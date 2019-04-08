Матюиди: «Я больше не могу терпеть расизм»

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди высказался по поводу инцидента во время матча с «Кальяри» (2:0), когда болельщики хозяев оскорбляли по расовому признаку самого Матюиди и нападающего «бьянконери» Моизе Кина.

Для меня это глупые люди, которым не место на футбольных стадионах. Их нужно наказать и никогда больше не пускать на футбол. Это не тот мир, который я хотел бы, чтобы видели мои дети.

Мы не можем это игнорировать, мы должны бороться. Я больше не могу стоять и слушать это. Мы не должны бояться идти против расизма.

Я чувствовал, что рефери поступил неправильно, он мог остановить матч. Я пообщался с судьей, и что важно, он прислушался ко мне, это хороший знак.