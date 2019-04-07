«Севилья» вырвала победу над «Вальядолидом»

«Севилья» обыграла «Вальядолид» в матче 31-го тура чемпионата Испании.
«Севилья» (49 очков) располагается на пятом месте, «Вальядолид» (30 очков) - 16-й.
Вальядолид, стадион Хосе Соррилья
«Вальядолид» - «Севилья» 0:2 (0:0)
Голы: Роке Меса 84, Эль-Хаддади 90+2
«Вальядолид»: Масип, Мойано Лугано, Оливас Альба, Калеро Вилья, Мойзес Дельгадо, Мичел (Рубио Мартин 58), Алькарас, Кеко (Унал 78), Тухами (Верде 86), Плано, Гвардиола
Главный тренер: Серхио Гонсалес.
«Севилья»: Сориано Оропеса, Меркадо, Гомес (Роке Меса 80), Карришу, Промес, Сарабия, Эвер Банега, Гоналон, Васкес (Сальватиерра 72), Бен-Йеддер (Кьер 86), Эль-Хаддади
Главный тренер: Капаррос Хоакин.
Предупреждения: Эвер Банега 30, Бен-Йеддер 31, Алькарас 45+1, Мичел 47, Мойзес Дельгадо 71, Карришу 89
Судья: Санчес Хосе.
Напомним, что вчера «Реал» одержал победу над «Эйбаром».