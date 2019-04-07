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«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью

сегодня, 20:51
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«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» в матче 22-го тура чемпионата России.

«Зенит» (45 очков) располагается на первом месте, «Локомотив» (39 очков) - четвертый.

Москва, стадион РЖД Арена

«Локомотив» - «Зенит» 1:1 (0:0)
Голы: Игнатьев 61 - Ракицкий 54

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус (Хеведес 84), Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Кварацхелия (Мануэл Фернандеш 46), Ан. Миранчук, Эдер (Смолов 69), Ал. Миранчук
Главный тренер: Сёмин Юрий.

«Зенит»: Лунёв, Жирков, Ракицкий, Иванович, Смольников (Анюков 46), Дриусси (Эрнани 88), Вильмар Барриос, Оздоев, Ригони (Мак 78), Азмун, Дзюба
Главный тренер: Семак Сергей.

Предупреждения: Эдер 14, Кварацхелия 39, Ригони 49, Чорлука 53, Оздоев 63, Рыбус 80, Ан. Миранчук 82, Вильмар Барриос 89

Судья: Иванов Сергей.

Напомним, что вчера ЦСКА одержал победу над «Спартаком».

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4 ответил Jeck Denielse
   1 / 983
сегодня в 21:50
Все по разному вкатились в весеннюю борьбу..... Зенит - 1-е место - потеряно 4 очка из 15-ти...впереди 2 определяющих гостевых матча с прямыми конкурентами...(Краснодар,ЦСКА) Краснодар - 2-е место - потеряли 7 очков за 5 весенних турах - из первой пятёрки играть с Зенитом и ЦСКА - дома.... ЦСКА - 3-е место - потеряно 5 очков - впереди 3 непростые игры с Локо,Зенитом и Краснодаром... Локомотив - 4-е место - потеряно 4 очка - из лидеров ишрать только с армейцами- дома....но они единственные кто ещё играет в Кубке... Спартак - 5-е место - потеряно 7 очков.....из лидеров не играть ни скем...играй в своё удовольствие да жди осечек вышестоящих команд..)) По двум последним играм в Москве показалось что Зенит достаточно амбициозен и старателен и и не думаю чт допустит 2 косяка при 100%-й удачи у конкурентов... Удачи Питеру в оставшихся играх !!!!!!!!!
Спартак можно не упоминать. Их место ниже 5. Пусть сами выбирают любое. Гыгыгы
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   9 / 983
сегодня в 21:49
я так скажу,еще одна ничья и команжы пойдет мандраж,давление в разы вырастет
112910415
112910415
   97 / 983
сегодня в 21:47
одна радость - доказана эффективность спортивного поцелуя!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Риелтор с берегов Невы
   9 / 983
сегодня в 21:47
а по игре то что скажите? все устраивает?
Jum13
Jum13
   58 / 983
сегодня в 21:47
Как я и писал - для ЦСКА прекрасный результат )))
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   971 / 983
сегодня в 21:46
Интересно, Ротенберг настолько важен для Локо, что команда футболки натянула, или это прогиб перед его папочкой? Фаны Локо, попрошу комментарий! Интересно знать ваше к этому отношение
Алексей Соломонов
Алексей Соломонов
сегодня в 21:45
футбол отстойный показали и те и др.(пешком ходили) и это коллективы претендующие на ЛЧ,Сёмин это тренер прошлого века ну а Семак нулевой абсолютно!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 983
сегодня в 21:45
Все по разному вкатились в весеннюю борьбу.....

Зенит - 1-е место - потеряно 4 очка из 15-ти...впереди 2 определяющих гостевых матча с прямыми конкурентами...(Краснодар,ЦСКА)
Краснодар - 2-е место - потеряли 7 очков за 5 весенних турах - из первой пятёрки играть с Зенитом и ЦСКА - дома....
ЦСКА - 3-е место - потеряно 5 очков - впереди 3 непростые игры с Локо,Зенитом и Краснодаром...
Локомотив - 4-е место - потеряно 4 очка - из лидеров ишрать только с армейцами- дома....но они единственные кто ещё играет в Кубке...
Спартак - 5-е место - потеряно 7 очков.....из лидеров не играть ни скем...играй в своё удовольствие да жди осечек вышестоящих команд..))

По двум последним играм в Москве показалось что Зенит достаточно амбициозен и старателен и и не думаю чт допустит 2 косяка при 100%-й удачи у конкурентов...

