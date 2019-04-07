«Севилья» вырвала победу над «Вальядолидом»

Пока в самом разгаре гремит эхо нашумевшего расследования Василия Уткина, пока

«Соккер.ру» - об исторической победе команды Хавьера Ируреты в сезоне-1999/2000.

Дожили до драк фанатов одного клуба между собой. «Соккер.ру» подозревают, что