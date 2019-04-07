«Арсенал» проиграл «Эвертону»

«Арсенал» уступил «Эвертону» в матче 33-го тура чемпионата Англии.
«Арсенал» (63 очка) занимает четвертое место, «Эвертон» (46 очков) - девятый.
Ливерпуль, стадион Гудисон Парк
«Эвертон» - «Арсенал» 1:0 (1:0)
Гол: Ягелка 10
«Эвертон»: Пикфорд, Зума, Ягелка, Динь, Коулмен, Сигурдссон (Дэвис 90+1), Гейе, Гомеш, Калверт-Льюин, Бернард (Лукман 88), Ришарлисон (Уолкотт 79)
Главный тренер: Силва Марку.
«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Начо Монреаль, Мустафи, Гендузи, Эль-Нени (Рэмзи 46), Колашинац (Обамеянг 46), Мэйтленд-Найлз, Ляказетт, Мхитарян, Озил (Ивоби 74)
Главный тренер: Эмери Унаи.
Предупреждения: Гендузи 6, Папастатопулос 25, Гомеш 50, Мустафи 82, Начо Монреаль 86
Судья: Фрэнд Кевин.
Напомним, что вчера «Ливерпуль» одержал победу над «Саутгемптоном».
Впрочем, поздравляю)
Впрочем, поздравляю)
подпортили прогнозик,редиски
подпортили прогнозик,редиски
Как я уже сказал, даже не буду в следующем сезоне смотреть матчи, если Озил не уйдет) Достали эти 16 миллионов позора на поле. И эти ветераны "Арсенала", которые еще подвывают: "Почему Озилушка так мало играет? Почему Эмери недооценивает лупоглазого инвалида, падающего от любого дуновения ветра?"
Ну и, конечно, то, то Эмери никакой стратег. Нафиг вообще было такой состав выставлять и потом их всех менять? Или он рассчитывал, что без центра поля "Арсенал" сможет то-то противопоставить "Эвертону"? Если уж хочешь слить, то ставь молодежь и сливай - кстати, у "Эвертона" 20-летняя молодежь, наоборот, рвала и метала, как бы с ними местами не поменяться. А тут как бы сначала решил слить, потом передумал.
И нахрен потом оставлять Озила и Мики опять на поле? Еще и замены все мимо кассы (не тех заменил).
Он то же самое сделал в матче Кубка с МЮ, когда измотал их и потом под каток МС поставил, неужели все ошибки надо 100 раз повторить?
Как я уже сказал, даже не буду в следующем сезоне смотреть матчи, если Озил не уйдет) Достали эти 16 миллионов позора на поле. И эти ветераны "Арсенала", которые еще подвывают: "Почему Озилушка так мало играет? Почему Эмери недооценивает лупоглазого инвалида, падающего от любого дуновения ветра?"
Ну и, конечно, то, то Эмери никакой стратег. Нафиг вообще было такой состав выставлять и потом их всех менять? Или он рассчитывал, что без центра поля "Арсенал" сможет то-то противопоставить "Эвертону"? Если уж хочешь слить, то ставь молодежь и сливай - кстати, у "Эвертона" 20-летняя молодежь, наоборот, рвала и метала, как бы с ними местами не поменяться. А тут как бы сначала решил слить, потом передумал.
И нахрен потом оставлять Озила и Мики опять на поле? Еще и замены все мимо кассы (не тех заменил).
Он то же самое сделал в матче Кубка с МЮ, когда измотал их и потом под каток МС поставил, неужели все ошибки надо 100 раз повторить?