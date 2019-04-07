Пеле проведет еще одну ночь в больнице в качестве меры предосторожности

Легендарный бразильский футболист Пеле проведет еще одну ночь в больнице - такое решение принято в целях предосторожности. Об этом в интервью агентству AFP заявил советник Пеле.
Напомним, что бразилец был госпитализирован 3 апреля из-за инфекции в мочевыделительной системе.
Ночь с воскресенья на понедельник Пеле проведет в больнице, мы не хотим рисковать и никуда не спешим. Врачи постоянно отслеживают состояние здоровья Пеле, и мы будем принимать максимальные меры предосторожности, пока его не выпишут.