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«Реймс» и «Лилль» поделили очки

сегодня, 17:54
РеймсЛоготип футбольный клуб Реймс1 : 1Логотип футбольный клуб ЛилльЛилльМатч завершен

В матче 31-го тура Лиги 1 «Реймс» сыграл вничью с «Лиллем».

«Лилль» набирает 61 очко и остается на втором месте, у «Реймса» 47 пунктов (6-я позиция).

Реймс, стадион «Огюст Делоне».

«Реймс» - «Лилль» - 1:1 (0:0)
Голы: Уден 78 - Фонте 55

«Реймс»: Менди, Фокет, Энгелс, Абдельхамид, Баба, Ромао, Шавалерен, Зенели (Уден 59), Дингом (Думбия 84), Кафаро, Диа (Чаваррия 66)
Главный тренер: Гуйон Давид.

«Лилль»: Меньян, Челик, Фонте, Сумаоро, Коне, Тиаго Мендеш, Тиаго Майя (Сумаре 89), Пепе, Иконе, Бамба, Реми (Рафаэл Леау 70)
Главный тренер: Гальтье Кристоф.

Предупреждения: Сумаоро 23, Тиаго Майя 29, Ромао 39, Баба 43

Судья: Бризар Жером.

В другом матче тура «Генгам» сыграл вничью с «Монако».

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Sergey Z
Sergey Z
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Шуnя771
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