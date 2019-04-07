«Реймс» и «Лилль» поделили очки

В матче 31-го тура Лиги 1 «Реймс» сыграл вничью с «Лиллем».
«Лилль» набирает 61 очко и остается на втором месте, у «Реймса» 47 пунктов (6-я позиция).
Реймс, стадион «Огюст Делоне».
«Реймс» - «Лилль» - 1:1 (0:0)
Голы: Уден 78 - Фонте 55
«Реймс»: Менди, Фокет, Энгелс, Абдельхамид, Баба, Ромао, Шавалерен, Зенели (Уден 59), Дингом (Думбия 84), Кафаро, Диа (Чаваррия 66)
Главный тренер: Гуйон Давид.
«Лилль»: Меньян, Челик, Фонте, Сумаоро, Коне, Тиаго Мендеш, Тиаго Майя (Сумаре 89), Пепе, Иконе, Бамба, Реми (Рафаэл Леау 70)
Главный тренер: Гальтье Кристоф.
Предупреждения: Сумаоро 23, Тиаго Майя 29, Ромао 39, Баба 43
Судья: Бризар Жером.
В другом матче тура «Генгам» сыграл вничью с «Монако».