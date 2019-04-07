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«Рубин» сыграл вничью с тульским «Арсеналом»

сегодня, 18:22
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

В матче 22-го тура РПЛ «Рубин» сыграл вничью с тульским «Арсеналом».

У казанцев теперь 30 очков (8-е место), а у «Арсенала» 31 балл (7-я позиция).

Казань, стадион «Казань-Арена».

«Рубин» - «Арсенал» 0:0

«Рубин»: Иван Коновалов, Сорокин, Степанов, Камболов, Цаллагов, Башкиров, Акбашев (Подберёзкин 77), Могилевец (Полоз 72), Устинов, Игорь Коновалов, Сагитов (Бухаров 64)
Главный тренер: Бердыев Курбан.

«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Коне, Комбаров, Костадинов, Кадири, Берхамов, Кангва, Джорджевич (Бакаев 46), Мирзов
Главный тренер: Черевченко Игорь.

Предупреждения: Могилевец 44, Камболов 79, Берхамов 88, Подберёзкин 90.

Судья: Вилков Михаил.

В другом матче тура «Уфа» обыграла «Ростов».

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   159 / 977
сегодня в 18:40
Молодцы пушкари Ничья тоже Победа!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 977
сегодня в 18:38
12я ничья туркмена , вообще играть не хотят.
Жаль , что Арсенал не выиграл.
SHMEL
SHMEL
   44 / 977
сегодня в 18:38
Для нынешнего рубина такой результат за счастье, туркмен решил петушков сплавить в пердив.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил ЦCКА навсегда
   34 / 977
сегодня в 18:37
От автобуса ждать что он станет Мерседесом не приходится при Бердыеве.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   287 / 977
сегодня в 18:33
Не удалось никому забить.
Evilhuman
Evilhuman
   22 / 977
сегодня в 18:32
Всеми ожидаемая тухлейшая игра,с предсказуемым результатом
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 977
сегодня в 18:30
Любимый счет турмена. Гыгыгы
particular
particular ответил За адекватность
   4 / 977
сегодня в 18:30
Какой неожиданный результат.
Команды так настроились отыграть по нулям, что, наверное, даже, отказались бы бить пенальти..:)) Миша Вилков чувствовал себя на поле лишним и не нужным..:))
cska plus
cska plus
   7 / 977
сегодня в 18:28
Туркмен на глазах у всех уничтожает клуб.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 977
сегодня в 18:27
Туркменский автобус в своем стиле :)
КЭТиК
КЭТиК
   229 / 977
сегодня в 18:25
До 5-го места теперь вряд ли дотянуться.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   78 / 977
сегодня в 18:24
скорее всего букмекеры очень недолюбливают Рубин)
За адекватность
За адекватность
   68 / 977
сегодня в 18:23
Какой неожиданный результат.
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