Удачи Питеру в оставшихся играх !!!!!!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 983
сегодня в 21:45
дай Семину ишроков уровня соперника.....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Литейный 4
   117 / 983
сегодня в 21:44
На других скамеечников)). 😁
112910415
112910415
   97 / 983
сегодня в 21:43
Азмун не изволил себя никак проявить, и , соответственно, в матче было мало интересного
tolctoy
tolctoy
   581 / 983
сегодня в 21:39
Раз,два,три зенитушка ----.
Evilhuman
Evilhuman
   20 / 983
сегодня в 21:39
Приобретения Зенита сказочные, три из трёх, диву даюсь, надеюсь и дальше так будет
Михалыч 75
Михалыч 75 ответил LOpp
   535 / 983
сегодня в 21:39
Эх Локо, Локо. Нужно было отодрать плюшевый Зенит.
вчера самих отодрали , так что пост неуместен от тебя
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 983
сегодня в 21:39
Так то в целом уикенд прошел удовлетворительно. Вчера порадовали свиньи, сегодня немного взгрустнулось от потерянных Зенитом 2 очков. Гыгыгы
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Красно Синий воин
   9 / 983
сегодня в 21:38
думаю он вселил уверенность в парней
Димoн
Димoн ответил beefs
сегодня в 21:38
Финиш приближается, интрига накаляется...
свиньи от первого места отдаляются)))
radist_21
radist_21
   287 / 983
сегодня в 21:38
Турнирная таблица радует!
beefs
beefs
   94 / 983
сегодня в 21:36
Финиш приближается, интрига накаляется...
mangoх12
mangoх12
   8 / 983
сегодня в 21:34
Расстались дружелюбно
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   33 / 983
сегодня в 21:34
Очки Локо и Зенит поделили, но то как забивались голы это звоночек для обеих команд. Не одного с вразумительной комбинации, один со штрафного, другой случайный с рикошетом.
Димoн
Димoн ответил LOpp
сегодня в 21:34
Эх Локо, Локо. Нужно было отодрать плюшевый Зенит.
отошёл после вчера))) как вас вчера отодрали
serh62
serh62
   55 / 983
сегодня в 21:33
хороший результат. но все зависит теперь только от самого ЦСКА. что бы что то выиграть в этом сезоне, должны побеждать конкурентов. это хорошо и полезно для молодой команды. что игры с конкукрентами впереди....
LOpp
LOpp ответил LOpp
   10 / 983
сегодня в 21:31
Эх Локо, Локо. Нужно было отодрать плюшевый Зенит.
Bolshoy
Bolshoy ответил 25процентный клоун
   644 / 983
сегодня в 21:31
армейцы будут долго локти кусать за потерянные очки с Уфой
И " Арсенелом"...
Литейный 4
Литейный 4 ответил Риелтор с берегов Невы
   1 / 983
сегодня в 21:31
По итогам этого тура спартак отцепили от чемпионской гонки, за лигочемпионское место у него ещё есть шансы, за первое место нет. Зениту нужно проиграть 3 матча и один вничью, а спартаку выйграть все!!!!. Ладно зенит всё в футболе бывает. Но спартак 8 побед подряд не исполнит. Я не о спартаке, я о том что на первое место осталось 4 претендента.
Свиней не то что к Лигочемпионскому месту, а к 5 месту нельзя подпускать на пушечный выстрел, чтобы не позорил в Европе. Гыгыгы
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил 25процентный клоун
   33 / 983
сегодня в 21:31
Мастерство как говорится не пропьешь?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   247 / 983
сегодня в 21:29
Результат хороший для Зенита
Литейный 4
Литейный 4 ответил Faustello
   1 / 983
сегодня в 21:29
Да, мало того что по финансам по божески достались, так ещё и сразу стали делать разницу (причем все), несомненный успех скаутов.
Это благодаря новой команде скаутов Зенита. Летом наверное будут глобальные перестановки. Скамеечников пора менять.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   201 / 983
сегодня в 21:28
По итогам этого тура спартак отцепили от чемпионской гонки, за лигочемпионское место у него ещё есть шансы, за первое место нет. Зениту нужно проиграть 3 матча и один вничью, а спартаку выйграть все!!!!. Ладно зенит всё в футболе бывает. Но спартак 8 побед подряд не исполнит.
Я не о спартаке, я о том что на первое место осталось 4 претендента.
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