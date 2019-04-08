Бускетс: «Нас не удивляют голы Месси»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс признался, что уже привык к разнообразным голам своего одноклубника Лионеля Месси.

Нам посчастливилось тренироваться с ним каждый день. Я знаком с Месси уже 11 лет, так что я привык к его голам. На поле он не забил еще ни одного мяча, который мы не видели бы ранее на тренировках. Лео также повторяет голы, которые он забивал в предыдущих сезонах. Он уникален.