в ЛЧ, если купит достаточно судей".
В нашей руке была пачка свеженапечатанных, шелестящих юаней, от которых малодушный Иратти не смог отказаться. В результате мы уберегли очко. С чем всех и поздравляю.
Каталонцы со страхом смотрели матч ибо тоже знают китайскую мудрость : " 哀兵必胜 ", что означает : " Угнетенная армия, сражающаяся с отчаянным мужеством, обязательно победит. " . Они угнетали нас в лиге шампиньонов, раскатав дог с Тутенхамонами и теперь дрожат от нашево выхода в лигу шампиньонов.
В нашей руке была пачка свеженапечатанных, шелестящих юаней, от которых малодушный Иратти не смог отказаться. В результате мы уберегли очко. С чем всех и поздравляю.
Каталонцы со страхом смотрели матч ибо тоже знают китайскую мудрость : " 哀兵必胜 ", что означает : " Угнетенная армия, сражающаяся с отчаянным мужеством, обязательно победит. " . Они угнетали нас в лиге шампиньонов, раскатав дог с Тутенхамонами и теперь дрожат от нашево выхода в лигу шампиньонов.
"Роме" нужно постараться и через матч наказать проект. Выкинуть просто их из зоны ЛЧ, чтобы Италию не позорили.
"Роме" нужно постараться и через матч наказать проект. Выкинуть просто их из зоны ЛЧ, чтобы Италию не позорили.