В матче 22-го тура РПЛ «Рубин» сыграл вничью с тульским «Арсеналом».
У казанцев теперь 30 очков (8-е место), а у «Арсенала» 31 балл (7-я позиция).
Казань, стадион «Казань-Арена».
«Рубин» - «Арсенал» 0:0
«Рубин»: Иван Коновалов, Сорокин, Степанов, Камболов, Цаллагов, Башкиров, Акбашев (Подберёзкин 77), Могилевец (Полоз 72), Устинов, Игорь Коновалов, Сагитов (Бухаров 64)
Главный тренер: Бердыев Курбан.
«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Коне, Комбаров, Костадинов, Кадири, Берхамов, Кангва, Джорджевич (Бакаев 46), Мирзов
Главный тренер: Черевченко Игорь.
Предупреждения: Могилевец 44, Камболов 79, Берхамов 88, Подберёзкин 90.
Судья: Вилков Михаил.
В другом матче тура «Уфа» обыграла «Ростов».
Жаль , что Арсенал не выиграл.
Жаль , что Арсенал не выиграл.