«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью

«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» в матче 22-го тура чемпионата России.
«Зенит» (45 очков) располагается на первом месте, «Локомотив» (39 очков) - четвертый.
Москва, стадион РЖД Арена
«Локомотив» - «Зенит» 1:1 (0:0)
Голы: Игнатьев 61 - Ракицкий 54
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус (Хеведес 84), Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Кварацхелия (Мануэл Фернандеш 46), Ан. Миранчук, Эдер (Смолов 69), Ал. Миранчук
Главный тренер: Сёмин Юрий.
«Зенит»: Лунёв, Жирков, Ракицкий, Иванович, Смольников (Анюков 46), Дриусси (Эрнани 88), Вильмар Барриос, Оздоев, Ригони (Мак 78), Азмун, Дзюба
Главный тренер: Семак Сергей.
Предупреждения: Эдер 14, Кварацхелия 39, Ригони 49, Чорлука 53, Оздоев 63, Рыбус 80, Ан. Миранчук 82, Вильмар Барриос 89
Судья: Иванов Сергей.
Напомним, что вчера ЦСКА одержал победу над «Спартаком».
Зенит - 1-е место - потеряно 4 очка из 15-ти...впереди 2 определяющих гостевых матча с прямыми конкурентами...(Краснодар,ЦСКА)
Краснодар - 2-е место - потеряли 7 очков за 5 весенних турах - из первой пятёрки играть с Зенитом и ЦСКА - дома....
ЦСКА - 3-е место - потеряно 5 очков - впереди 3 непростые игры с Локо,Зенитом и Краснодаром...
Локомотив - 4-е место - потеряно 4 очка - из лидеров ишрать только с армейцами- дома....но они единственные кто ещё играет в Кубке...
Спартак - 5-е место - потеряно 7 очков.....из лидеров не играть ни скем...играй в своё удовольствие да жди осечек вышестоящих команд..))
По двум последним играм в Москве показалось что Зенит достаточно амбициозен и старателен и и не думаю чт допустит 2 косяка при 100%-й удачи у конкурентов...
Удачи Питеру в оставшихся играх !!!!!!!!!
Зенит - 1-е место - потеряно 4 очка из 15-ти...впереди 2 определяющих гостевых матча с прямыми конкурентами...(Краснодар,ЦСКА)
Краснодар - 2-е место - потеряли 7 очков за 5 весенних турах - из первой пятёрки играть с Зенитом и ЦСКА - дома....
ЦСКА - 3-е место - потеряно 5 очков - впереди 3 непростые игры с Локо,Зенитом и Краснодаром...
Локомотив - 4-е место - потеряно 4 очка - из лидеров ишрать только с армейцами- дома....но они единственные кто ещё играет в Кубке...
Спартак - 5-е место - потеряно 7 очков.....из лидеров не играть ни скем...играй в своё удовольствие да жди осечек вышестоящих команд..))
По двум последним играм в Москве показалось что Зенит достаточно амбициозен и старателен и и не думаю чт допустит 2 косяка при 100%-й удачи у конкурентов...
Удачи Питеру в оставшихся играх !!!!!!!!!
Я не о спартаке, я о том что на первое место осталось 4 претендента.
Я не о спартаке, я о том что на первое место осталось 4 претендента.