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«Севилья» вырвала победу над «Вальядолидом»

сегодня, 19:08
ВальядолидЛоготип футбольный клуб Вальядолид0 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Севилья» обыграла «Вальядолид» в матче 31-го тура чемпионата Испании.

«Севилья» (49 очков) располагается на пятом месте, «Вальядолид» (30 очков) - 16-й.

Вальядолид, стадион Хосе Соррилья

«Вальядолид» - «Севилья» 0:2 (0:0)
Голы: Роке Меса 84, Эль-Хаддади 90+2

«Вальядолид»: Масип, Мойано Лугано, Оливас Альба, Калеро Вилья, Мойзес Дельгадо, Мичел (Рубио Мартин 58), Алькарас, Кеко (Унал 78), Тухами (Верде 86), Плано, Гвардиола
Главный тренер: Серхио Гонсалес.

«Севилья»: Сориано Оропеса, Меркадо, Гомес (Роке Меса 80), Карришу, Промес, Сарабия, Эвер Банега, Гоналон, Васкес (Сальватиерра 72), Бен-Йеддер (Кьер 86), Эль-Хаддади
Главный тренер: Капаррос Хоакин.

Предупреждения: Эвер Банега 30, Бен-Йеддер 31, Алькарас 45+1, Мичел 47, Мойзес Дельгадо 71, Карришу 89

Судья: Санчес Хосе.

Напомним, что вчера «Реал» одержал победу над «Эйбаром».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   179 / 982
сегодня в 19:57
Слабаков нужно побеждать проще.
EAGuar As
EAGuar As
   38 / 982
сегодня в 19:49
С победой
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 982
сегодня в 19:48
Квинси, спасибо
Sergey Z
Sergey Z
   130 / 982
сегодня в 19:19
Севилью с победой!!!
Шишанутый
Шишанутый
   24 / 982
сегодня в 19:18
Cпобедой Севиллю!
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