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Бускетс: «Нас не удивляют голы Месси»

сегодня, 09:21

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс признался, что уже привык к разнообразным голам своего одноклубника Лионеля Месси.

Нам посчастливилось тренироваться с ним каждый день. Я знаком с Месси уже 11 лет, так что я привык к его голам. На поле он не забил еще ни одного мяча, который мы не видели бы ранее на тренировках. Лео также повторяет голы, которые он забивал в предыдущих сезонах. Он уникален.

В текущем сезоне 31-летний аргентинец забил уже 33 гола в Примере и лидирует в споре за «Золотую бутсу». 

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la_masia
la_masia ответил Alex12357
   75 / 965
сегодня в 09:51
Скажи, ты действительно так думаешь или просто повторяешь глупые мысли других людей?
Alex12357
Alex12357
   345 / 965
сегодня в 09:31
А почему они должны вас удивлять?Тот кого удивляли -уже в Барселоне не играет ,Барселона-это диктатура Аргентинского мойши!!!
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