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«Арсенал» проиграл «Эвертону»

сегодня, 17:57
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«Арсенал» уступил «Эвертону» в матче 33-го тура чемпионата Англии.

«Арсенал» (63 очка) занимает четвертое место, «Эвертон» (46 очков) - девятый.

Ливерпуль, стадион Гудисон Парк

«Эвертон» - «Арсенал» 1:0 (1:0)
Гол: Ягелка 10

«Эвертон»: Пикфорд, Зума, Ягелка, Динь, Коулмен, Сигурдссон (Дэвис 90+1), Гейе, Гомеш, Калверт-Льюин, Бернард (Лукман 88), Ришарлисон (Уолкотт 79)
Главный тренер: Силва Марку.

«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Начо Монреаль, Мустафи, Гендузи, Эль-Нени (Рэмзи 46), Колашинац (Обамеянг 46), Мэйтленд-Найлз, Ляказетт, Мхитарян, Озил (Ивоби 74)
Главный тренер: Эмери Унаи.

Предупреждения: Гендузи 6, Папастатопулос 25, Гомеш 50, Мустафи 82, Начо Монреаль 86

Судья: Фрэнд Кевин.

Напомним, что вчера «Ливерпуль» одержал победу над «Саутгемптоном».

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Все комментарии
112910415
112910415
   105 / 977
сегодня в 18:37
из четвёрки хотят вылететь?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dzvinka
   18 / 977
сегодня в 18:35
матч не смотрел, но в интернетах пишут что у Месута Ходила 5,7 оценка за матч, наинизшая на обе команды... так что я приблизительно представляю че там было.
В трансляции BBC больше всего лайков получил твит: "Месут Озил больше выкладывается, сидя на скамейке, чем играя в поле"))
cska plus
cska plus
   7 / 977
сегодня в 18:29
Ириски сегодня заслужили эту победу.
Сантус
Сантус
   102 / 977
сегодня в 18:27
Только похвалил недавно Эмери...и вот...)Ириски конечно кровь пьют всем...)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dzvinka
   18 / 977
сегодня в 18:26
матч не смотрел, но в интернетах пишут что у Месута Ходила 5,7 оценка за матч, наинизшая на обе команды... так что я приблизительно представляю че там было.
Потерь 15 на пустом месте и 0 полезных действий, впрочем, кого это удивляет)
ДАША Д
ДАША Д
   179 / 977
сегодня в 18:26
Неожиданно, но тем интереснее.
dzvinka
dzvinka
   37 / 977
сегодня в 18:25
матч не смотрел, но в интернетах пишут что у Месута Ходила 5,7 оценка за матч, наинизшая на обе команды... так что я приблизительно представляю че там было.
Lazurny
Lazurny
   533 / 977
сегодня в 18:21
Не везет Арсеналу с физруками.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   226 / 977
сегодня в 18:20
плохо(
Байкал-38
Байкал-38
   32 / 977
сегодня в 18:18
Эвертон красавцы.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил obana777
   18 / 977
сегодня в 18:16
Насчет стратега ты правильно ввернул. Куда Эмери до тебя. Я так поняла, что ты не только так себе аналитик, но и стратег так себе.
Киэнджин, зачем тебе столько аккаунтов?) И давно ли ты пол сменил?)) Комментарии все равно твои типичные киэнджиновские, если почитать.

Впрочем, поздравляю)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил LMI
   18 / 977
сегодня в 18:13
АБСОЛЮТНО ожидаемо. Было бы удивительно если бы победили. Кстати - 100% с Утфордом будет ничья, а возможно и поражение
"Уотфорд" на выезде, "Волки" на выезде, "Лестер" на выезде... Как бы в стиле ТТХ не слить АПЛ для того, чтобы слить ЛЕ))
obana777
obana777 ответил Так Себе Аналитик
   207 / 977
сегодня в 18:11
Ну, из этого матча можно сделать некоторые выводы. Во-первых, Момо, Мики, Озил -> Китай. Зачем команде эти футбольные мертвецы? Как я уже сказал, даже не буду в следующем сезоне смотреть матчи, если Озил не уйдет) Достали эти 16 миллионов позора на поле. И эти ветераны "Арсенала", которые еще подвывают: "Почему Озилушка так мало играет? Почему Эмери недооценивает лупоглазого инвалида, падающего от любого дуновения ветра?" Ну и, конечно, то, то Эмери никакой стратег. Нафиг вообще было такой состав выставлять и потом их всех менять? Или он рассчитывал, что без центра поля "Арсенал" сможет то-то противопоставить "Эвертону"? Если уж хочешь слить, то ставь молодежь и сливай - кстати, у "Эвертона" 20-летняя молодежь, наоборот, рвала и метала, как бы с ними местами не поменяться. А тут как бы сначала решил слить, потом передумал. И нахрен потом оставлять Озила и Мики опять на поле? Еще и замены все мимо кассы (не тех заменил). Он то же самое сделал в матче Кубка с МЮ, когда измотал их и потом под каток МС поставил, неужели все ошибки надо 100 раз повторить?
Насчет стратега ты правильно ввернул. Куда Эмери до тебя. Я так поняла, что ты не только так себе аналитик, но и стратег так себе.
ЮЗИК
ЮЗИК
   205 / 977
сегодня в 18:06
Арсенал в своей манере, на ленточке еще и из пятерки вылетит
LMI
LMI
сегодня в 18:06
АБСОЛЮТНО ожидаемо. Было бы удивительно если бы победили. Кстати - 100% с Утфордом будет ничья, а возможно и поражение
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил aNOOBis
   18 / 977
сегодня в 18:04
У Арсенала реально 31 игра сыграна или это всё же 32-я была?
32
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   57 / 977
сегодня в 18:04
Арсеналу еще повезло, что только один пропустили. У Эвертона почти с десяток голевых моментов было.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   78 / 977
сегодня в 18:04
как-то все было осознанно дохло,словно планировали проигрыш
подпортили прогнозик,редиски
mphuZ
mphuZ
   259 / 977
сегодня в 18:04
С такой игрой и с таким настроем даже не удивительно.
Evilhuman
Evilhuman
   22 / 977
сегодня в 18:03
Ну вот и Арсенал оступился, борьба за четверку не шуточная
aNOOBis
aNOOBis
   480 / 977
сегодня в 18:01
У Арсенала реально 31 игра сыграна или это всё же 32-я была?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   18 / 977
сегодня в 18:01
Ну, из этого матча можно сделать некоторые выводы. Во-первых, Момо, Мики, Озил -> Китай. Зачем команде эти футбольные мертвецы?

Как я уже сказал, даже не буду в следующем сезоне смотреть матчи, если Озил не уйдет) Достали эти 16 миллионов позора на поле. И эти ветераны "Арсенала", которые еще подвывают: "Почему Озилушка так мало играет? Почему Эмери недооценивает лупоглазого инвалида, падающего от любого дуновения ветра?"

Ну и, конечно, то, то Эмери никакой стратег. Нафиг вообще было такой состав выставлять и потом их всех менять? Или он рассчитывал, что без центра поля "Арсенал" сможет то-то противопоставить "Эвертону"? Если уж хочешь слить, то ставь молодежь и сливай - кстати, у "Эвертона" 20-летняя молодежь, наоборот, рвала и метала, как бы с ними местами не поменяться. А тут как бы сначала решил слить, потом передумал.

И нахрен потом оставлять Озила и Мики опять на поле? Еще и замены все мимо кассы (не тех заменил).

Он то же самое сделал в матче Кубка с МЮ, когда измотал их и потом под каток МС поставил, неужели все ошибки надо 100 раз повторить?
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