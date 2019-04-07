Румменигге: «Кан сменит меня на посту председателя правления „Баварии“»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что Оливер Кан в 2021 году должен занять его пост, поскольку сам Румменигге уйдет на пенсию.

Да, я сложу свои полномочия в 2021 году. Это подходящее время, чтобы уйти на пенсию.

Планирую, что меня сменит Кан. Я должен обучить его. Он был очень важным футболистом в «Баварии», а сейчас развивается в ином направлении. Совет уже одобрил его кандидатуру, и я доверяю Олли.